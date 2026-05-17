Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Διεθνής Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 22:34

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να φορολογήσει έκτακτα τα κέρδη της TotalEnergies η Γαλλία, παρόλο που η κυβέρνηση προτιμά να επιμείνει σε ένα ανώτατο όριο τιμών καυσίμων προς το παρόν, σύμφωνα με τον υπουργό Προϋπολογισμού David Amiel.

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, είπε ο Amiel σε συνέντευξή του στο γαλλικό Radio J την Κυριακή.

«Ωστόσο, προς το παρόν το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι ο περιορισμός των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια. Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στις τσέπες των Γάλλων» πρόσθεσε.

Η TotalEnergies αύξησε τον περασμένο μήνα τις επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα μετά την ανάκαμψη των κερδών του πρώτου τριμήνου λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και μιας ισχυρής εμπορικής απόδοσης.

Ενώ εταιρείες όπως η TotalEnergies έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου γύρω από τον Περσικό Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, επωφελούνται από τις απότομες αυξήσεις στις τιμές του αργού και άλλων καυσίμων. Η βρετανική ομότιμη εταιρεία BP Plc ανέφερε επίσης σημαντικά υψηλότερα κέρδη εν μέσω της αναταραχής στην αγορά.

H συζήτηση για τη φορολόγηση της TotalEnergies

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της συζήτησης σχετικά με το πώς θα επωφεληθεί κανείς από τα εξαιρετικά αποτελέσματα της TotalEnergies. Άλλοι πολιτικοί έχουν επίσης εντείνει τον έλεγχο του τομέα του πετρελαίου, με τον ηγέτη των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ να προτείνει έναν φόρο στα απροσδόκητα εταιρικά κέρδη που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γαλλία να συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,32 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies,Patrick Pouyanne, υπέδειξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οποιαδήποτε γαλλική φορολογική επιβάρυνση θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του ομίλου να περιορίζει τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία.

Ενώ δεν έχει ληφθεί απόφαση για πιθανή φορολογική επιβάρυνση, «όταν υπάρχουν εξαιρετικά κέρδη, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική αναδιανομή» τόνισε ο Amiel. «Η Γαλλία είναι τυχερή που έχει την Total, αλλά η Total είναι τυχερή που έχει τη Γαλλία», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Γαλλίας αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε ο Amiel. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τομείς της οικονομίας που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου, όπως οι αγρότες και οι μεταφορείς, με μέτρα που είναι «στοχευμένα, προσωρινά και χρηματοδοτούμενα», πρόσθεσε.

Πηγή: ot.gr

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Σώοι οι πιλότοι 17.05.26

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
The Financial Times 17.05.26

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σύνταξη
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Τέλεια καταιγίδα 17.05.26

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Σύνταξη
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Φωτιά και νερό 17.05.26

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οκτώ τραυματίες 17.05.26

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

