magazin
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
Woman 17 Μαΐου 2026, 12:40

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν και ενώ η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών, επιζήσασες του κυκλώματος εξακολουθούν να φοβούνται την επιρροή της — ιδίως μπροστά στο ενδεχόμενο απονομής χάρης.

Η αποκάλυψη που ξύπνησε τον φόβο

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τζόσι Ένσορ των The Sunday Times, το όνομα μίας από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου μέσα στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», χωρίς να έχει καλυφθεί.

Η ταυτότητά της εκτέθηκε δημόσια, παρά τις δεσμεύσεις του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τα ονόματα των επιζωσών θα προστατεύονταν. Η γυναίκα, την οποία η δημοσιογράφος αποκαλεί «Φραντσέσκα», είχε στο μεταξύ χτίσει μια νέα ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Φραντσέσκα και η πρώτη επαφή με τη Μάξγουελ

Η Φραντσέσκα είχε παντρευτεί, είχε κάνει οικογένεια και είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της την κακοποίηση που υπέστη ως έφηβη. Η αποκάλυψη του ονόματός της την εξόργισε, αλλά αυτό που την τρόμαζε περισσότερο ήταν η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η Ένσορ γράφει ότι, στα χρόνια που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και Μάξγουελ, έχει μιλήσει με δεκάδες επιζήσασες. Η Φραντσέσκα δέχθηκε τελικά να της μιλήσει έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Της περιέγραψε πώς, τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν μόλις 15 ετών, την προσέγγισε το ζευγάρι, όπως έκανε και με άλλα κορίτσια από ευάλωτα περιβάλλοντα: με φιλία, χρήματα, δώρα και υποσχέσεις για βοήθεια στην καριέρα τους.

«Μακάρι να ήμουν σίγουρη ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό»

Η Φραντσέσκα είπε ότι η Μάξγουελ τής ενέπνευσε αρχικά μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Τη θυμόταν ως μια φιλική, μεσήλικη γυναίκα, με κοφτή βρετανική προφορά και ένα γιορκσάιρ τεριέ που λεγόταν Μαξ. Κάποια στιγμή, όμως, σταμάτησε να απαντά στη δημοσιογράφο.

«Μάλλον ακούγομαι σαν άνθρωπος που πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αν τους ήξερες, δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα πίστευα ότι θα μπορούσαν να κάνουν», της είπε τον Μάρτιο. Στο τελευταίο της μήνυμα πρόσθεσε: «Μακάρι να ήμουν πιο σίγουρη ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό αν μιλήσω».

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο φόβος μιας πιθανής χάρης

Ο Έπσταϊν είναι νεκρός εδώ και χρόνια. Η Μάξγουελ, 64 ετών, εκτίει τον τέταρτο χρόνο της ποινής κάθειρξης 20 ετών για trafficking. Κι όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των The Sunday Times, πολλά θύματα εξακολουθούν να φοβούνται την επιρροή της.

Το ενδεχόμενο να της δοθεί χάρη από την κυβέρνηση Τραμπ —που επανήλθε στο προσκήνιο αφότου συμφώνησε να μιλήσει με τον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης— έχει κάνει αρκετές επιζήσασες  ακόμη πιο διστακτικές να μιλήσουν δημόσια.

Η σκιά της Μάξγουελ πάνω από τα θύματα

Η κακοποίηση που αποδίδεται στη Μάξγουελ έχει περιγραφεί σε αγωγές και στη δίκη της το 2021. Εκεί, το δικαστήριο άκουσε πώς η πρώην Βρετανίδα κοσμική χρησιμοποίησε δύναμη, χρήματα και διασυνδέσεις για να «σιωπήσει και να ελέγξει» τα θύματα.

Μία από τις γυναίκες είπε χαρακτηριστικά ότι, σε μια ευάλωτη περίοδο της ζωής της, η Γκισλέιν είχε γίνει «τα πάντα» για εκείνη: φίλη, μητέρα, αδελφή, μέντορας.

«Ο πόνος της προδοσίας από την Γκισλέιν είναι κάτι που ακόμη δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου», ανέφερε.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Οι φόβοι για βίζες, εξουσία και επιρροή

Η Φραντσέσκα, που δεν κατάγεται από τις ΗΠΑ, φοβόταν ότι η Μάξγουελ θα μπορούσε ακόμη και να επηρεάσει το δικαίωμά της να παραμείνει στη χώρα. Πίστευε ότι η πρώην συνεργός του Έπσταϊν εξακολουθούσε να έχει επιρροή σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρούς ανθρώπους. Έφτασε μάλιστα να αναρωτιέται αν βρίσκεται πράγματι στη φυλακή.

Η δημοσιογράφος Τζούλι Κ. Μπράουν της Miami Herald, της οποίας η έρευνα για τον Έπσταϊν οδήγησε τις ομοσπονδιακές αρχές να ξανανοίξουν την ποινική υπόθεση, έχει αφήσει να εννοηθεί —χωρίς αποδείξεις— ότι η Μάξγουελ και άνθρωποί της μπορεί να βρίσκονται πίσω από πρόσφατες διαρροές email ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τα email, ο Τραμπ και οι ισχυρισμοί που δεν έχουν τεκμηριωθεί

Η Μπράουν έγραψε στην πλατφόρμα Substack ότι η Μάξγουελ μπορεί να ήθελε, μέσω των εγγράφων, να στείλει μήνυμα για το τι διακυβεύεται αν παραμείνει στη φυλακή. Η θεωρία αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά υποστηρίζει ότι η Μάξγουελ θα μπορούσε να διαθέτει παρόμοιο υλικό για ισχυρά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει», ότι έχει «απαλλαγεί» και ότι δεν έχει «καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν». Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς σε βάρος του Τραμπ «αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς».

Τζέφρι Έπσταϊν, Ντόναλντ Τραμπ

Τζέφρι Έπσταϊν, Ντόναλντ Τραμπ

Γιατί τόσες λίγες επιζήσασες μιλούν δημόσια

Από περισσότερες από χίλιες ταυτοποιημένες επιζήσασες του Έπσταϊν, μόλις περίπου δώδεκα έχουν μιλήσει δημόσια. Πολλές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φοβούνται ακόμη ζωντανούς συνεργάτες και συνενόχους του.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετές επιζήσασες είπε στην Ένσορ ότι γυναίκες είχαν ζητήσει νομική συμβουλή, αλλά τελικά έκαναν πίσω όταν κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η Μάξγουελ μπορεί να λάβει επιείκεια.

Η μεταφορά της Μάξγουελ στο Τέξας

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μάξγουελ συμφώνησε να δώσει συνέντευξη/κατάθεση στον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Μία εβδομάδα αργότερα, μεταφέρθηκε από φυλακή της Φλόριντα σε σωφρονιστικό ίδρυμα ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας — μια ασυνήθιστη κίνηση για καταδικασμένη σεξουαλική παραβάτιδα με περισσότερα από δέκα χρόνια ποινής να απομένουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους των θυμάτων ότι μπορεί να προετοιμάζεται κάποια συμφωνία για την απελευθέρωσή της.

«Δεν πρέπει ποτέ να λάβει χάρη»

Ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δικηγόρος της Μάξγουελ, δήλωσε στο Politico ότι θεωρεί πως υπάρχει «πιθανότητα» η πελάτισσά του να λάβει τελικά προεδρική χάρη. Η σχετική εξουσία ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο.

Στα τέλη Απριλίου, Ρεπουμπλικανοί στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής δήλωσαν ότι έχουν «διχασμένες» απόψεις για το αν ο πρόεδρος θα πρέπει να δώσει χάρη στη Μάξγουελ, ώστε εκείνη να συνεργαστεί με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Αντίθετα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι ήταν κατηγορηματικός: «Η Γκισλέιν Μάξγουελ δεν πρέπει ποτέ να λάβει χάρη ή επιείκεια», είπε σε ακρόαση της επιτροπής. «Δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια και δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για τον ρόλο της στο δίκτυο κακοποίησης του Έπσταϊν».

Ντόναλντ Τραμπ με γυναίκες, Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν

Ντόναλντ Τραμπ με γυναίκες, Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν

«Η Γκισλέιν ήταν πιο τρομακτική»

Η Φραντσέσκα, που κατάγεται από την Ανατολική Ευρώπη, υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν μπορούσε να κανονίζει βίζες για την ίδια και τους γονείς της, οι οποίοι πλέον ζουν στις ΗΠΑ. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που φοβόταν να μιλήσει: ανησυχούσε ότι η δημόσια τοποθέτησή της θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην απέλασή τους.

Όπως είπε στη δημοσιογράφο, η Μάξγουελ κάποτε τη ρώτησε τι πίστευε ότι έκανε ο Έπσταϊν και στη συνέχεια της είπε ότι «παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις για τον κόσμο μαζί με πολύ σημαντικούς ανθρώπους». Για τη Φραντσέσκα, αυτό ήταν ένας τρόπος να της καταστήσουν σαφές ότι εκείνοι είχαν δύναμη πάνω στη ζωή της.

«Ο Τζέφρι ήταν κακός, ένας ψυχοπαθής χωρίς ενσυναίσθηση», είπε. «Η Γκισλέιν όμως μπορούσε να καταλαβαίνει τα συναισθήματα των ανθρώπων, να βλέπει τον πόνο τους. Αυτό, στο μυαλό μου, την έκανε πολύ χειρότερη και πολύ πιο τρομακτική».

Οι πιέσεις από το FBI και ο φόβος της κατάθεσης

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, η Φραντσέσκα είπε ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης και το FBI την πίεζαν να καταθέσει. Δεν το έκανε ποτέ, γιατί —όπως είπε— δεν ήθελε η Μάξγουελ να δει το πρόσωπό της όσο ήταν ακόμη ζωντανή.

Σε μήνυμα προς την Ένσορ, έγραψε ότι πιστεύει πως η Γκισλέιν «θα βγει έξω», αν βρίσκεται πράγματι μέσα, προσθέτοντας ότι πλέον δεν εμπιστεύεται τίποτα γύρω από την υπόθεση του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, γνωρίζοντας «πόση δύναμη είχαν πάνω σε ανθρώπους και καταστάσεις».

Οι απειλές που κατήγγειλε η Μαρία Φάρμερ

Η Μαρία Φάρμερ, θύμα του Έπσταϊν και της Μάξγουελ και μία από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν την κακοποίηση στο FBI το 1996, είπε στην ακρόαση της Τρίτης ότι είχε δεχθεί απειλές από τη Μάξγουελ, η οποία, όπως υποστήριξε, «απείλησε προσωπικά να τη σκοτώσει».

Οι «φάκελοι καταστροφής»

Μια άλλη γυναίκα, που εργάστηκε για τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ για περισσότερα από δέκα χρόνια, είχε πει στους Times ότι είχε σκεφτεί να μιλήσει δημόσια, αλλά φοβήθηκε. Όπως ισχυρίστηκε, η Μάξγουελ την είχε προειδοποιήσει από τη δεκαετία του 1990 ότι εκείνη και ο Έπσταϊν διατηρούσαν «πληροφορίες» για συνεργάτες και υπαλλήλους.

«Η Γκισλέιν είχε “φακέλους καταστροφής” για όλους όσοι πήγαιναν στα σπίτια και στο νησί», είπε η γυναίκα. «Αν κάποιος έκανε κάτι που δεν έπρεπε, έλεγε ότι θα τους χρησιμοποιούσε εναντίον του. Έλεγε ότι συγκέντρωνε τα πάντα, και πραγματικά πιστεύω ότι το έκανε».

Οι θάνατοι γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν

Η γυναίκα είχε κανονίσει να συναντήσει τη δημοσιογράφο σε καφέ, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αργότερα της είπε υπαινικτικά ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει», αναφερόμενη στους θανάτους και τις αυτοκτονίες γύρω από τον Έπσταϊν: τον ίδιο τον Έπσταϊν, τον Γάλλο κυνηγό μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, τη Βιρτζίνια Τζουφρέ και την κυβερνητική μάρτυρα Κάρολιν Αντριάνο, η οποία πέθανε στα 36 της από πιθανή τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών.

«Ένας από τους χειρότερους εφιάλτες μου»

Η Βρετανίδα επιζώσα Ανούσκα Ντε Τζορτζίου, που κατέθεσε ως ανώνυμη «Τζέιν Ντο» στη δίκη της Μάξγουελ μαζί με την Αντριάνο, μίλησε δημόσια μόνο μετά την καταδίκη της Μάξγουελ το 2022.

«Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν παρούσα σε κάποιες από τις κακοποιήσεις που υπέστην από τον Τζέφρι Έπσταϊν», είπε. «Το ενδεχόμενο που ακούγεται, ότι μπορεί να της δοθεί χάρη, είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες μου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Τουρκία 17.05.26

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Σύνταξη
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Σύνταξη
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Σύνταξη
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies