Χόρεψαν συρτάκι στα αποδυτήρια της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη

Η Κλαμπ Μπριζ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μαλίν και εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.

Στο 17ο λεπτό ο Τζόλης με όμορφο πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, ενώ στο 51’ μετά από εντυπωσιακή κούρσα από το κέντρο έδωσε την ασίστ στον Τρεσόλντι, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της Μπριζ.

Η ισοπαλία έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Ελληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γάνδης και η μεταξύ τους διαφορά έμεινε στους 4 βαθμούς.

Μετά τον αγώνα στήθηκε τρελό γλέντι στα αποδυτήρια, όπου όλοι οι παίκτες της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη χόρεψαν συρτάκι.

