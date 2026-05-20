Οι Πορτογάλοι τίμησαν τη μνήμη του Ζότα με μια συγκινητική κίνηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εθνική Πορτογαλίας ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική για να αγωνιστεί στο Μουντιάλ 2026 που θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ τον Καναδά και το Μεξικό, προχωρώντας σε μία όμορφη κίνηση για να τιμήσει τη μνήμη του Ντιέγκο Ζότα.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε ότι οι Πορτογάλοι θα παραταχθούν με «27+1» παίκτες, καθώς μία θέση είναι αφιερωμένη στο άλλοτε ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του και την παρουσία στην ομάδα.

Ο Ζότα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 28 ετών, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τον αδελφό του Ανδρέ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είχε καταφέρει να γράψει την δική του ιστορία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Σε 49 συμμετοχές ο Πορτογάλος κατάφερε να βρει δίχτυα 14 φορές, ενώ συνέφερε τα μέγιστα στην κατάκτηση δύο Nations League το 2019 και το 2025, Μάλιστα ο τελικός με την Ισπανία τον περασμένο Μάιο ήταν η τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο.

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», είπε γι’ αυτόν ο Μαρτίνεθ.

Diogo Jota inclus dans l’effectif du Portugal pour la Coupe du Monde. Forever 20. ❤️🕊 pic.twitter.com/phfnSRNxiI — Liverpool 🇫🇷 (@ActuLFC) May 19, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες:

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοσέ Σα (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρικάρντο Βέλιο (Γκεντσλερμπιρλιγκί).

Αμυντικοί:

Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Νέλσον Σεμέδο (Φενέρμπαχτσε), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα).

Μέσοι:

Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Σαμουέλ Κόστα (Μαγιόρκα), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι).

Επιθετικοί:

Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Γκονσάλο Γκέντες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ).