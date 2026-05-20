O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε τον μονάρχη

«Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός» μετέδωσε το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline. Έκανε λάθος.

Η ανακοίνωση ενεργοποίησε αυτόματα το απόρρητο πρωτόκολλο που έχουν έτοιμο όλοι οι βρετανικοί σταθμοί σε περίπτωση θανάτου του μονάρχη.

Το γεγονός προκάλεσε χάος και αναστάτωση στο κοινό, την ώρα που ο 77χρονος Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται σε επίσημη περιοδεία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Όλα συνέβησαν όταν από το σύστημα αυτοματισμού του σταθμού βγήκε στον αέρα το προηχογραφημένο σήμα της αναγγελίας θανάτου του Βασιλιά Καρόλου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο σταθμός «σίγησε» εντελώς, ακολουθώντας πιστά τις αυστηρές οδηγίες που προβλέπει το βρετανικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση της απώλειας ενός Μονάρχη (αντίστοιχο του ιστορικού London Bridge is down για τη Βασίλισσα Ελισάβετ).

Αυτή ακριβώς η ξαφνική σιωπή στον αέρα ήταν που κινητοποίησε τους τεχνικούς και τη διεύθυνση του σταθμού.

«Η σιωπή μάς προειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε αμέσως το κανονικό μας πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον αέρα. Ελπίζουμε να μεταδίδουμε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Βασιλιά για πολλά χρόνια ακόμα» είπε στην απολογία του ο διευθυντής του Radio Caroline, Πίτερ Μουρ.

Από την παρανομία στο Παλάτι

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας του συγκεκριμένου σταθμού.

Το Radio Caroline ιδρύθηκε το 1964 από τους Ρόναν Ο’Ράχιλι και Άλαν Κρόφορντ με σκοπό να σπάσει το μονοπώλιο του BBC.

Για μεγάλο μέρος της πρώιμης ιστορίας του λειτουργούσε ως ένας θρυλικός πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, εκπέμποντας από πλοία στα διεθνή ύδατα, έξω από κάθε κρατική δικαιοδοσία.

Μετά την ψήφιση ειδικού νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση το 1967, η συνεργασία με τον σταθμό έγινε παράνομη για τους Βρετανούς πολίτες, αναγκάζοντάς τον να μετονομαστεί σε Radio Caroline International.

Σήμερα, έχοντας πλέον νόμιμη άδεια, ο σταθμός αποτελεί μέρος της βρετανικής κουλτούρας, έχοντας μάλιστα την τιμή να αναμεταδίδει τα επίσημα εορταστικά μηνύματα του Παλατιού.

Σε εξέλιξη η βασιλική περιοδεία

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα social media και στους πιστούς ακροατές του σταθμού, ο Βασιλιάς Κάρολος, 77, και η Βασίλισσα Καμίλα, 78, συνεχίζουν κανονικά και σε άριστη κατάσταση το πρόγραμμά τους, πραγματοποιώντας σύντομο επίσημο ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει επίσημα την γκάφα που έχει ήδη περάσει στα ραδιοφωνικά χρονικά της Κοινοπολιτείας.

Το Παλάτι παραδοσιακά αποφεύγει να σχολιάζει τεχνικά λάθη των ΜΜΕ.

Τι θα γίνει όταν πεθάνει πραγματικά ο Βασιλιάς Κάρολος

Η πρόσφατη, κατά λάθος ενεργοποίηση του ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου θανάτου του Βασιλιά Καρόλου Γ’ από βρετανικό σταθμό επανέφερε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη συζήτηση για τα απόρρητα σχέδια του Παλατιού.

Πίσω από τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις του Μπάκιγχαμ για την επιστροφή του Μονάρχη στα καθήκοντά του μετά τη διάγνωση με καρκίνο, οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για όλα τα ενδεχόμενα.

Η Επιχείρηση Menai Bridge (Operation Menai Bridge), το λεπτομερές πλάνο για την κηδεία του Καρόλου και την άνοδο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ στον θρόνο, ανανεώνεται συνεχώς, με τα βρετανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα τι θα συμβεί την Ημέρα Μηδέν.

Τι είναι η Επιχείρηση Menai Bridge

Πρόκειται για την κωδική ονομασία του επίσημου σχεδίου που θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μόλις φύγει από τη ζωή ο Βασιλιάς Κάρολος.

Το όνομα είναι εμπνευσμένο από την πρώτη σιδερένια κρεμαστή γέφυρα που συνδέει το νησί Anglesey με την ηπειρωτική Ουαλία, τιμώντας τον μακροβιότερο Πρίγκιπα της Ουαλίας στην ιστορία (τίτλο που κατείχε ο Κάρολος πριν γίνει Βασιλιάς).

Η διαδικασία αποτελεί πιστό αντίγραφο της Επιχείρησης Γέφυρα του Λονδίνου (Operation London Bridge) που ακολουθήθηκε κατά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας, Σάιμον Μόργκαν, οι προετοιμασίες για το πλάνο αυτό ξεκίνησαν αμέσως μετά την κηδεία της Ελισάβετ.

Το μακάβριο πρωτόκολλο των 10 ημερών

Η ιστοσελίδα Page Six και το Politico έχουν αποκαλύψει τα αυστηρά βήματα του πρωτοκόλλου:

Η πρώτη ενημέρωση: Ο προσωπικός γραμματέας του Βασιλιά θα είναι ο πρώτος που θα μάθει τα νέα. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν η βασιλική οικογένεια, ο Πρωθυπουργός, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και οι ανώτεροι υπουργοί. Το ψηφιακό «μαύρο»: Ο επίσημος ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το κυβερνητικό GOV.UK, θα αλλάξουν αμέσως εμφάνιση, εμφανίζοντας ένα μαύρο banner στην κορυφή. Αντίστοιχα, όλα τα προφίλ των υπουργείων στα social media θα αντικαταστήσουν τις φωτογραφίες τους με το επίσημο έμβλημά τους σε μαύρο φόντο. Το διάγγελμα και η διαδοχή: Οι σημαίες στο Whitehall θα πνεύσουν μεσίστιες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει την πρώτη επίσημη δήλωση, το Υπουργείο Άμυνας θα ρίξει τιμητικούς κανονιοβολισμούς και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο έθνος. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον νέο Μονάρχη, τον Βασιλιά Γουίλιαμ, ο οποίος θα απευθύνει διάγγελμα προς τον λαό, ενώ η Κέιτ Μίντλετον θα αναλάβει τον ρόλο της Βασιλικής Συζύγου. Το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή: Το φέρετρο του Καρόλου θα μεταφερθεί από το Μπάκιγχαμ στο Westminster Hall για λαϊκό προσκύνημα, ενώ η τελευταία του κατοικία θα είναι στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, στο παρεκκλήσι μνήμης του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ στο Κάστρο του Γουίνδσορ, δίπλα στους γονείς του.

Μια τυπική διαδικασία που «φουντώνει» τις φήμες

Αν και οι αξιωματούχοι του Παλατιού επιμένουν ότι η επικαιροποίηση των σχεδίων είναι μια καθαρά τυπική και γραφειοκρατική διαδικασία που γίνεται για κάθε μονάρχη ανεξαρτήτως ηλικίας, οι πρόσφατες πληροφορίες από το περιβάλλον του Παλατιού προκαλούν ανησυχία.

Πηγές που μίλησαν στο Daily Beast αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του Καρόλου, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 (μετά από επέμβαση στον προστάτη), είναι πιο σοβαρή από ό,τι παρουσιάζεται επίσημα, με τον ίδιο πάντως να παραμένει εξαιρετικά αποφασισμένος να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους.