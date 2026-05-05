«Με Κάρικ τη νέα σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θριάμβευσε 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής κόντρα στη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ» και εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.

Ο Μάικλ Κάρικ, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μία πολύ δύσκολη περίοδο και κατάφερε να την ανεβάσει επίπεδο, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, αλλάζοντας πλήρως την πορεία της τη φετινή σεζόν.

Από την 15η θέση και έναν χαμένο τελικό στο Europa League, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, έχει καταφέρει να επαναφέρει την ομάδα του Μάντσεστερ σε τροχιά πρωταθλητισμού και να την… πλασάρει στη τρίτη θέση, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Άγγλος προπονητής παίρνει δικαίως τα εύσημα από όλους για την αναμόρφωση των «κόκκινων διάβολων».

Υπήρξαν όμως και… σκιές. Ορισμένα αποτελέσματα, με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τη Λιντς, πριν από περίπου έναν μήνα, έφεραν ορισμένα «σύννεφα» γύρω από το πρόσωπό του και αρκετές «φωνές» στη Γιουνάιτεντ, μιλούσαν για αλλαγή προπονητή τη νέα σεζόν, τονίζοντας ότι ο Κάρικ δεν έχει την εμπειρία και το ειδικό βάρος για να αντέξει στον πάγκο της ομάδας.

🚨 Michael Carrick is edging closer to becoming the permanent manager of Manchester United. People close to Carrick expect formal discussions to get underway imminently. After an impressive run of results in recent months, the role is now widely seen as his to decline.… pic.twitter.com/pg2abme3BM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 5, 2026

Στην Αγγλία έκαναν λόγο για «τελευταία οντισιόν» του, στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, το οποίο όπως έλεγαν, θα έκρινε εν πολλοίς το μέλλον του. Η νίκη της Γιουνάιτεντ, τον έφερε ακόμα πιο κοντά στην παραμονή του, με τον Άλεξ Κρουκ της «talksport» να αναφέρει ότι εκτός απροόπτου, η θέση του τεχνικού για τη νέα σεζόν είναι δική του, με το περιβάλλον του Κάρικ να περιμένει σύντομα επίσημη πρόταση από τον σύλλογο.