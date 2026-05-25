Ο Μπενίτεθ έφυγε από την Αθήνα 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ». Με 14 λέξεις σφραγίστηκε η διακοπή της συνεργασίας του Τριφυλλιού με τον Ισπανό προπονητή. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ευχαριστίες για την προσφορά του Μπενίτεθ και ευχές για το μέλλον του. Λιτά και απέριττά, με τον 66χρονο τεχνικό να έχει αναχωρήσει από την Αθήνα από την Τετάρτη, μαζί με το επιτελείο του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφίχθηκε διθυραμβικά, ως εκείνος ο οποίος θα αναμορφώσει την ομάδα και θα ηγηθεί της αναγέννησης της εν όψει του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, έφυγε… νύχτα και με τη στάμπα του αποτυχημένου.

Η αποχώρηση του Μπενίτεθ δεν είχε καμία σχέση με την άφιξη του. Στις 25 Οκτωβρίου του 2025, αυτοπροσώπως ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίασε τον διάσημο Ισπανό στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα και με την πιο εντυπωσιακή τροπαιοθήκη. Με τρόπαια του Champions League, του Europa League και άλλα. Συστατικά που τελικά δεν έφεραν την ευτυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ο Μπενίτεθ έφυγε από την Αθήνα ως αποτυχημένος και συνάμα πλουσιότερος. Για τους εφτά μήνες που δούλεψε στο Κορωπί, θα αποζημιωθεί με 5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Την οποία η ΠΑΕ θα εξοφλήσει σε τέσσερις δόσεις. Ενώ τα δεδουλευμένα του ήταν 360.000 ευρώ μηνιαίως. Επί εφτά μήνες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και στη σούμα, περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου άσχημα για έναν επαγγελματία, που κάποτε μεσουρανούσε στην προπονητική, όμως τα τελευταία χρόνια εισπράττει αποζημιώσεις εξαργυρώνοντας τη φήμη του…

Ο Μπενίτεθ δεν έδωσε όραμα

Ο Μπενίτεθ είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι τον Ιούνιο του 2027, όμως πρόλαβε να κοουτσάρει μόνο σε 41 παιχνίδια. Ο απολογισμός του ήταν 20 νίκες, 11 ήττες και 10 ήττες και με ενεργητικό γκολ 60-44. Μία αναλογία που θα μπορούσε να εξηγηθεί σε μία καταστροφική σεζόν για τον σύλλογο. Όμως τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια.

Για παράδειγμα στη Stoiximan Super League, o Παναθηναϊκός τερμάτισε 4ος και… καταϊδρωμένος στα Playoffs. Ήταν απογοητευτικός στα διαδικασία με τρεις ήττες, τρεις ισοπαλίες και παραγωγικότητα μόλις τριών γκολ. Αυτά ήταν τα τραγικά στατιστικά της ομάδας. Κυρίως, το χειρότερο ήταν πως η δουλειά του Μπενίτεθ δεν αποτυπώθηκε στην απόδοση των παικτών και δεν δημιουργήθηκε η παραμικρή προοπτική για την επόμενη σεζόν.

Από έναν προπονητή με την εμπειρία και τις ικανότητες του Μπενίτεθ, ο σύλλογος είχε ανάγκη να αντλήσει ελπίδα για το μέλλον. Όχι μόνο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά στο τέλος όλοι υποδέχτηκαν το φινάλε με ανακούφιση… Αποκρουστικό θέαμα, καμία δημιουργία, επιθετική ανάπτυξη… πετάξτε τη μπάλα στον Τεττέη. Μία λογική που παραπέμπει σε παλιότερες δεκαετίες και όχι στη σύγχρονη εκδοχή του αθλήματος.

Εύκολος αποκλεισμός και η ευρωπαϊκή εξαίρεση του Μπενίτεθ

Ούτε στο Κύπελλο Ελλάδας ο Παναθηναϊκός άφησε θετικές εντυπώσεις. Ναι μεν προκρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού, αλλά αποκλείστηκε εύκολα από τον ΠΑΟΚ με δύο ήττες. Έναν… γίγαντα με πήλινα πόδια. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον τελικό από τον ΟΦΗ, ενώ στη διάρκεια του 2026 ταλανιζόταν διαρκώς από αστάθεια και ελλείψεις. Ο μόνος που δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί τα προβλήματα του Δικεφάλου και να τον πιέσει, ήταν ο Παναθηναϊκός…

Η μόνη αχτίδα στον απογοητευτικό απολογισμό του Μπενίτεθ ήταν το Europa League. Με 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, το Τριφύλλι παρουσιάστηκε ανταγωνιστικό και αποκλείστηκε στους «16» της διοργάνωσης από τη Μπέτις. Το αήττητο των 8 αγώνων είναι ένα παράσημο που πιστώνεται στον Μπενίτεθ, αν και η τελική αίσθηση ήταν ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να είναι πιο διεκδικητικός στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας από το βαρύ 4-0.

Οι προβληματικές δηλώσεις του Μπενίτεθ και η… ανατροπή

Προβληματικές ήταν και δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Ατάκες όπως «φέτος δεν διεκδικούμε τίποτα» δεν αρμόζουν στο μέγεθος του Παναθηναϊκού. Κανένας δεν απαίτησε υπερβάσεις, όμως ένας σύλλογος που έχει γεννηθεί να πρωταγωνιστεί δεν αρκείται στη χαρά της συμμετοχής. Η δικαιολογία «εγώ δουλεύω με ένα τριετές πρότζεκτ» ήταν η απάντηση σε κάθε κριτική και στην παντελή έλλειψη βελτίωσης… Εξοργιστική ήταν και

Παροιμιώδης ήταν η απαξίωση του ρόστερ από τον Μπενίτεθ. Από τον Δεκέμβριο ο Ισπανός προπονητής ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται τρεις μεταγραφικές περιόδους για να φέρει το δυναμικό στο μέτρα του, ενώ ακόμα και μετά τις 9 μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν δήλωσε ικανοποιημένος. Ο Μπενίτεθ δεν σεβάστηκε καν τις μεγάλες επενδύσεις του εργοδότη του, εξαφανίζοντας τον Γιάγκουσιτς και αδυνατώντας να αξιοποιήσει τα προσόντα του Αντίνο… Το αποκορύφωμα ήταν στα Playoffs όταν ο Μπενίτεθ εμμέσως πλην σαφώς, ισχυρίστηκε πως οι παίκτες του έχουν χαμηλό… αγωνιστικό «ταβάνι», σε μία άνευ προηγουμένου υποτίμηση του ρόστερ…

Εκεί που διερράγη η σχέση διοίκησης και Μπενίτεθ, ήταν το συμφωνημένο αγωνιστικό σχέδιο. Ο 66χρονος προπονητής υποστήριξε τον Φεβρουάριο ότι αλλιώς περίμενε κάποια πράγματα και αλλιώς έχουν προκύψει, οπότε ήταν απαραίτητος ένας ανασχεδιασμός. Εκ των υστέρων, αποδείχτηκε ότι οι μετατροπές που ζήτησε ο Μπενίτεθ ήταν μία ολική ανατροπή σε όσα είχε συμφωνήσει με τους Αλαφούζο και Μπαλντίνι τον Οκτώβριο, στο ραντεβού τους στο Λονδίνο. Και όταν ο Αλαφούζος διαπίστωσε την εκτροπή του Ράφα, αποφάσισε οριστικά και αμετάκλητα πως δεν θα συνεχίζουν μαζί στην επόμενη σεζόν…