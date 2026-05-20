Σκαριόλο: «Η Ρεάλ είναι πάντα… Ρεάλ, είμαστε περήφανοι που θα είμαστε στο Final-4 της Αθήνας»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ρεάλ προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (22/5, 21:00) στον ημιτελικό, σε «μία μονομαχία» με φόντο τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, δήλωσε ότι τρέφει σεβασμό για τη Βαλένθια και τον Μαρτίνεθ, ενώ παράλληλα έκανε το δικό του σχόλιο για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Ρέαλ και μίλησε και για τους τραυματισμούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο

«Είμαστε περήφανοι που θα είμαστε στο Final 4 της Αθήνας, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο και είδαμε πολλές σπουδαίες ομάδες να μην τα καταφέρνουν να προκριθούν. Έχουμε ισχυρό κίνητρο να έχουμε μια καλή παρουσία. Η Ρεάλ είναι πάντα… Ρεάλ, μπορεί να έχει δυσκολίες, να μην είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η ομάδα αυτή πάντα είναι ανταγωνιστική.

Οι τελευταίες εβδομάδες είχαν πολλά προβλήματα που διατάραξαν το πλάνο μας. Έπρεπε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Κάποια προβλήματα δεν γίνεται να καμουφλαριστούν και πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να έχουν πίστη», πρόσθεσε.

Έχω μεγάλο σεβασμό για τη Βαλένθια και τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Γνωριζόμαστε καλά, έχουμε ήδη τεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές φέτος. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της όπλα, ελπίζω η εμπειρία των δικών μας παικτών να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα».