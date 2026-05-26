Νέες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του 67χρονου στη Θεσσαλονίκη, με δράστη τον ίδιο του τον γιο έρχονται στη δημοσιότητα.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής, με τα τραύματα που έφερε ο 67χρονος να «αποτυπώνουν» τα όσα πέρασε στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος χτύπησε αρχικά τον πατέρα του στο κεφάλι με ένα αντικείμενο. Όπως ανέφερε στην αδελφή του, που βρήκε νεκρό τον 67χρονο, τον χτύπησε με ένα σκαμπό που υπήρχε στο χώρο.

Τα 14 χτυπήματα

Στη συνέχεια, ο 30χρονος φέρεται να τον κάρφωσε με κατσαβίδι και με μαχαίρι στο πρόσωπο, καταφέροντάς του πολλαπλά τραύματα.

Ο ιατροδικαστής μέτρησε στο πρόσωπο του άτυχου 67χρονου πάνω από 14 τραύματα, με τον γιο να αφήνει μέσα σε μια λίμνη αίματος τον πατέρα του και να πηγαίνει σε άλλο όροφο για να κοιμηθεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της δολοφονίας, εντόπισαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θεωρούνται τα όπλα του εγκλήματος και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εργαστηριακό έλεγχο.

Και τα δύο αντικείμενα έφεραν ίχνη αίματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια αν το αίμα είναι του 67χρονου πατέρα.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία

Εναντίον του 30χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αλλά και παραβάσεις που αφορούν σε ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά.

Αν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών ο 30χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον εισαγγελέα.

Μέχρι τώρα, ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τι έγινε, καθώς κατά τη στιγμή εκείνη ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι, γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.