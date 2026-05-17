Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν και ενώ η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών, επιζήσασες του κυκλώματος εξακολουθούν να φοβούνται την επιρροή της — ιδίως μπροστά στο ενδεχόμενο απονομής χάρης.

Η αποκάλυψη που ξύπνησε τον φόβο

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τζόσι Ένσορ των The Sunday Times, το όνομα μίας από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου μέσα στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», χωρίς να έχει καλυφθεί.

Η ταυτότητά της εκτέθηκε δημόσια, παρά τις δεσμεύσεις του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τα ονόματα των επιζωσών θα προστατεύονταν. Η γυναίκα, την οποία η δημοσιογράφος αποκαλεί «Φραντσέσκα», είχε στο μεταξύ χτίσει μια νέα ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Φραντσέσκα και η πρώτη επαφή με τη Μάξγουελ

Η Φραντσέσκα είχε παντρευτεί, είχε κάνει οικογένεια και είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της την κακοποίηση που υπέστη ως έφηβη. Η αποκάλυψη του ονόματός της την εξόργισε, αλλά αυτό που την τρόμαζε περισσότερο ήταν η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η Ένσορ γράφει ότι, στα χρόνια που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και Μάξγουελ, έχει μιλήσει με δεκάδες επιζήσασες. Η Φραντσέσκα δέχθηκε τελικά να της μιλήσει έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Της περιέγραψε πώς, τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν μόλις 15 ετών, την προσέγγισε το ζευγάρι, όπως έκανε και με άλλα κορίτσια από ευάλωτα περιβάλλοντα: με φιλία, χρήματα, δώρα και υποσχέσεις για βοήθεια στην καριέρα τους.

«Μακάρι να ήμουν σίγουρη ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό»

Η Φραντσέσκα είπε ότι η Μάξγουελ τής ενέπνευσε αρχικά μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Τη θυμόταν ως μια φιλική, μεσήλικη γυναίκα, με κοφτή βρετανική προφορά και ένα γιορκσάιρ τεριέ που λεγόταν Μαξ. Κάποια στιγμή, όμως, σταμάτησε να απαντά στη δημοσιογράφο.

«Μάλλον ακούγομαι σαν άνθρωπος που πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αν τους ήξερες, δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα πίστευα ότι θα μπορούσαν να κάνουν», της είπε τον Μάρτιο. Στο τελευταίο της μήνυμα πρόσθεσε: «Μακάρι να ήμουν πιο σίγουρη ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό αν μιλήσω».

Ο φόβος μιας πιθανής χάρης

Ο Έπσταϊν είναι νεκρός εδώ και χρόνια. Η Μάξγουελ, 64 ετών, εκτίει τον τέταρτο χρόνο της ποινής κάθειρξης 20 ετών για trafficking. Κι όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των The Sunday Times, πολλά θύματα εξακολουθούν να φοβούνται την επιρροή της.

Το ενδεχόμενο να της δοθεί χάρη από την κυβέρνηση Τραμπ —που επανήλθε στο προσκήνιο αφότου συμφώνησε να μιλήσει με τον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης— έχει κάνει αρκετές επιζήσασες ακόμη πιο διστακτικές να μιλήσουν δημόσια.

Η σκιά της Μάξγουελ πάνω από τα θύματα

Η κακοποίηση που αποδίδεται στη Μάξγουελ έχει περιγραφεί σε αγωγές και στη δίκη της το 2021. Εκεί, το δικαστήριο άκουσε πώς η πρώην Βρετανίδα κοσμική χρησιμοποίησε δύναμη, χρήματα και διασυνδέσεις για να «σιωπήσει και να ελέγξει» τα θύματα.

Μία από τις γυναίκες είπε χαρακτηριστικά ότι, σε μια ευάλωτη περίοδο της ζωής της, η Γκισλέιν είχε γίνει «τα πάντα» για εκείνη: φίλη, μητέρα, αδελφή, μέντορας.

«Ο πόνος της προδοσίας από την Γκισλέιν είναι κάτι που ακόμη δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου», ανέφερε.

Οι φόβοι για βίζες, εξουσία και επιρροή

Η Φραντσέσκα, που δεν κατάγεται από τις ΗΠΑ, φοβόταν ότι η Μάξγουελ θα μπορούσε ακόμη και να επηρεάσει το δικαίωμά της να παραμείνει στη χώρα. Πίστευε ότι η πρώην συνεργός του Έπσταϊν εξακολουθούσε να έχει επιρροή σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρούς ανθρώπους. Έφτασε μάλιστα να αναρωτιέται αν βρίσκεται πράγματι στη φυλακή.

Η δημοσιογράφος Τζούλι Κ. Μπράουν της Miami Herald, της οποίας η έρευνα για τον Έπσταϊν οδήγησε τις ομοσπονδιακές αρχές να ξανανοίξουν την ποινική υπόθεση, έχει αφήσει να εννοηθεί —χωρίς αποδείξεις— ότι η Μάξγουελ και άνθρωποί της μπορεί να βρίσκονται πίσω από πρόσφατες διαρροές email ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τα email, ο Τραμπ και οι ισχυρισμοί που δεν έχουν τεκμηριωθεί

Η Μπράουν έγραψε στην πλατφόρμα Substack ότι η Μάξγουελ μπορεί να ήθελε, μέσω των εγγράφων, να στείλει μήνυμα για το τι διακυβεύεται αν παραμείνει στη φυλακή. Η θεωρία αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά υποστηρίζει ότι η Μάξγουελ θα μπορούσε να διαθέτει παρόμοιο υλικό για ισχυρά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει», ότι έχει «απαλλαγεί» και ότι δεν έχει «καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν». Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς σε βάρος του Τραμπ «αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς».

Γιατί τόσες λίγες επιζήσασες μιλούν δημόσια

Από περισσότερες από χίλιες ταυτοποιημένες επιζήσασες του Έπσταϊν, μόλις περίπου δώδεκα έχουν μιλήσει δημόσια. Πολλές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φοβούνται ακόμη ζωντανούς συνεργάτες και συνενόχους του.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετές επιζήσασες είπε στην Ένσορ ότι γυναίκες είχαν ζητήσει νομική συμβουλή, αλλά τελικά έκαναν πίσω όταν κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η Μάξγουελ μπορεί να λάβει επιείκεια.

Η μεταφορά της Μάξγουελ στο Τέξας

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μάξγουελ συμφώνησε να δώσει συνέντευξη/κατάθεση στον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Μία εβδομάδα αργότερα, μεταφέρθηκε από φυλακή της Φλόριντα σε σωφρονιστικό ίδρυμα ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας — μια ασυνήθιστη κίνηση για καταδικασμένη σεξουαλική παραβάτιδα με περισσότερα από δέκα χρόνια ποινής να απομένουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους των θυμάτων ότι μπορεί να προετοιμάζεται κάποια συμφωνία για την απελευθέρωσή της.

«Δεν πρέπει ποτέ να λάβει χάρη»

Ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δικηγόρος της Μάξγουελ, δήλωσε στο Politico ότι θεωρεί πως υπάρχει «πιθανότητα» η πελάτισσά του να λάβει τελικά προεδρική χάρη. Η σχετική εξουσία ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο.

Στα τέλη Απριλίου, Ρεπουμπλικανοί στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής δήλωσαν ότι έχουν «διχασμένες» απόψεις για το αν ο πρόεδρος θα πρέπει να δώσει χάρη στη Μάξγουελ, ώστε εκείνη να συνεργαστεί με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Αντίθετα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι ήταν κατηγορηματικός: «Η Γκισλέιν Μάξγουελ δεν πρέπει ποτέ να λάβει χάρη ή επιείκεια», είπε σε ακρόαση της επιτροπής. «Δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια και δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για τον ρόλο της στο δίκτυο κακοποίησης του Έπσταϊν».

«Η Γκισλέιν ήταν πιο τρομακτική»

Η Φραντσέσκα, που κατάγεται από την Ανατολική Ευρώπη, υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν μπορούσε να κανονίζει βίζες για την ίδια και τους γονείς της, οι οποίοι πλέον ζουν στις ΗΠΑ. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που φοβόταν να μιλήσει: ανησυχούσε ότι η δημόσια τοποθέτησή της θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην απέλασή τους.

Όπως είπε στη δημοσιογράφο, η Μάξγουελ κάποτε τη ρώτησε τι πίστευε ότι έκανε ο Έπσταϊν και στη συνέχεια της είπε ότι «παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις για τον κόσμο μαζί με πολύ σημαντικούς ανθρώπους». Για τη Φραντσέσκα, αυτό ήταν ένας τρόπος να της καταστήσουν σαφές ότι εκείνοι είχαν δύναμη πάνω στη ζωή της.

«Ο Τζέφρι ήταν κακός, ένας ψυχοπαθής χωρίς ενσυναίσθηση», είπε. «Η Γκισλέιν όμως μπορούσε να καταλαβαίνει τα συναισθήματα των ανθρώπων, να βλέπει τον πόνο τους. Αυτό, στο μυαλό μου, την έκανε πολύ χειρότερη και πολύ πιο τρομακτική».

Οι πιέσεις από το FBI και ο φόβος της κατάθεσης

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, η Φραντσέσκα είπε ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης και το FBI την πίεζαν να καταθέσει. Δεν το έκανε ποτέ, γιατί —όπως είπε— δεν ήθελε η Μάξγουελ να δει το πρόσωπό της όσο ήταν ακόμη ζωντανή.

Σε μήνυμα προς την Ένσορ, έγραψε ότι πιστεύει πως η Γκισλέιν «θα βγει έξω», αν βρίσκεται πράγματι μέσα, προσθέτοντας ότι πλέον δεν εμπιστεύεται τίποτα γύρω από την υπόθεση του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, γνωρίζοντας «πόση δύναμη είχαν πάνω σε ανθρώπους και καταστάσεις».

Οι απειλές που κατήγγειλε η Μαρία Φάρμερ

Η Μαρία Φάρμερ, θύμα του Έπσταϊν και της Μάξγουελ και μία από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν την κακοποίηση στο FBI το 1996, είπε στην ακρόαση της Τρίτης ότι είχε δεχθεί απειλές από τη Μάξγουελ, η οποία, όπως υποστήριξε, «απείλησε προσωπικά να τη σκοτώσει».

Οι «φάκελοι καταστροφής»

Μια άλλη γυναίκα, που εργάστηκε για τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ για περισσότερα από δέκα χρόνια, είχε πει στους Times ότι είχε σκεφτεί να μιλήσει δημόσια, αλλά φοβήθηκε. Όπως ισχυρίστηκε, η Μάξγουελ την είχε προειδοποιήσει από τη δεκαετία του 1990 ότι εκείνη και ο Έπσταϊν διατηρούσαν «πληροφορίες» για συνεργάτες και υπαλλήλους.

«Η Γκισλέιν είχε “φακέλους καταστροφής” για όλους όσοι πήγαιναν στα σπίτια και στο νησί», είπε η γυναίκα. «Αν κάποιος έκανε κάτι που δεν έπρεπε, έλεγε ότι θα τους χρησιμοποιούσε εναντίον του. Έλεγε ότι συγκέντρωνε τα πάντα, και πραγματικά πιστεύω ότι το έκανε».

Οι θάνατοι γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν

Η γυναίκα είχε κανονίσει να συναντήσει τη δημοσιογράφο σε καφέ, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αργότερα της είπε υπαινικτικά ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει», αναφερόμενη στους θανάτους και τις αυτοκτονίες γύρω από τον Έπσταϊν: τον ίδιο τον Έπσταϊν, τον Γάλλο κυνηγό μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, τη Βιρτζίνια Τζουφρέ και την κυβερνητική μάρτυρα Κάρολιν Αντριάνο, η οποία πέθανε στα 36 της από πιθανή τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών.

«Ένας από τους χειρότερους εφιάλτες μου»

Η Βρετανίδα επιζώσα Ανούσκα Ντε Τζορτζίου, που κατέθεσε ως ανώνυμη «Τζέιν Ντο» στη δίκη της Μάξγουελ μαζί με την Αντριάνο, μίλησε δημόσια μόνο μετά την καταδίκη της Μάξγουελ το 2022.

«Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν παρούσα σε κάποιες από τις κακοποιήσεις που υπέστην από τον Τζέφρι Έπσταϊν», είπε. «Το ενδεχόμενο που ακούγεται, ότι μπορεί να της δοθεί χάρη, είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες μου».