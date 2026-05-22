Η «βοήθεια» του Τζόλη στον Ολυμπιακό με φόντο τα προκριματικά του Champions League
Ο Τζόλης είχε γκολ και ασίστ στην ισοπαλία της Μπριζ με την Μέχελεν και κατέκτησε το πρωτάθλημα ενώ ο Ολυμπιακός απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα
Με την ολοκλήρωση της Super League ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει πως πήρε το εισιτήρια για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ωστόσο, αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (άρα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), σε συνδυασμό με το Europa League που κατέκτησε (πήρε επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), οι Πειραιώτες θα κερδίσουν γύρο και πάνε στον 3ο προκριματικό.
Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός θα αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Πώς όμως ο Χρήστος Τζόλης και η Μπριζ τον «βοήθησαν»; Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε γκολ και ασίστ στην ισοπαλία της βελγικής ομάδας με την Μέχελεν, εκτός έδρας και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Αυτό, άφησε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην 2η θέση και στον δρόμο των Ερυθρόλευκων, στα καλοκαιρινά προκριματικά. Όμως, ο χαμηλότερος συντελεστής των Βέλγων, έναντι του Ολυμπιακού, ουσιαστικά εξασφάλισε στους Πειραιώτες την παρουσία τους στους ισχυρους αν φτάσει στον 3ο προκριματικό γύρο, είτε γίνει rebalancing, είτε όχι. Παράλληλα, έμαθαν και πως πιθανοί αντίπαλοι σε αυτή τη φάση είναι οι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας και Ναϊμέχεν.
Πού τοποθετείται ο Ολυμπιακός
Τα δύο γκρουπ του 3ου προκριματικού γύρου χωρίς rebalancing
Ισχυροί:
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 84.000
Λιόν 65.750
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Aνίσχυροι:
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Ναϊμέχεν 13.585
Τα δύο γκρουπ του 3ου προκριματικού γύρου με rebalancing
Ισχυροί:
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 84.000
Λιόν 65.750
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Aνίσχυροι:
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Ναϊμέχεν 13.585
