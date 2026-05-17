Αταμάν: «Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο Betsson αφού επικράτησε στο νησί των Κυκλάδων με 90-76 κλείνοντας τη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του. Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στη σειρά με τον ΠΑΟΚ και τόνισε πως δεν έχει προετοιμαστεί ακόμα η ομάδα, θα πάρουν μια-δυο μέρες ρεπό και μετά θα ασχοληθούν με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο flash interview:

«Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα και στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα καλύτερα. Βρήκαμε μέσα στη ρακέτα τον Λεσόρ, ο οποίος βρήκε το σκοράρισμά του. Επίσης ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκραντ βρήκαν τα σουτ τους και πήραμε το παιχνίδι. Κλείσαμε τη σειρά και θα ετοιμαστούμε για τους ημιτελικούς».

Για τη σειρά με τον ΠΑΟΚ: «Θα δούμε. Τώρα έχουμε διάλειμμα 10 ημερών. Νομίζω πως θα παίξουμε στις 27 ή 28 του μήνα. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. θα έχουμε μία-δύο ημέρες ρεπό και μετά θα προετοιμαστούμε, σωματικά, τακτικά και πνευματικά».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Τελειώσαμε την σειρά 2-0. Είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο potential των δύο ομάδων. Θέλω να συγχαρώ την Μύκονο που στην πρώτη της σεζόν στο πρωτάθλημα έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και τελειώσαν στην έβδομη θέση και έπαιξαν απέναντί μας στα play-offs. Όλοι ξέρουν την Μύκονος σαν trademark στον κόσμο, σαν τουριστικό προορισμό. Αλλά τώρα θα ξέρουν πως υπάρχει ομάδα μπάσκετ και είναι πολύ καλό αυτό».