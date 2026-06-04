Σουηδία – Ελλάδα: Ο Γιόκερες ισοφαρίζει σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ (vid)
Στο 53' η Σουηδία κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 την Ελλάδα χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Βίκτορ Γιόκερες, αφού πρώτα όμως η μπάλα άλλαξε πορεία.
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Με μπόλικη δόση τύχης, η Σουηδία κατάφερε να ισοφαρίσει την Ελλάδα στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στη Στοκχόλμη.
Δράστης για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Βίκτορ Γιόκερες που σκόραρε στο 53ο λεπτό της συνάντησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Ο στράικερ της Άρσεναλ όμως ήταν αρκετά τυχερός, αφού στο φάουλ που επιχείρησε η μπάλα βρήκε στον Παυλίδη που ήταν στο τείχος και μπέρδεψε τον Τζολάκη για να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.
Δείτε το βίντεο με το 1-1 της Σουηδίας
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