Σουηδία – Ελλάδα: Ολική ανατροπή και 2-1 με τον Νίλσον οι Σουηδοί (vid)
Στο 69' η Σουηδία παίρνει προβάδισμα με 2-1 επί της Εθνικής μας ομάδας, χάρη σε γκολ του Νίλσον.
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Ολοκλήρωσε την ανατροπή κόντρα στην Ελλάδα από τη Σουηδία, στη φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων που διεξάγεται στη Σόλνα.
Δεκαέξι λεπτά μετά (69′) την ισοφάριση από τον Γιόκερες, οι Σκανδιναβοί κατάφεραν να βρουν και δεύτερος γκολ κάνοντας το 2-1.
Ο Αλί κινήθηκε ωραία με ατομική ενέργεια από αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Νίλσον εμφανίστηκε στην πορεία της μπάλας στέλνοντάς τη στα δίχτυα.
Δείτε το βίντεο με το 2-1 της Σουηδίας.
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