Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Αταμάν και την προπόνηση

Νωρίτερα σήμερα (20/5) το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ανέφερε πως ο Εργκίν Αταμάν «τελειώνει» από την ομάδα και πως η σημερινή ακυρώνεται.

Ωστόσο, ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρει πως «για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά».

Παράλληλα, αναφέρει πως η «κανονική» θα πραγματοποιηθεί αύριο (21/5) «υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Αταμάν και προπόνηση

«Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».