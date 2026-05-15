Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών

Στα χρόνια μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα, ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν έμοιαζε να κινείται στο περιθώριο του συστήματος. Αντιθέτως, συνέχιζε να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους πιο προνομιούχους πελάτες του χρηματοοικονομικού κόσμου: διαχειριστές σχέσεων με τους πελάτες, άμεση εξυπηρέτηση, ταξιδιωτικές διευκολύνσεις, διακριτικότητα.

Στο επίκεντρο αυτής της υποδομής βρέθηκε η American Express (AMEX) και ειδικά η κάρτα Centurion, η περίφημη Black card, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το γραφείο του Έπσταϊν για την οργάνωση ταξιδιών νεαρών γυναικών και άλλων προσώπων. Σύμφωνα με emails που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η βασική οδηγία ήταν σαφής: οι δαπάνες και οι κρατήσεις έπρεπε να μένουν μυστικές, ακόμη και από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του.

Η Centurion Card της American Express είναι η πιο αποκλειστική πιστωτική κάρτα στον κόσμο, διαθέσιμη μόνο κατόπιν πρόσκλησης για εξαιρετικά υψηλά εισοδηματικά προφίλ.

«Βγάλτε όλα τα email από τον λογαριασμό μας»

Σύμφωνα με το Bloomberg, το 2017, όταν επιβεβαίωση πτήσης εστάλη σε πολλούς παραλήπτες, η επί χρόνια βοηθός του Έπσταϊν, Λέσλεϊ Γκροφ, έστειλε ένα μήνυμα στη διαχειρίστρια σχέσεων του λογαριασμού Centurion που «φώναζε» πανικό: «ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ! Βγάλτε ΟΛΕΣ τις διευθύνσεις email από ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ!!».

Η Γκροφ εξήγησε ότι «ο Τζέφρι ήταν έξαλλος», επειδή ήταν «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ιδιωτικός άνθρωπος» και «δεν θέλει ΚΑΜΙΑ επιβεβαίωση πτήσης να αποστέλλεται σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εμένα».

Για χρόνια, το γραφείο του Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την American Express για να κανονίζει ταξίδια όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για δεκάδες γυναίκες, συχνά από την Ανατολική Ευρώπη. Ο Έπσταϊν είχε ήδη δηλώσει ένοχος για εξώθηση ανήλικης στην πορνεία. Παρ’ όλα αυτά, η διαχειρίστρια σχέσεων της Centurion έκλεινε και ακύρωνε ταξίδια που, σύμφωνα με τα emails, δεν επρόκειτο ποτέ να πραγματοποιηθούν, αλλά χρησίμευαν ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν βίζες.

Η πολυτέλεια ως μηχανισμός εξυπηρέτησης

Τα έγγραφα ανοίγουν ένα «παράθυρο» στον κλειστό κόσμο της premium τραπεζικής εξυπηρέτησης, εκεί όπου οι πλουσιότεροι πελάτες έχουν προσωπικούς χειριστές που αναλαμβάνουν να προβλέπουν ανάγκες, να λύνουν προβλήματα και να ανοίγουν πόρτες. Στο πρόγραμμα Centurion, που προορίζεται για τους μεγαλύτερους πελάτες της American Express, οι διαχειριστές σχέσεων λειτουργούν συχνά σαν προσωπικοί ταξιδιωτικοί πράκτορες και βοηθοί.

Για τον Έπσταϊν, αυτή η διακριτικότητα και η άμεση εξυπηρέτηση δημιούργησαν μια έτοιμη υποδομή για την οργάνωση ταξιδιών γυναικών. Περισσότερες από 100 γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση, ενώ αρκετές έχουν αναφέρει ότι μεταφέρθηκαν με διάφορους τρόπους σε ακίνητά του στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Καραϊβική. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για trafficking και πέθανε τον επόμενο μήνα ενώ βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Η σύλληψη αυτή ήρθε περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του, το 2008, σε δικαστήριο της Φλόριντα. Στο μεταξύ, τα χρήματα και οι διασυνδέσεις του τού επέτρεπαν να απολαμβάνει τις πιο προνομιακές υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μακριά από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι που αποφυλακίζονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Μαζί με δισεκατομμυριούχους, δικηγόρους, στελέχη, συμβούλους και συνεργούς, ο Έπσταϊν αξιοποίησε ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα αποκλειστικότητας και υπερβολής του καταναλωτικού καπιταλισμού για να κρατά σε λειτουργία τον μηχανισμό του. Δύο ειδικοί στο trafficking, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της νομικής ευαισθησίας της υπόθεσης, δήλωσαν στο Bloomberg ότι τα μοτίβα κρατήσεων και τα ψεύτικα ταξιδιωτικά προγράμματα ήταν ακριβώς το είδος των αιτημάτων που θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει συναγερμό.

Η απάντηση της American Express

Εκπρόσωπος της American Express δήλωσε ότι η εταιρεία τερμάτισε τον λογαριασμό του Έπσταϊν μετά τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εις βάρος του και ότι μετανιώνει που τον είχε πελάτη.

«Η American Express καταδικάζει απερίφραστα την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και το trafficking», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ενημερώνει διαρκώς τις διαδικασίες και τους ελέγχους της. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας».

Ο Έπσταϊν ήταν πελάτης της American Express από το 1977. Κατά περιόδους ξόδευε περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμού, αποφέροντας πιθανότατα δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε προμήθειες στην εταιρεία. Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, διέθετε Centurion τουλάχιστον από το 2004.

Μέχρι το 2006, ο λογαριασμός του περιλάμβανε οκτώ Gold κάρτες, μαζί με πρόσθετους χρήστες, καθώς και μία Platinum. Το 2012 είχε φτάσει στις τρεις Centurion και το 2017 έως και στις εννέα. Μετά τη σύλληψή του το 2019, μήνυμα της American Express προς τους εισαγγελείς κατέγραφε Centurion, Platinum, Gold, Blue Cash και επαγγελματικές κάρτες Plum και Gold.

Μία από τις κάρτες Centurion του λογαριασμού είχε εκδοθεί στο όνομα της Σελίνα Ντούμπιν, κόρης των δισεκατομμυριούχων φίλων του Έπσταϊν, Γκλεν και Εύας Άντερσον-Ντούμπιν, σύμφωνα με κατάσταση λογαριασμού του 2018, από την οποία αργότερα αφαιρέθηκαν επιπλέον στοιχεία. Η σύντροφός του, Καρίνα Σούλιακ, είχε κάρτα με μηνιαίο όριο δαπανών 60.000 δολάρια.

Από κλειδαράδες και σοκολάτες μέχρι Per Se και 11,2 εκατ. πόντους

Οι δαπάνες που εμφανίζονται σε αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμού της Centurion του Έπσταϊν από τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2012 ξεπερνούσαν τα 100.000 δολάρια και κινούνταν από το καθημερινό στο εξωφρενικά πολυτελές: κλειδαράς, υδραυλικά είδη, ταξί, σοκολάτες, εισιτήρια σινεμά, η πλατφόρμα γνωριμιών Match.com, Vivienne Westwood και το ακριβό εστιατόριο του Μανχάταν Per Se.

Το 2018, ο Έπσταϊν είχε συγκεντρώσει 11,2 εκατ. πόντους επιβράβευσης, ακόμη και αφού είχε δώσει ένα εκατομμύριο πόντους σε συνεργάτη του.

Στην κάρτα της Σελίνα Ντούμπιν εμφανίζονταν δαπάνες για πτήσεις, χυμούς, τυροπωλείο, delivery, γυμναστήριο και το pop-up του Eleven Madison Park στα Hamptons.

Η Νατάλια Μολότκοβα και η «ειδική» εξυπηρέτηση

Κεντρικό πρόσωπο επαφής της American Express για το γραφείο του Έπσταϊν ήταν η Νατάλια Μολότκοβα, διαχειρίστρια σχέσεων της Centurion με καταγωγή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τα emails, εργαζόταν εκτός Ατλάντας και είχε στο παρελθόν δουλέψει σε «visa agency» στην πόλη. Η Μολότκοβα δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ η American Express αρνήθηκε να διευκρινίσει αν εξακολουθεί να εργάζεται στην εταιρεία ή πότε αποχώρησε.

Πάνω από δώδεκα συνάδελφοί της στην American Express βοήθησαν στην οργάνωση πτήσεων που συνέδεαν Μόσχα, Μαϊάμι, Μινσκ, Νέα Υόρκη, Αγία Πετρούπολη, Γουέστ Παλμ Μπιτς, Βαρσοβία και άλλους προορισμούς. Η Γκροφ ξεκαθάριζε ποιος αποφάσιζε: «Ο Τζέφρι θα ήθελε τώρα τα κορίτσια να αναχωρήσουν το βράδυ της Τρίτης 22 Νοεμβρίου», έγραψε για ένα ταξίδι. Για άλλο ζήτησε « ταξιδιωτικό πρόγραμμα για τα κορίτσια με τις τιμές».

Τα emails δεν δείχνουν τη Γκροφ να εξηγεί γιατί ταξίδευαν πολλές από αυτές τις γυναίκες. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, ανέφερε ότι οι κρατήσεις γίνονταν για λόγους έκδοσης βίζας. Η ίδια αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ρεπορτάζ. Ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι δεν είδε ποτέ κάτι παράνομο.

Κρατήσεις για βίζες και ταξίδια που δεν θα γίνονταν ποτέ

Οι ταξιδιώτες προς τη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη συνήθως χρειάζεται να παρουσιάζουν στις αρχές εισιτήρια επιστροφής και αποδεικτικά διαμονής για να εξασφαλίσουν είσοδο. Η πλαστογράφηση εγγράφων χρησιμοποιείται συχνά από οργανωμένα κυκλώματα και διακινητές για τη μεταφορά ανθρώπων πέρα από σύνορα.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2012, η Γκροφ ζήτησε από τη Μολότκοβα να οργανώσει «πλήρως επιστρέψιμο» ταξίδι για μοντέλο από την Ανατολική Ευρώπη. Της είπε να κινηθεί γρήγορα ώστε η γυναίκα να έχει επιβεβαίωση ταξιδιού για «συνέντευξη στο προξενείο». Ζήτησε να κλειστεί οποιοδήποτε ξενοδοχείο, «δεν μας νοιάζει πόσο κοστίζει ή πώς είναι», εξηγώντας ότι το μοντέλο «θα αλλάξει μόνη της τις ημερομηνίες στην κράτηση ώστε να ταιριάζουν με την πτήση! (ξέρει να το κάνει στο Word)».

Η Μολότκοβα αναγνώρισε το πρόβλημα. «Χρειάζεται την κράτηση μόνο για τη βίζα; Ειλικρινά, είναι αντίθετο με την πολιτική της AMEX», έγραψε, προσθέτοντας όμως: «Αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή, μπορούμε να την κρατήσουμε μέχρι απόψε». Μετά το ραντεβού στο προξενείο, η Γκροφ της ζήτησε να ακυρώσει το ταξίδι και της έγραψε: «Ήσουν εξαιρετική».

Η ίδια προθυμία εμφανίζεται και σε άλλο περιστατικό. Τον Ιανουάριο του 2016, η Γκροφ ζήτησε πτήση Ρώμη–Λονδίνο, περίπου την ίδια περίοδο με άλλη πτήση Ρώμη–Μαϊάμι. «Αυτή είναι εικονική πτήση», έγραψε στη Μολότκοβα, διευκρινίζοντας ότι η γυναίκα «δεν θα την πάρει πραγματικά», αλλά «χρειάζεται ταξιδιωτικό πρόγραμμα για αυτή την πτήση». Η Μολότκοβα έστειλε επιλογές.

Τον Μάρτιο του 2016, όταν η Σούλιακ είπε στη Γκροφ ότι χρειαζόταν επειγόντως κρατήσεις για ραντεβού βίζας, η βοηθός του Έπσταϊν απλώς προώθησε το μήνυμα στη Μολότκοβα. Η διαδικασία φαίνεται πως έγινε ρουτίνα: τον Μάρτιο του 2018, η Μολότκοβα ρώτησε αν μπορούσε να ακυρώσει πτήσεις που είχαν κλειστεί για καναδική βίζα.

Το γραφείο του Έπσταϊν δεν εξυπηρετούνταν μόνο από τη Μολότκοβα. Πάνω από δέκα υπάλληλοι υποστήριξης της American Express, μισή ντουζίνα travel counselors και μία συνάδελφος με το όνομα Kathy συμμετείχαν σε κρατήσεις. Η Μολότκοβα χαρακτήριζε την Kathy «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ». Εκείνη βοήθησε σε πτήση που είχε κρατηθεί ώστε μία γυναίκα να «πάρει βίζα», αλλά και σε άλλο ταξίδι που η Γκροφ περιέγραφε ως ταξίδι για «τα κορίτσια», διευκρινίζοντας ότι μία από αυτές ήταν «άνω των 25». Άλλοι εργαζόμενοι της American Express βοήθησαν σε κρατήσεις για γυναίκες από τη Λιθουανία και τη Ρωσία.

«Να εξυπηρετούν, όχι να αμφισβητούν»

Πολλές εταιρείες επιδιώκουν να ευχαριστούν τους σημαντικούς πελάτες τους. Όμως οι κάτοχοι της Black card ανήκουν σε ένα από τα πιο κλειστά κλαμπ του χρηματοοικονομικού κόσμου. Όταν ένας πελάτης ενταχθεί εκεί, ακόμη και αν ο τρόπος ζωής του μοιάζει ασυνήθιστος ή υπερβολικός, οι relationship managers υπάρχουν για να διευκολύνουν — όχι για να αμφισβητούν — σύμφωνα με πρώην εργαζόμενο της American Express, ο οποίος μίλησε ανώνυμα για εσωτερικά ζητήματα της εταιρείας.

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι δεν είναι ασυνήθιστο οι κάτοχοι Centurion να χρησιμοποιούν τους relationship managers σχεδόν σαν προσωπικούς βοηθούς. Παρότι οι διαχειριστές εκπαιδεύονται να εντοπίζουν επικίνδυνη ή παράνομη δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση να αναφέρουν ύποπτες κινήσεις, η καθημερινή τους αποστολή είναι να κρατούν τον πελάτη ικανοποιημένο.

Η εμμονή με τη μυστικότητα

Για το γραφείο του Έπσταϊν, η ιδιωτικότητα δεν ήταν λεπτομέρεια, αλλά κεντρική απαίτηση. Στις αρχές του 2016, πληροφορίες για ένα ταξίδι εστάλησαν σε περισσότερους ανθρώπους από όσους έπρεπε. Η Γκροφ ζήτησε από τη Μολότκοβα να το ερευνήσει. Η απάντηση ήταν: «Μπορεί να ήταν τεχνικό σφάλμα».

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, εισιτήριο για τον ίδιο τον Έπσταϊν κοινοποιήθηκε ξανά ευρύτερα. «Μπορείς σε παρακαλώ να το σταματήσεις;» έγραψε η Γκροφ. «Στέλνετε τα εισιτήρια ΜΟΝΟ σε ΕΜΕΝΑ». Η Μολότκοβα απολογήθηκε. Η Γκροφ απάντησε: «Κανένα πρόβλημα», αλλά πρόσθεσε ότι «μερικές φορές δεν θέλω όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν για τα εισιτήρια που αγοράζω… οπότε είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί».

Το ίδιο συνέβη και τον Σεπτέμβριο. Έναν χρόνο αργότερα, επιβεβαίωση πτήσης για άλλο άτομο έφτασε στη Σούλιακ, προκαλώντας το πανικόβλητο μήνυμα «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ».

Η ανησυχία της Γκροφ είχε να κάνει και με επερχόμενες κρατήσεις. «Φοβάμαι τρομερά ότι όλα αυτά τα εισιτήρια που έχουμε αυτή την εβδομάδα από τη Ρωσία προς το Παρίσι θα εμφανιστούν ξανά και θα σταλούν σε κάποιον από τη “λίστα” email μας», έγραψε. «Ξέρω ότι καταλαβαίνεις πως αυτό είναι πραγματικά ΤΕΡΑΣΤΙΟ ζήτημα!»

Η Γκροφ είπε στη Μολότκοβα ότι ο Έπσταϊν ήταν εκνευρισμένος. Η διαχειρίστρια της American Express πρότεινε να του δοθούν 60.000 reward points για να κατευναστεί. «Εκτιμούμε τη συνεργασία με τον κύριο Έπσταϊν», έγραψε στη Γκροφ. «Και τη ΣΚΛΗΡΗ δουλειά σου».

Ευχές, προσωπικές συζητήσεις και «Ρωσίδες»

Τα emails δείχνουν ότι η σχέση του γραφείου του Έπσταϊν με τη Μολότκοβα και συναδέλφους της ήταν ευγενική, συχνά προσωπική και οικεία. Οι συνομιλίες δεν περιορίζονταν στις κρατήσεις. Περιλάμβαναν αναφορές σε χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα, δωρεά νεφρού, καφέ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, διαγωνισμούς χορού και διακοπές στη Ρωσία και τη Disney World.

«Νιώθω άσχημα όταν έχεις ένα περίπλοκο αίτημα κι εγώ δεν είμαι εδώ», έγραψε η Μολότκοβα στη Γκροφ στα τέλη του 2015.

Το 2017, όταν η Γκροφ ζήτησε εισιτήριο από τη Μόσχα στο Παρίσι, η Μολότκοβα της ευχήθηκε «Χαρούμενη Ημέρα της Γυναίκας!!» και της εξήγησε την ιστορία της ημέρας, καθώς και τη ρωσική ευχή: «Προέρχεται από την Ευρώπη, από πολιτικά ενεργές γυναίκες!!! Οπότε πες στις Ρωσίδες σου – S 8 Marta!!!! Θα καταλάβουν!!!». Η Γκροφ απάντησε: «Καλή πληροφορία!» και πρόσθεσε: «Δουλεύω με πολλές Ρωσίδες!».

Η οργάνωση των ταξιδιών απαιτούσε συχνά πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Μολότκοβα και η Γκροφ προσπαθούσαν να κανονίσουν ταξίδι για γυναίκα στην Ανατολική Ευρώπη. Μετά από πολλές αλλαγές, η Γκροφ ρώτησε αν το γραφείο του Έπσταϊν άλλαζε περισσότερες πτήσεις από οποιονδήποτε άλλο πελάτη της.

«Ναι», απάντησε η Μολότκοβα, «αλλά εσείς παραμένετε οι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, οι πιο συνεργάσιμοι και υπομονετικοί!!! Σας αγαπώ!!!».

Πελάτης μέχρι τη σύλληψη

Ο Έπσταϊν παρέμεινε πελάτης της American Express μέχρι τη σύλληψή του. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2019, ο λογαριασμός του κατέγραψε δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. δολαρίων. Μεγάλο μέρος αυτών συνδεόταν με κάρτα που σχετιζόταν με επιχείρηση η οποία έφερε το όνομα του ιδιωτικού του νησιού.

Πέντε ημέρες μετά τη σύλληψή του από ομοσπονδιακούς πράκτορες, η American Express Travel έστειλε στη Σούλιακ ταξιδιωτικό πρόγραμμα για business class πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Βαρσοβία και στη συνέχεια προς το Μινσκ. Το μήνυμα κατέληγε με τη φράση: «Απολαύστε το ταξίδι σας!».

*Με πληροφορίες από: Bloomberg