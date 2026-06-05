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Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, στην Κρήτη, ένας ιδιοκτήτης αλόγου για τη βάναυση μεταχείριση του ζώου του, το οποίο κακοποιούσε συστηματικά με αποτέλεσμα τη μόλυνση των πληγών του που οδήγησαν στον θάνατό του.

Ο Άτλαντας είχε βρεθεί δεμένος με σχοινί και κομμένο το πόδι του, να αιμορραγεί

Όπως αναφέρει το patris.gr, πέντε χρόνια μετά, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή περίπου 3.800 ευρώ για την υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης του αλόγου στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ήδη έχει ήδη καταλογιστεί διοικητικό πρόστιμο 33.000 ευρώ.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην άμεση καταγγελία των εθελοντών του φιλοζωικού σωματείου Ζωφόρος. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις βίας, προκαλώντας σωματικές βλάβες και βασανισμό του ζώου.

Το άτυχο άλογο με το όνομα Άτλαντας βρέθηκε δεμένο με σχοινί και κομμένο το πόδι του, να αιμορραγεί, μέχρι να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι εθελοντές του σωματείου.

Κρήτη: Το άλογο κατέληξε από ανακοπή έπειτα από μόλυνση

Το άλογο κατασχέθηκε και απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτήτη του και για αρκετές ημέρες έλαβε τη φροντίδα των εθελοντών και του κτηνιάτρου κ. Πηρουνάκη, όμως κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή.

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ). Η συνήγορος προς υπεράσπιση της κατηγορίας και επίτιμο μέλος της ομοσπονδίας, Δέσποινα Συγγελάκη, επισήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά. Η ΠΦΠΟ καλεί τους πολίτες να μην παραμένουν σιωπηλοί και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περιστατικό κακοποίησης στις αρμόδιες αρχές.