Τσιτσιπάς: «Η ζέστη δίνει πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου»

Στον 2ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάντρ Μίλερ, με τον Έλληνας τενίστα να μιλά στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 27χρονος αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που επικρατεί αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, τονίζοντας πως δεν τον επηρεάζει και ότι δίνει πλεονέκτημα παιχνίδι του, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός πως του αρέσει να παίζει σε μεγάλα γήπεδα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνονται άλλοι άνθρωποι, αλλά εγώ αντέχω αρκετά καλά στη ζέστη. Δεν θυμάμαι να είχα κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν όταν έπαιζα αγώνες κάτω από τη ζέστη. Πάντα θεωρούσα ότι με βοηθά αρκετά στο παιχνίδι μου. Η μπάλα επηρεάζεται περισσότερο όταν παίζεις στη ζέστη και πιστεύω ότι αυτό δίνει λίγη περισσότερη δύναμη και ένταση στα χτυπήματά μου.

Δεν με πειράζει όταν συμβαίνει στο χώμα. Νομίζω πως είναι μια επιπλέον πρόκληση και είμαι ψυχολογικά έτοιμος κάθε φορά να την αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω πώς αντιδρούν οι άλλοι σε αυτό, αλλά εγώ απλώς θέλω να το αξιοποιώ όσο καλύτερα μπορώ, παλεύοντας μέχρι τέλους, γιατί — όπως το περιγράφω — είναι σχεδόν θέμα του ποιος μπορεί να το αντέξει καλύτερα.

Εννοώ, φυσικά το τένις έρχεται πρώτο, αλλά όταν κάνει τόση ζέστη στο γήπεδο, σχεδόν νιώθεις ότι περνά σε δεύτερη μοίρα. Ναι, επηρεάζει το παιχνίδι μου, όπως είπα. Είμαι παίκτης που του αρέσει να παίζει με topspin στο χώμα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ το topspin μου όσο πιο αποτελεσματικά μπορώ. Και η ζέστη δίνει ένα μικρό επιπλέον πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου. Μου επιτρέπει να χτυπάω πιο “βαριά” την μπάλα, πιο ζωντανά και νιώθω ότι τα δυνατά μου σημεία ενισχύονται σε τέτοιες συνθήκες».

Για την επιστροφή του στο Chatrier: «Λατρεύω να παίζω σε γήπεδα όπως το Chatrier. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις παίζοντας εδώ. Έχω κερδίσει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω πως είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν δεν βρίσκεσαι τόσο ψηλά στην κατάταξη, να σε βάζουν σε μικρότερα γήπεδα, στα οποία δεν έχεις συνηθίσει να παίζεις. Μου συνέβη αυτό πέρσι, όταν έπαιξα, δεν θυμάμαι, στο Court 8 ή στο Court 7 ή κάπου εκεί.

Δεν ήξερα καν πού βρισκόταν. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την κατάταξη. Πρέπει να κερδίζω και να πηγαίνω καλά στα τουρνουά, ώστε να αγωνίζομαι στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου. Αν δεν φέρνω αυτά τα αποτελέσματα, τότε νιώθω ότι πέφτει η κατάταξή μου και πρέπει κάπως να ξεκινήσω πάλι από την αρχή και να χτίσω ξανά την πορεία μου προς τα πάνω».

Για το αν επηρεάζουν τα μεγάλα γήπεδα την απόδοσή του: «Σου δίνει περισσότερο χώρο, ειδικά στην επιστροφή του σερβίς. Σχεδόν νιώθεις σαν το γήπεδο να είναι μεγαλύτερο, παρόλο που δεν είναι. Απλώς σου δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχουν περισσότερα σημεία για να παίξεις μέσα στο γήπεδο όταν υπάρχει αυτή η τεράστια έκταση από χώμα.

Κάπως νιώθεις ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ, πιστεύω, από το σερβίς. Αυτό που έχω παρατηρήσει παίζοντας είναι πως όταν αγωνίζομαι σε μικρότερα γήπεδα, τείνεις να στέκεσαι πιο κοντά στη βασική γραμμή, και τότε το παιχνίδι βασίζεται περισσότερο στην απόδοση του σερβίς, γιατί όλα μοιάζουν μικρότερα. Οπότε, όταν παίζεις, δημιουργείται πράγματι μια διαφορετική οπτική ψευδαίσθηση».

Για τον Γιάνικ Σίνερ και την αναμέτρησή τους στο Αustralian Open το 2022: «Αν μου έλεγες τότε ότι θα γινόταν τόσο καλός όσο είναι τώρα, θα ήταν δύσκολο να το φανταστώ εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ξαφνικά θα εκτοξευόταν έτσι, κερδίζοντας σχεδόν τα πάντα. Έπαιζε εξαιρετικό τένις. Ακόμα και τότε έπαιζε πολύ καλό τένις. Απλώς νιώθω ότι το παιχνίδι του δεν ήταν τόσο δομημένο όσο είναι τώρα.

Τώρα φαίνεται πολύ πιο οργανωμένο και σίγουρα χρησιμοποιεί πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Το forehand του, απ’ όσο θυμάμαι παλαιότερα, ήταν ένα κομμάτι του παιχνιδιού του που δεν ήταν το δυνατότερο σημείο του, ενώ τώρα έχει γίνει σταθερό από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχουν πολλές αδυναμίες στο παιχνίδι του. Νομίζω πως αυτό είναι που κάνει δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς να παίζουμε απέναντί του. Το σερβίς του έχει επίσης βελτιωθεί πάρα πολύ.

Όταν τον είχα αντιμετωπίσει, δεν θυμάμαι να σέρβιρε τόσο καλά. Τώρα βρίσκει τα σημεία του. Δεν σερβίρει απαραίτητα με τεράστια ταχύτητα ή πολλά χιλιόμετρα την ώρα, αλλά καταφέρνει να σημαδεύει σωστά, ειδικά στις στιγμές πίεσης, στις στιγμές που μετράνε. Πάντα επιλέγει ένα πρώτο σερβίς με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αυτό του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στο παιχνίδι του».

Για την έμπνευση που παίρνει από τον Ιταλό: «Όσον αφορά εμένα, ναι, είναι έμπνευση αυτό που κάνει ο Γιάνικ Σίνερ, γιατί σίγουρα σου δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για όλους να ανεβάσουν το επίπεδό τους και να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που νομίζουν ότι μπορούν. Πάντα νομίζεις, όταν βρίσκεσαι στην καλύτερή σου φόρμα, ότι πλησιάζεις τη μέγιστη εκδοχή του τένις σου.

Όμως, έχοντας το ξαναζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, έχω καταλήξει να συνειδητοποιήσω ότι η εκδοχή του εαυτού μου που είχα τότε δεν ήξερε πραγματικά τι μπορώ να πετύχω σήμερα. Έχω παίξει σήμερα αγώνες όπου το επίπεδό μου δεν ήταν καν κοντά σε αυτό που έχω παίξει στο παρελθόν. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όριο σε αυτό. Πάντα ανεβάζεις το όριο. Είναι κάπως σαν το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Πάντα νόμιζες ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τρέξει κάτω από 10 δευτερόλεπτα, αλλά οι άνθρωποι συνεχώς σπάνε το ρεκόρ.

Ο Γιουσέιν Μπόλτ, ήταν σίγουρα κάποιος που είχε πολύ υψηλό επίπεδο — και το ρεκόρ του δεν έχει σπάσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο εκεί έξω όπου κάποιος κάποια μέρα θα το ξεπεράσει. Πιστεύω επίσης ότι η ανθρώπινη βιολογία μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το όριο».