«Νόμιζα πως θα πεθάνω» – To ύποπτo ανεύρυσμα και τα αναφιλητά της Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες
Fizz 25 Μαΐου 2026, 16:20

Η στιγμή που η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε κλάματα στις Κάννες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Τώρα όλοι ξέρουμε γιατί

Λουκάς Καρνής
Σε μια καθηλωτική αποκάλυψη προχώρησε η Πενέλοπε Κρουζ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία La Bola Negra.

Η Κρουζ εξομολογήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας που βραβεύτηκε στις Κάννες, ενημερώθηκε από τον γιατρό της πως ενδέχεται να έχει ανεύρυσμα στο εγκέφαλο.

Η Ισπανίδα σταρ περιέγραψε τη στιγμή ως «απόλυτα σουρεαλιστική», αποκαλύπτοντας ότι ολοκλήρωσε τις απαιτητικές σκηνές χορού και τραγουδιού την επόμενη κιόλας ημέρα, μόλις έλαβε τη σχετική ιατρική έγκριση.

«Εκεί που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στο σετ και φορούσα την περούκα μου, μου είπαν: «Α, από ό,τι φαίνεται έχεις κάποιου είδους ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»»

Η εξομολόγηση ήρθε μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Grand Théâtre Lumière, όπου το queer έπος των Los Javis απέσπασε ένα ιστορικό, 16λεπτο χειροκρότημα με την ίδια να κλαίει με αναφιλητά.

Η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία υποδύεται μια τραγουδίστρια καμπαρέ στη νέα ταινία, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το χρονικό της διάγνωσης που την έκανε να παγώσει.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς την παραμονή των απαιτητικών νυχτερινών γυρισμάτων, στα οποία ο χαρακτήρας της έπρεπε να ερμηνεύσει μπροστά σε στρατιώτες.

«Εκεί που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στο σετ και φορούσα την περούκα μου, μου είπαν: «Α, από ό,τι φαίνεται έχεις κάποιου είδους ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την αυθόρμητη αντίδρασή της.

«Πίστεψα ότι ήμουν έτοιμη να πεθάνω» είπε.

«Βιώνεις αυτά τα πράγματα μαζί με την ομάδα, και παρά τις δυσκολίες, συνειδητοποιείς ότι μπορείς να προχωρήσεις μπροστά στη ζωή»

Μετά τον αρχικό τρόμο, οι γιατροί επανεξέτασαν τα δεδομένα και της έδωσαν το πράσινο φως να συνεχίσει κανονικά τις σκηνές της την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ασφαλές να τραγουδήσει και να χορέψει.

Η Κρουζ χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως μια βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία: «Σκέφτηκα ότι πρόκειται για ένα απόλυτο θαύμα. Έπρεπε, όφειλα να βρω τη δύναμη μέσα μου και να το κάνω».

Η τρομακτική αυτή εμπειρία, σύμφωνα με την ίδια, λειτούργησε καταλυτικά στο πώς κατώρθωσε να κατανοήσει σε βάθος τον χαρακτήρα της, αλλά και τις ευρύτερες θεματικές της ταινίας γύρω από την ανθρώπινη ανθεκτικότητα.

«Βιώνεις αυτά τα πράγματα μαζί με την ομάδα, και παρά τις δυσκολίες, συνειδητοποιείς ότι μπορείς να προχωρήσεις μπροστά στη ζωή», σημείωσε, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την υποδοχή της ταινίας από το κοινό των Καννών, κάνοντας λόγο για μια από τις πιο ισχυρές στιγμές που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

«Σκέφτηκα ότι πρόκειται για ένα απόλυτο θαύμα. Έπρεπε, όφειλα να βρω τη δύναμη μέσα μου και να το κάνω»

Το La Bola Negra στο οποίο συμπρωταγωνιστούν οι Γκλεν Κλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντό, Λόλα Δουένιας και Κάρλος Γκονζάλεθ, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η κριτική επιτροπή «μοίρασε» το τρόπαιο Καλύτερης Σκηνοθεσίας ανάμεσα στους Χαβιέ Αμπράσι και Χαβιέ Κάλβο του La Bola Negra και τον Πάβελ Παβλικόφσκι του Fatherland.

Το γκέι διαγενεακό μελόδραμα απλώνεται σε 85 χρόνια ισπανικής ιστορίας και είναι εμπνευσμένο από ένα ημιτελές προσχέδιο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η ταινία σηματοδοτεί το ντεμπούτο στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών για το αναγνωρισμένο σκηνοθετικό δίδυμο των Los Javis (Χαβιέρ Αμπρόσι και Χαβιέρ Κάλβο), οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει φανατικό διεθνές κοινό με τις επιτυχημένες σειρές Veneno και La Mesías.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου από την Elastica Films.

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Κίνα: Ο Σι υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις προσπάθειές του για ειρήνη στο Ιράν
Στην Κίνα βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού που πρωτοστατεί στη μεσολάβηση ΗΠΑ με Ιράν

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
Ο απολογισμός του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Αλλά το σίγουρο είναι πως ο τραπεζικός λογαριασμός του Ισπανού προπονητή γέμισε στην Αθήνα.

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

