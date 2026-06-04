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Μια Εθνική εξαιρετική για 50 λεπτά στη Σουηδία, ένα black out με λάθη, έλλειψη συγκέντρωσης και ένας… Αλί που έκανε «παπάδες» μπαίνοντας αλλαγή ανατρέποντας το 0-1 σε 2-1. Η Ελλάδα όμως δεν το παράτησε και στο 95 με… buzzer beater του Μασούρα ισοφάρισε και έδειξε πως αρνείται να χάνει!

Το τελικό 2-2 στην Strawberry Arena άφησε εν τέλει γλυκιά γεύση, σε ένα ματς που για 50 λεπτά η Εθνική μας ήταν… Ελλαδάρα, έχοντας πάρει το προβάδισμα με τον Τσικίμα στο 10 με έξοχο πλασέ μετά από ωραία πάσα του εξαιρετικού (και χθες) Τζόλη, έχοντας στη συνέχεια δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη στο 19΄και τον Παυλίδη στο 47′.

Ματς που έλεγξε απόλυτα με τον Γιοβάνοβιτς να παίζει με τριάδα στην άμυνα, ένα 3-4-3 που έδωσε πολύ μεγαλύτερη σιγουριά ανασταλτικά χωρίς να «κόψει» την επιθετικότητά της.

Όλα αυτά για τα πρώτα 50 λεπτά του φιλικού στην Στοκχόλμη, γιατί μετά ήταν τα λάθη, η συγκέντρωση χάθηκε σε κομβικά σημεία, ο Γιόκερες με εκτέλεση φάουλ και δόση τύχης (κόντραρε η μπάλα στον Παυλίδη και άλλαξε πορεία) και στο τέλος ο Αλί…

Ποιος είναι ο Αλί; Ο αριστερός εξτρέμ της Μάλμε, Ταχά Αλί, Σουηδοσομαλός στα 27 του χρόνια, έκανε μόλις την τρίτη του εμφάνιση με την εθνική Σουηδίας και μαζί την οδήγησε στην ανατροπή καθώς από μια απίθανη κούρσα περνώντας σαν… σταματημένους τέσσερις, κατάφερε να «σερβίρει στο πιάτο» το 2-1 στον Νίλσον.

Ο Αλί που ήταν ο MVP των… δεύτερων 11αδων καθώς από το 61-62 έγιναν πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Όχι όμως και στις καθυστερήσεις… Καθώς εκεί μίλησε ο Μασούρας μετά από εξαιρετική σέντρα του Κωστούλα, με πλασέ από κοντά. Η Ελλάδα που παρά την ανατροπή που δέχθηκε δεν το παράτησε, πάλεψε για να πάρει έστω την ισοπαλία (όλα μετράνε και ας ήταν φιλικό ματς) και τα κατάφερε.

Η Εθνική μας έδειξε πως μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με την τριάδα στην άμυνα που μόνο τυχαία δεν δοκίμασε ο Γιοβάνοβιτς. Πρέπει βεβαίως να αρχίσει να παίρνει αποτελέσματα, ακόμη και νίκες όπως θα μπορούσε βάσει εικόνα απέναντι στην Σουηδία.

Πόσο δε μάλιστα από την στιγμή που μετά το Κυριακάτικο φιλικό με την Ιταλία, έρχονται μια σειρά δύσκολων και απαιτητικών επίσημων αγώνων, αρχικά στο Nations League (Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία) και μετά στα προκριματικά του Euro 2028 που η Ελλάδα μπορεί και επιβάλλεται με την ποιότητα που διαθέτει να προκριθεί.

Σουηδία: Νέρντφελντ, Μπέρνχαρντσον (62΄Άλι), Λάγκερμπιελκε (62΄Σμίθ), Χίεν (62΄Στάρφελτ), Σβένσον (80΄Εκνταλ), Γκούντμουντσον (62’ Στρούντ), Σβάνμπεργκ (62΄Κάλστρομ), Αγιάρι (62΄Ζενέλι), Νίγκρεν (62΄Νίλσον), Ίσακ (62΄Μπεργκβαλ), Γιόκερες (62΄Ελάνγκα)

Ελλάδα: Τζολάκης (80΄Μανδάς), Ρέτσος (61΄Χατζηδιάκος), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (80΄Ντόη), Ρότα (61΄Βαγιαννίδης), Κουρμπέλης (61΄Τριάντης), Ζαφείρης (80΄Μουζακίτης), Τσιμίκας (61΄Κυριακόπουλος), Τεττέη (61΄Κωστούλας), Τζόλης (80΄Μασούρας), Παυλίδης (61΄Δουβίκας).