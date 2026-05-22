Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22 Μαΐου 2026, 06:02

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Η συζήτηση γύρω από μια πιθανή επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία θεωρία χωρίς ουσιαστική βάση. Ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του ίδιου και του βασιλιά Καρόλου Γ΄ έχουν αναζωπυρώσει τα σενάρια ότι πίσω από τις κάμερες ίσως εξελίσσεται μια πιο προσεκτική προσπάθεια επαναπροσέγγισης.

Οι παράλληλες παρεμβάσεις για τον αντισημιτισμό

Κατά την τελετή έναρξης των εργασιών του βρετανικού Κοινοβουλίου, ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης του αντισημιτισμού, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί άμεσα ώστε να προστατευθούν όλες οι κοινότητες.

Σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο, ο Χάρι δημοσίευσε άρθρο γνώμης στο περιοδικό New Statesman, στο οποίο προειδοποιούσε για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών αντισημιτισμού στη Βρετανία.

Η χρονική σύμπτωση δημιούργησε ερωτήματα. Κυρίως επειδή ο Χάρι δεν είχε στο παρελθόν επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, επικριτές του υπενθύμισαν το περιστατικό του 2005, όταν είχε εμφανιστεί σε αποκριάτικο πάρτι φορώντας στολή με ναζιστικά σύμβολα — ένα γεγονός που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και τα ερωτήματα

Την ίδια εβδομάδα, ο βασιλιάς επισκέφθηκε την περιοχή Γκόλντερς Γκριν στο Λονδίνο, όπου είχε σημειωθεί αντισημιτική επίθεση στα τέλη Απριλίου. Εκεί συναντήθηκε με δύο άνδρες που είχαν τραυματιστεί, καθώς και με εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας, εθελοντικές ομάδες ασφαλείας και διασώστες.

Σε κάποια στιγμή της επίσκεψης σχολίασε: «Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο, έτσι δεν είναι;».

Η σχεδόν παράλληλη ανάδειξη του ίδιου θέματος από πατέρα και γιο δημιούργησε νέες υποψίες περί συντονισμού.

Όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το περιβάλλον των Σάσεξ, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το παλάτι και επρόκειτο απλώς για σύμπτωση.

Το προηγούμενο με την Ουκρανία

Οι εικασίες δεν περιορίζονται μόνο στον αντισημιτισμό.

Αναλυτές θυμίζουν ότι πριν από το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χάρι είχε κάνει δηλώσεις για την Ουκρανία με περιεχόμενο που αρκετοί θεώρησαν ότι κινούνταν στην ίδια γραμμή με εκείνο που εξέφρασε αργότερα ο πατέρας του.

Αυτό οδήγησε ορισμένους στο ερώτημα αν ο Χάρι λειτουργεί κάποιες φορές ως πρόσωπο που μπορεί να δοκιμάζει δημόσιες αντιδράσεις χωρίς να εκτίθεται επίσημα ο θεσμός της μοναρχίας ή η κυβέρνηση.

Θέλει πραγματικά να επιστρέψει;

Στο επίκεντρο όλων βρίσκεται ένα βασικό ερώτημα: επιδιώκει ο Χάρι να γυρίσει στη Βρετανία;

Τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει ότι είναι ευτυχισμένος στην Καλιφόρνια, ωστόσο όλο και περισσότερες δημόσιες παρεμβάσεις του αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πρόσωπα που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη βασιλική οικογένεια, υπάρχει η εκτίμηση ότι ο δούκας του Σάσεξ εξακολουθεί να αναζητά έναν τρόπο επανασύνδεσης με τη χώρα του και με τον θεσμό από τον οποίο απομακρύνθηκε.

Το μεγάλο δίλημμα του Καρόλου

Για τον βασιλιά Κάρολο, ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η επιθυμία ενός πατέρα να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον γιο του. Από την άλλη, υπάρχει η πολιτική και θεσμική διάσταση μιας πιθανής επιστροφής του Χάρι στο προσκήνιο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι οι αποκαλύψεις στο βιβλίο Spare και οι δημόσιες καταγγελίες κατά της βασιλικής οικογένειας δημιούργησαν βαθιά ρήγματα.

Και εκεί βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα: ακόμη κι αν ο Κάρολος επιθυμεί προσωπικά μια συμφιλίωση, πόσο εύκολο είναι να τη στηρίξει δημόσια ως μονάρχης;

*Με πληροφορίες από: The Daily Beast  

