Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες θα υποδεχθούν εκπροσώπους των αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προτίθεται να τους πιέσει να αυξήσουν τις επενδύσεις και να ενισχύσουν την παραγωγή τους.

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της ηπείρου. Αλλά και να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί τους συμμάχους ότι δεν ξοδεύουν αρκετά.

Μια «ασυνήθιστη συνάντηση»

Σύμφωνα με τους Financial Times, που μίλησαν με πηγές με γνώση του θέματος, στόχος του Μαρκ Ρούτε είναι τεθούν οι βάσεις τώρα. Και στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας τον Ιούνιο, να υπάρξουν ανακοινώσεις.

Αυτό που έχει ήδη ζητήσει το ΝΑΤΟ από τις εταιρείες είναι να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις και την ικανότητά τους να ενισχύσουν την παραγωγή. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η αεράμυνα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Μαρκ Ρούτε συναντάται τακτικά με κορυφαία στελέχη άμυνας της Ευρώπης. Ωστόσο υπάρχει κάτι ασυνήθιστο τώρα. Ησυγκέντρωση εκπροσώπων μεγάλου αριθμού εταιρειών σε μία μόνο συνάντηση. Το μήνυμα του γ.γ. του ΝΑΤΟ θα είναι τι αναμένει η συμμαχία από τις αμυντικές βιομηχανίες εν όψει της συνόδου κορυφής στην Τουρκία. Στη συνάντηση στην έδρα της Συμμαχίας έχουν κληθεί πολλοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων της ηπείρου. Μεταξύ αυτών οι Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA και Leonardo.

Καμία από τις εταιρείες δεν έκανε σχόλιο παρά τα αιτήματα των FT. Εκτός από την Airbus, που δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες των ιδιωτικών, άτυπων συναντήσεων».

Οι βιομηχανίες και το 5% για την άμυνα

Η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% των κρατών-μελών, που εγκρίθηκε είναι από τους λόγους της συνάντησης. Το ΝΑΤΟ θέλει οι κατασκευαστές όπλων της Ευρώπης να βοηθήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τραμπ για περισσότερες δαπάνες για την άμυνα, επισημαίνουν οι FT. Και για να κατευνάσει την οργή Τραμπ, διότι η Συμμαχία δεν τον βοήθησε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι επενδύσεις στοχεύουν επίσης στη μείωση της εξάρτησης της ηπείρου από τις ΗΠΑ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η εστίαση της συνάντησης στην Άγκυρα στις συμφωνίες όπλων θα έδειχνε τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης στην απαίτηση για το 5%. Και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε Τραμπ να διεκδικήσει τα εύσημα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στους FT.

«Όλα αφορούν τον στόχο η αύξηση των αμυντικών δαπανών να έρθει πιο κοντά στην υλοποίηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ο Ρούτε θέλει οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες να επενδύσουν γρήγορα, χωρίς να περιμένουν σημαντικές νέες κυβερνητικές εντολές.

Ποιος φταίει για την έλλειψη επενδύσεων

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων και τα υπουργεία άμυνας έχουν συγκρουστεί τα τελευταία χρόνια για τα αίτια της έλλειψης στρατιωτικής παραγωγής στην ήπειρο. Οι εταιρείες έχουν κατηγορήσει τις κυβερνήσεις ότι δεν υπογράφουν αρκετές μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμηθειών. Τα κράτη από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι ο τομέας δεν έχει καταφέρει να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα αρκετά γρήγορα.

Παρά τις εντάσεις αυτές, ο Ρούτε θέλει επίσης να ακούσει από τις εταιρείες σχετικά με τα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ, δήλωσαν άτομα του κλάδου. Ενώ οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν κινηθεί για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις πυρομαχικών, η πρόσβαση σε πυραύλους μεγάλης εμβέλειας είναι πλέον ένα από τα κύρια προβλήματα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η σύγκρουση Βερολίνου-Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ

Το Βερολίνο προσπαθεί να αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους κρουζ Tomahawk για να ενισχύσει την άμυνά του έναντι της Ρωσίας. Η προσπάθεια αυτή έχει γίνει πιο επείγουσα μετά την ματαίωση των σχεδίων του Πενταγώνου για την ανάπτυξη του δικού του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πιέζει τις εγχώριες εταιρείες να επιταχύνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων.

Το Πεντάγωνο στις αρχές Μαΐου ανακοίνωσε σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία. Αφορμή, η διαμάχη Τραμπ-Μερτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν καταστραφεί προμήθειες όπλων και κρίσιμων πυρομαχικών πολλών ετών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις χρησίμευσαν ως νέα «κλήση αφύπνισης» προς τους Ευρωπαίους σχετικά με την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης της παραγωγικής τους ικανότητας και των δυνατοτήτων τους, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιτύχουν τον στόχο δαπανών του 5%, αυτό θα ισοδυναμούσε με συνολική αύξηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ετήσιες αμυντικές δαπάνες το 2035 σε σύγκριση με το 2024.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ λένε ότι θέλουν συμφωνίες σε βασικούς τομείς όπου οι ευρωπαϊκοί στρατοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, αεράμυνα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και δυνατότητες πληροφοριών και επιτήρησης, όπως οι διαστημικοί δορυφόροι.

Ορισμένες από τις εταιρείες θα παρουσιάσουν σχέδια την επόμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση της ανάγκης για περισσότερα εργοστάσια και προσωπικό, εξασφαλίζοντας κρίσιμες πρώτες ύλες και ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού. Μία από τις πηγές είπε ότι θα συζητήσουν επίσης πώς να μειωθεί η εξάρτηση από κινεζικά και ταϊβανέζικα εξαρτήματα.

«Ο γενικός γραμματέας συναντάται τακτικά με τη βιομηχανία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλη τη συμμαχία για να ενθαρρύνει την αυξημένη παραγωγή, την καινοτομία και τις επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών μας σε δυνατότητες», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.