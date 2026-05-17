Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε σήμερα στις 15:30 το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Ποινική δίωξη έχει ασκηθεί σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται αύριο το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες μετά το τροχαίο δυστύχημα, καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Φωτογραφίες από το dimokratiki.gr:

