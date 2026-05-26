«Τάδε Εφη Ξένου»: Ο 2ος έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει τον δεύτερο τόμο της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου 2009-2017», μια ξεχωριστή ανθολογία πολιτικής γελοιογραφίας που καταγράφει με οξυδέρκεια, σατιρική διάθεση και δημοσιογραφική ματιά τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα.

Μετά τον πρώτο τόμο, που αποτύπωνε την περίοδο 1999-2007, η νέα έκδοση μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα, η πολιτική ζωή και η δημόσια συζήτηση άλλαξαν δραματικά. Από τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κατάρρευσης έως τα χρόνια των μνημονίων, τα σκίτσα της Έφης Ξένου λειτουργούν ως ένα ζωντανό χρονικό της πιο ταραγμένης περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, οι κοινωνικές εντάσεις, οι διαδοχικές κυβερνήσεις, οι διαψεύσεις, οι υποσχέσεις και οι αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής περνούν μέσα από το αιχμηρό πενάκι της δημιουργού, η οποία εκείνα τα χρόνια μετακινήθηκε από το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» στις σελίδες των «Νέων», συνεχίζοντας αδιάκοπα να σχολιάζει με χιούμορ και διεισδυτικότητα την επικαιρότητα.

Ο δεύτερος τόμος δεν αποτελεί μόνο μια συλλογή σκίτσων, αλλά και ένα πολύτιμο πολιτικό και δημοσιογραφικό αρχείο. Μέσα από τη σάτιρα αναδύεται το κλίμα μιας χώρας που πέρασε από την ευφορία της προηγούμενης δεκαετίας στη σκληρή πραγματικότητα της κρίσης, χωρίς ποτέ να χάσει την ανάγκη να αυτοσαρκάζεται και να σχολιάζει τον εαυτό της.

Η Έφη Ξένου αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αγωνία, την αβεβαιότητα αλλά και τον παραλογισμό εκείνων των χρόνων, μετατρέποντας τα πρόσωπα της δημόσιας ζωής σε εμβληματικές φιγούρες μιας εποχής που σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Ο δεύτερος τόμος της συλλεκτικής σειράς «Τάδε Έφη Ξένου» είναι μια έκδοση για τους αναγνώστες που θέλουν να θυμηθούν και να ξαναδούν τα χρόνια της κρίσης μέσα από τη δύναμη της πολιτικής γελοιογραφίας και της σάτιρας.