«Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Μπαντιό»
Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, τσεκάροντας διάφορες περιπτώσεις παικτών, όπως αυτή του Μπράνκου Μπαντιό, της Βαλένθια.
Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 27χρονο γκαρντ, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα.
Τα δεδομένα για Μπαντιό
Υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του, ένα ποσό στα 1,5 εκατ. ευρώ και από τη στιγμή που οι Πράσινοι θέλουν να ενισχύσουν την περιφέρειά τους, τότε το ποσό δεν φαντάζει «εμπόδιο». Αν και η Βαλένθια ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Σενεγαλέζο γκαρντ. Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-2029.
Να σημειωθεί πως, ο Μπαντιό, μαζί και με άλλους παίκτες της Βαλένθια, όπως ο Μοντέρο, είναι από τις εκπλήξεις της φετινής Euroleague, ενώ υπενθυμίζεται πως απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν στον πέμπτο αγώνα της σειράς των playoffs, έκανε εξαιρετικό ματς, στο οποίο σημείωσε 20 πόντους.
