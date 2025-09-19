Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν
Για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στους κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς κατηγορείται ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρατούσε σε αποθήκη 14 σκύλους και μία γάτα.
Ο 47χρονος κρατούσε περιορισμένα τα άτυχα ζώα μέσα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του
Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και άνδρες του ΑΤ Δέλτα Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης.
Έπειτα από έρευνα που ακολούθησε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του διαπιστώθηκε ότι οι 14 σκύλοι ήταν δεμένοι με αλυσίδα που δυσκόλευε την κίνησή τους, ενώ μία γάτα ήταν κλεισμένη σε κλουβί.
Εις βάρος του 47χρονου, που κατάγεται από την Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασής του, από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
