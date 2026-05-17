Ο χορός των 8 πέπλων – Όλα τα νυφικά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχε τόσο μια εμβληματική καριέρα ως ηθοποιός όσο και μια πολύ ξακουστή ερωτική ζωή. Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ παντρεύτηκε οκτώ φορές με επτά άντρες: τον Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον, τον Μάικλ Γουάιλντινγκ, τον Μάικ Τοντ, τον Έντι Φίσερ, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον (δύο φορές), τον Τζον Γουόρνερ και τον Λάρι Φορτένσκι.

Αξεσουάρ και κοσμήματα

Σε κάθε γάμο της, η Τέιλορ διατήρησε το φημισμένο στυλ της επιλέγοντας μια πληθώρα outfit -συμπεριλαμβανομένου ενός παραδοσιακού λευκού νυφικού στον γάμο με τον Χίλτον, το 1950, και ενός φαρδιού φορέματος με τεχνική tie-dye για τον δεύτερο γάμο της με τον Μπάρτον, το 1975.

Εκτός από το να κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις σε κάθε τελετή γάμου της, η Τέιλορ συνδύαζε επίσης τα νυφικά της με ενδιαφέροντα αξεσουάρ, όπως μακριά πέπλα, λουλουδάτα αξεσουάρ για τα μαλλιά και εκπληκτικά κοσμήματα, τα οποία όπως είναι γνωστό ήταν η μεγάλη αδυναμία της.

Μια αναδρομή στα οκτώ εμβληματικά νυφικά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, από τον πρώτο της γάμο το 1950 έως τον τελευταίο το 1991

Το παραδοσιακό νυφικό της Τέιλορ για τον γάμο της με τον Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον, στις 6 Μαΐου 1950

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WardrobeShop (@the.wardrobe.shop)

Για τον πρώτο της γάμο με τον Χίλτον, όταν ήταν μόλις 18 ετών, η Τέιλορ επέλεξε ένα κλασικό νυφικό. Φόρεσε ένα κρεμ σατέν φόρεμα σχεδιασμένο από τη Helen Rose.

Το φόρεμα είχε κορσέ στο πάνω μέρος, φούστα σε γραμμή Α, μακριά μανίκια και διακοσμητικά στοιχεία από μαργαριτάρια σε όλο το μήκος, με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς που άφηνε τους ώμους ακάλυπτους και ένα διαφανές επικάλυμμα με ψηλό λαιμό. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με μια τιάρα από μαργαριτάρια, πέπλο και ανθοδέσμη.

Η Rose σχεδίασε επίσης το νυφικό της Πριγκίπισσας Γκρέις Κέλι και το νυφικό της Τέιλορ στην ταινία «Ο Πατέρας της Νύφης». Στην πραγματικότητα, αυτό το νυφικό της ταινίας ενέπνευσε εν μέρει το νυφικό της Τέιλορ στην πραγματική ζωή.

Ο γάμος της Τέιλορ και του Χίλτον ήταν μια εκδήλωση γεμάτη αστέρια. Παρέστησαν πάνω από 700 καλεσμένοι, πολλοί από τους οποίους ήταν σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Φρεντ Αστέρ, η Τζίντζερ Ρότζερς και ο Τζιν Κέλι. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε περίπου ένα χρόνο μετά την τελετή.

Το 2013, το φόρεμα πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο για 187.931 δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Το ταγέρ της Τέιλορ για τον γάμο της με τον Μάικλ Γουάιλντινγκ, στις 21 Φεβρουαρίου 1962

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)

Στον δεύτερο γάμο της, με τον Άγγλο ηθοποιό Μάικλ Γουάιλντινγκ, ο οποίος ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της, η Τέιλορ επέλεξε μια πιο σοβαρή και λιγότερο λαμπερή εμφάνιση, η οποία είχε επίσης σχεδιαστεί από την Helen Rose.

Αντί για νυφικό, φόρεσε ένα κομψό ταγέρ, το οποίο είχε φούστα σε γραμμή Α, μήκους μέχρι το γόνατο. Το πάνω μέρος είχε μεγάλο γιακά και μανίκια τριών τετάρτων με μανσέτες.

Αυτή τη φορά, η Τέιλορ δεν φόρεσε πέπλο και τιάρα, αλλά επέλεξε να φορέσει λουλούδια στα μαλλιά της που ταίριαζαν με το μικρό μπουκέτο που κρατούσε στα χέρια της. Σαν αξεσουάρ φόρεσε μόνο ένα κολιέ από μαργαριτάρια και τίποτα άλλο.

Η Τέιλορ και ο Γουάιλντινγκ ήταν παντρεμένοι για σχεδόν πέντε χρόνια πριν χωρίσουν το 1957. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, απέκτησαν δύο αγόρια, τον Μάικλ και τον Κρίστοφερ.

Το φόρεμα με κουκούλα της Τέιλορ για τον γάμο της με τον Μάικλ Τοντ, στις 2 Φεβρουαρίου 1957

Λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Γουάιλντινγκ, η Τέιλορ παντρεύτηκε τον παραγωγό του Χόλιγουντ, Μάικλ Τοντ, τον οποίο αργότερα θα χαρακτήριζε ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής της.

Στην αυτοβιογραφία της, του 1988, με τίτλο «Elizabeth Takes Off», η Τέιλορ έγραψε: «Θεέ μου, πόσο τον αγαπούσα. Η αυτοεκτίμησή μου, η εικόνα μου, τα πάντα ανέβηκαν στα ύψη χάρη στη ζεστή και στοργική φροντίδα του».

Η Ελίζαμπεθ και ο Μάικλ παντρεύτηκαν σε μια μικρή και οικεία τελετή στο Δημαρχείο του Ακαπούλκο, στο Μεξικό. Η Τέιλορ φόρεσε ένα εκπληκτικό φόρεμα από μεταξωτό σιφόν με ανοιχτούς ώμους και μια εντυπωσιακή κουκούλα. Το αποτέλεσμα ήταν ταυτόχρονα παραδοσιακό, τολμηρό και λαμπερό.

Η ηθοποιός δε φόρεσε πολλά αξεσουάρ εκτός από το τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων της: ο λίθος ήταν 29 καρατίων και η Τέιλορ τον αποκαλούσε «το παγοδρόμιο μου».

Δύο από τους πιο στενούς φίλους της Τέιλορ και του Τοντ παρευρέθηκαν στο γάμο: η Ντέμπι Ρέινολντς, κουμπάρα της Τέιλορ, και ο σύζυγος της Ρέινολντς, Έντι Φίσερ.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1958, ο Τοντ πέθανε όταν το ιδιωτικό του αεροπλάνο συνετρίβη. Η Ελίζαμπεθ και ο Τοντ είχαν μια κόρη, τη Λίζα.

Το πράσινο μεταξωτό φόρεμα της Τέιλορ για το γάμο της με τον Έντι Φίσερ στις 12 Μαΐου 1959

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vionnette – Couture Vintage Bridal Shop in Atlanta (@vionnette_vintagebridal)

Μετά τον θάνατο του Τοντ, ο Φίσερ, ένας από τους πιο στενούς του φίλους, έμεινε στο πλευρό της Τέιλορ για να την παρηγορήσει. Δεν άργησε να ξεκινήσει μια ερωτική σχέση μεταξύ της Τέιλορ και του Φίσερ, η οποία έγινε ακόμη πιο σκανδαλώδης λόγω του γεγονότος ότι ο Φίσερ ήταν παντρεμένος με τη Ρέινολντς, που ήταν η καλύτερη φίλη της Τέιλορ.

Ένα χρόνο μετά το αεροπορικό δυστύχημα του Τοντ, η Τέιλορ και ο Φίσερ παντρεύτηκαν. Ο Φίσερ είχε χωρίσει από τη Ρέινολντς και χάρισε στην Τέιλορ ένα βραχιόλι αρραβώνων 40 καρατίων αντί για δαχτυλίδι.

Η Τέιλορ προσχώρησε στον Ιουδαϊσμό και οι δύο παντρεύτηκαν στο Ναό Μπεθ Σαλόμ στο Λας Βέγκας το 1959.

Η ηθοποιός επέλεξε μια πολύ μη παραδοσιακή εμφάνιση για τον γάμο, φορώντας ένα πράσινο μεταξωτό φόρεμα με διαφανή μανίκια και κουκούλα και φούστα με φούστα.

Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι το 1964.

Η Τέιλορ και η Ρέινολντς τελικά συμφιλιώθηκαν πριν από το θάνατο της πρώτης το 2011, και η Ρέινολντς είπε αργότερα στο People ότι απέδιδε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στον Φίσερ.

«Δεν μπορείς να αναγκάσεις έναν άντρα να φύγει από τον γάμο του, δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να κάνει κάτι που δεν θέλει» εξήγησε.

«Προφανώς επέλεξε να φύγει, έτσι δεν είναι; Δεν τον έδεσε με λάσο. Ήταν απλώς η όμορφη Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Και εκείνος την ήθελε, ήθελε να γίνει εραστής της, οπότε έφυγε και έγινε. Αυτός ήταν ο εγωιστής. Εκείνη απλώς του έδωσε αυτό που ήθελε».

Το κίτρινο φόρεμα της Τέιλορ στον γάμο της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στις 15 Μαρτίου 1964

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MoviesUnlimited.com (@movies_unlimited)

Περίπου πέντε χρόνια μετά τον γάμο της με τον Φίσερ, η Τέιλορ έληξε τη σχέση τους, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει μια σχέση με τον Ουαλό ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» και παντρεύτηκαν μόλις εννέα ημέρες αφότου η Τέιλορ και ο Φίσερ έληξαν τον γάμο τους.

Για τον πέμπτο γάμο της, η Τέιλορ επέλεξε και πάλι ένα μη παραδοσιακό φόρεμα. Φόρεσε ένα μωβ σιφόν φόρεμα μήκους μέχρι το γόνατο, με εμπειρική μέση, μακριά μανίκια και μεγάλο γιακά.

Τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε ένα μακρύ, περίτεχνο χτένισμα, διακοσμημένο με υάκινθους και κρίνα της κοιλάδας. Κρατούσε ένα μικρό μπουκέτο με κίτρινα λουλούδια που ταίριαζαν με το χρώμα του φορέματός της.

Ο Μπάρτον χάρισε στην Τέιλορ ένα πλατινένιο μενταγιόν Bvlgari αντί για δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο είχε ένα σμαράγδι 18,61 καρατίων και διαμάντια. Το φορούσε ως καρφίτσα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η Τέιλορ και ο Μπάρτον παρέμειναν παντρεμένοι για 10 χρόνια πριν χωρίσουν, καθιστώντας τον πρώτο της γάμο με τον Μπάρτον τον μακροβιότερο.

Το φόρεμα της Τέιλορ με τεχνική tie-dye για να παντρευτεί (ξανά) τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στις 10 Οκτωβρίου 1975

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Η Τέιλορ και ο Μπάρτον χώρισαν το 1974 και ξαναπαντρεύτηκαν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, το 1975. Αυτή τη φορά στη Μποτσουάνα.

Η εμφάνιση της Τέιλορ ήταν η επιτομή του στυλ της δεκαετίας του 1970. Φορούσε ένα φόρεμα της Gina Fratini με empire μέση και tie-dye χαρακτήρα, που περιλάμβανε όλα τα φωτεινά χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ήταν κεντημένο με χάντρες και φτερά και είχε τεράστια, φαρδιά μανίκια. Ολοκλήρωσε το look με ένα μποέμ χτένισμα, δημιουργημένο με κορδέλες και λουλούδια.

Ο δεύτερος γάμος δεν κράτησε πολύ: χώρισαν για δεύτερη φορά εννέα μήνες αργότερα, το 1976.

Το νυφικό της Τέιλορ πωλήθηκε αργότερα σε δημοπρασία το 2011 για 62.500 δολάρια.

Το κασμιρένιο και γούνινο σύνολο της Τέιλορ για τον γάμο της με τον γερουσιαστή Τζον Γουόρνερ στις 4 Δεκεμβρίου 1976

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Broadway1011 (Tika) (@broadway1011_)

Στον έβδομο γάμο της, η Τέιλορ παντρεύτηκε με τον γερουσιαστή Τζον Γουόρνερ στις 4 Δεκεμβρίου 1976. Πραγματοποίησαν μια οικεία τελετή στο αγρόκτημά του στη Βιρτζίνια.

Η Τέιλορ φορούσε ένα μοβ κασμιρένιο φόρεμα και συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα παλτό από τουίντ και γούνα για να κρατηθεί ζεστή. Το ταιριαστό τουρμπάνι της ολοκλήρωσε αυτή την απροσδόκητη εμφάνιση.

Οι δύο χώρισαν το 1982, αλλά παρέμειναν φίλοι.

Το κίτρινο φόρεμα Valentino της Τέιλορ για τον γάμο της με τον Λάρι Φορτένσκι, στις 6 Οκτωβρίου 1991

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Στον όγδοο και τελευταίο γάμο της, η Τέιλορ παντρεύτηκε με τον εργάτη οικοδομών Λάρι Φορτένσκι. Η τελετή, που ήταν πιθανώς η πιο πολυτελής που είχε κάνει, πραγματοποιήθηκε στο ράντσο Neverland του Μάικλ Τζάκσον στην Καλιφόρνια.

Αν και η Τέιλορ επέλεξε να μην φορέσει λευκό, το φόρεμά της είχε ακόμα μια νυφική αίσθηση. Φόρεσε ένα απαλό κίτρινο, δαντελένιο φόρεμα Valentino που ήταν ανοιχτό στους ώμους με βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς. Μια φούστα με πολλές στρώσεις ολοκλήρωσε το λουκ. Το φόρεμα, φτιαγμένο κατά παραγγελία, εκτιμήθηκε ότι κόστισε 25.000 δολάρια και ήταν δώρο του σχεδιαστή προς την Τέιλορ.

Στον γάμο παρευρέθηκαν περίπου 160 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων αστέρες όπως η Λίζα Μινέλι, ο Έντι Μέρφι, η Νταϊάν φον Φούρστενμπεργκ και η Μπρουκ Σιλντς.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Τέιλορ πέρασε στο τελευταίο της διαζύγιο και έληξε τον γάμο της με τον Φορτένσκι. Αργότερα, ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό People για την Τέιλορ, λέγοντας: «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τον χρόνο που πέρασα με την Ελίζαμπεθ και θα τη θυμάμαι για πάντα. Την αγαπώ. Πάντα θα την αγαπώ. Και ξέρω ότι και εκείνη με αγαπούσε».

Η Τέιλος ορκίστηκε να μην ξαναπαντρευτεί ποτέ, και δεν ξαναπαντρεύτηκε.

*Με στοιχεία από people.com