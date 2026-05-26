Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι
Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ελευθέριο του Δήμου Κιλελέρ και η γύρω περιοχή, από τον άδικο χαμό του 15χρονου μαθητή Στέλιου σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου έξω από τη Λάρισα
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λάρισα από τον θάνατο μαθητή σε τροχαίο νωρίτερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για 15χρονο που επέβαινε ως συνεπιβάτης στο δίκυκλο.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται το μηχανάκι ανατράπηκε και ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι.
Χτύπησε στο κεφάλι
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ο 15χρονος έφερε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε το ασθενοφόρο.
Ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε στο πόδι και πήγε ιδιωτικά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία.
Το όχημα κινούταν στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου, στον Δήμο Τεμπών.
Πώς συνέβη το δυστύχημα
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το δυστύχημα συνέβη όταν το μηχανάκι που οδηγούσε 19χρονος φίλος του, προσέκρουσε σε κράσπεδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο δεκαπεντάχρονος συνεπιβάτης.
Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο προαύλιο του οποίου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας από γονείς, συγγενείς, και φίλους που κατέφθασαν όταν έμαθαν για το δυστύχημα.
Ο 19χρονος οδηγός όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα.
