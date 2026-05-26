Ράσελ Κρόου: Γιατί νευρίασε με τους θαυμαστές του στο Παρίσι; Τι τους είπε με αυστηρό ύφος

Ο Ράσελ Κρόου βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι.

Ο διάσημος ηθοποιός βγαίνοντας από το ξενοδοχείο όπου διαμένει τον περίμεναν οι θαυμαστές του για να τους υπογράψει αυτόγραφα. Ωστόσο εκείνος φάνηκε να ενοχλείται και να τους απευθύνεται με ενοχλημένο ύφος λέγοντας τους:

Ράσελ Κρόου: «Μην με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω»

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενή συμπεριφορά, προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει αμέσως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια. «Μόλις κάποιος γίνει μαλ@ς εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε χαρακτηριστικά.

Παραταύτα αν και ενοχλημένος υπέγραψε τα αυτόγραφα.

🚨 RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!” A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated. “Stay where you are.”… pic.twitter.com/TElaI7RQze — HustleBitch (@HustleBitch_) May 25, 2026

Οι αντιδράσεις του κοινού για τη συμπεριφορά του 62χρονου ηθοποιού

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, με κάποιοις να θεωρούν υπερβολικό τον τόνο του και άλλους να επισημαίνουν ότι οι σταρ, όσο αναγνωρίσιμοι κι αν είναι, έχουν δικαίωμα στην προσωπική τους ασφάλεια και στον σεβασμό των ορίων τους.