Χόρεψαν συρτάκι στα αποδυτήρια της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη
Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση και οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος .
- Κινέζοι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Κλαμπ Μπριζ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μαλίν και εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.
Στο 17ο λεπτό ο Τζόλης με όμορφο πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, ενώ στο 51’ μετά από εντυπωσιακή κούρσα από το κέντρο έδωσε την ασίστ στον Τρεσόλντι, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της Μπριζ.
Η ισοπαλία έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Ελληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γάνδης και η μεταξύ τους διαφορά έμεινε στους 4 βαθμούς.
Μετά τον αγώνα στήθηκε τρελό γλέντι στα αποδυτήρια, όπου όλοι οι παίκτες της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη χόρεψαν συρτάκι.
Δείτε την ανάρτηση με το συρτάκι για τον Τζόλη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- «Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
- Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»
- Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!
- Δάκρυσε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
- Το είπε και το έκανε ο Γάλλος μάγκας από τον… Πειραιά
- Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season
- Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
- Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις