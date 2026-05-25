«Νόμιζα πως θα πεθάνω» – To ύποπτo ανεύρυσμα και τα αναφιλητά της Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες

Σε μια καθηλωτική αποκάλυψη προχώρησε η Πενέλοπε Κρουζ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία La Bola Negra.

Η Κρουζ εξομολογήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας που βραβεύτηκε στις Κάννες, ενημερώθηκε από τον γιατρό της πως ενδέχεται να έχει ανεύρυσμα στο εγκέφαλο.

Η Ισπανίδα σταρ περιέγραψε τη στιγμή ως «απόλυτα σουρεαλιστική», αποκαλύπτοντας ότι ολοκλήρωσε τις απαιτητικές σκηνές χορού και τραγουδιού την επόμενη κιόλας ημέρα, μόλις έλαβε τη σχετική ιατρική έγκριση.

Η εξομολόγηση ήρθε μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Grand Théâtre Lumière, όπου το queer έπος των Los Javis απέσπασε ένα ιστορικό, 16λεπτο χειροκρότημα με την ίδια να κλαίει με αναφιλητά.

Η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία υποδύεται μια τραγουδίστρια καμπαρέ στη νέα ταινία, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το χρονικό της διάγνωσης που την έκανε να παγώσει.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς την παραμονή των απαιτητικών νυχτερινών γυρισμάτων, στα οποία ο χαρακτήρας της έπρεπε να ερμηνεύσει μπροστά σε στρατιώτες.

«Εκεί που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στο σετ και φορούσα την περούκα μου, μου είπαν: «Α, από ό,τι φαίνεται έχεις κάποιου είδους ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την αυθόρμητη αντίδρασή της.

«Πίστεψα ότι ήμουν έτοιμη να πεθάνω» είπε.

Μετά τον αρχικό τρόμο, οι γιατροί επανεξέτασαν τα δεδομένα και της έδωσαν το πράσινο φως να συνεχίσει κανονικά τις σκηνές της την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ασφαλές να τραγουδήσει και να χορέψει.

Η Κρουζ χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως μια βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία: «Σκέφτηκα ότι πρόκειται για ένα απόλυτο θαύμα. Έπρεπε, όφειλα να βρω τη δύναμη μέσα μου και να το κάνω».

Η τρομακτική αυτή εμπειρία, σύμφωνα με την ίδια, λειτούργησε καταλυτικά στο πώς κατώρθωσε να κατανοήσει σε βάθος τον χαρακτήρα της, αλλά και τις ευρύτερες θεματικές της ταινίας γύρω από την ανθρώπινη ανθεκτικότητα.

«Βιώνεις αυτά τα πράγματα μαζί με την ομάδα, και παρά τις δυσκολίες, συνειδητοποιείς ότι μπορείς να προχωρήσεις μπροστά στη ζωή», σημείωσε, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την υποδοχή της ταινίας από το κοινό των Καννών, κάνοντας λόγο για μια από τις πιο ισχυρές στιγμές που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

Το La Bola Negra στο οποίο συμπρωταγωνιστούν οι Γκλεν Κλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντό, Λόλα Δουένιας και Κάρλος Γκονζάλεθ, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η κριτική επιτροπή «μοίρασε» το τρόπαιο Καλύτερης Σκηνοθεσίας ανάμεσα στους Χαβιέ Αμπράσι και Χαβιέ Κάλβο του La Bola Negra και τον Πάβελ Παβλικόφσκι του Fatherland.

Το γκέι διαγενεακό μελόδραμα απλώνεται σε 85 χρόνια ισπανικής ιστορίας και είναι εμπνευσμένο από ένα ημιτελές προσχέδιο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η ταινία σηματοδοτεί το ντεμπούτο στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών για το αναγνωρισμένο σκηνοθετικό δίδυμο των Los Javis (Χαβιέρ Αμπρόσι και Χαβιέρ Κάλβο), οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει φανατικό διεθνές κοινό με τις επιτυχημένες σειρές Veneno και La Mesías.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου από την Elastica Films.