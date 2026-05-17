Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 23:07

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Τα γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες θα υποδεχθούν εκπροσώπους των αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προτίθεται να τους πιέσει να αυξήσουν τις επενδύσεις και να ενισχύσουν την παραγωγή τους.

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της ηπείρου. Αλλά και να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί τους συμμάχους ότι δεν ξοδεύουν αρκετά.

Μια «ασυνήθιστη συνάντηση»

Σύμφωνα με τους Financial Times, που μίλησαν με πηγές με γνώση του θέματος, στόχος του Μαρκ Ρούτε είναι τεθούν οι βάσεις τώρα. Και στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας τον Ιούνιο, να υπάρξουν ανακοινώσεις.

Ο Μαρκ Ρούτε επιδιώκει να κατευνάσει και τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει επιτεθεί πολλές φορές στο ΝΑΤΟ

Αυτό που έχει ήδη ζητήσει το ΝΑΤΟ από τις εταιρείες είναι να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις και την ικανότητά τους να ενισχύσουν την παραγωγή. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η αεράμυνα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Μαρκ Ρούτε συναντάται τακτικά με κορυφαία στελέχη άμυνας της Ευρώπης. Ωστόσο υπάρχει κάτι ασυνήθιστο τώρα. Ησυγκέντρωση εκπροσώπων μεγάλου αριθμού εταιρειών σε μία μόνο συνάντηση. Το μήνυμα του γ.γ. του ΝΑΤΟ θα είναι τι αναμένει η συμμαχία από τις αμυντικές βιομηχανίες εν όψει της συνόδου κορυφής στην Τουρκία. Στη συνάντηση στην έδρα της Συμμαχίας έχουν κληθεί πολλοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων της ηπείρου. Μεταξύ αυτών οι Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA και Leonardo.

Καμία από τις εταιρείες δεν έκανε σχόλιο παρά τα αιτήματα των FT. Εκτός από την Airbus, που δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες των ιδιωτικών, άτυπων συναντήσεων».

Οι βιομηχανίες και το 5% για την άμυνα

Η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% των κρατών-μελών, που εγκρίθηκε είναι από τους λόγους της συνάντησης. Το ΝΑΤΟ θέλει οι κατασκευαστές όπλων της Ευρώπης να βοηθήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τραμπ για περισσότερες δαπάνες για την άμυνα, επισημαίνουν οι FT. Και για να κατευνάσει την οργή Τραμπ, διότι η Συμμαχία δεν τον βοήθησε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι επενδύσεις στοχεύουν επίσης στη μείωση της εξάρτησης της ηπείρου από τις ΗΠΑ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η εστίαση της συνάντησης στην Άγκυρα στις συμφωνίες όπλων θα έδειχνε τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης στην απαίτηση για το 5%. Και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε Τραμπ να διεκδικήσει τα εύσημα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στους FT.

«Όλα αφορούν τον στόχο η αύξηση των αμυντικών δαπανών να έρθει πιο κοντά στην υλοποίηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ο Ρούτε θέλει οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες να επενδύσουν γρήγορα, χωρίς να περιμένουν σημαντικές νέες κυβερνητικές εντολές.

Ποιος φταίει για την έλλειψη επενδύσεων

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων και τα υπουργεία άμυνας έχουν συγκρουστεί τα τελευταία χρόνια για τα αίτια της έλλειψης στρατιωτικής παραγωγής στην ήπειρο. Οι εταιρείες έχουν κατηγορήσει τις κυβερνήσεις ότι δεν υπογράφουν αρκετές μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμηθειών. Τα κράτη από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι ο τομέας δεν έχει καταφέρει να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα αρκετά γρήγορα.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Μαυροβούνιο

Παρά τις εντάσεις αυτές, ο Ρούτε θέλει επίσης να ακούσει από τις εταιρείες σχετικά με τα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ, δήλωσαν άτομα του κλάδου. Ενώ οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν κινηθεί για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις πυρομαχικών, η πρόσβαση σε πυραύλους μεγάλης εμβέλειας είναι πλέον ένα από τα κύρια προβλήματα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η σύγκρουση Βερολίνου-Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ

Το Βερολίνο προσπαθεί να αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους κρουζ Tomahawk για να ενισχύσει την άμυνά του έναντι της Ρωσίας. Η προσπάθεια αυτή έχει γίνει πιο επείγουσα μετά την ματαίωση των σχεδίων του Πενταγώνου για την ανάπτυξη του δικού του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πιέζει τις εγχώριες εταιρείες να επιταχύνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων.

Το Πεντάγωνο στις αρχές Μαΐου ανακοίνωσε σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία. Αφορμή, η διαμάχη Τραμπ-Μερτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν καταστραφεί προμήθειες όπλων και κρίσιμων πυρομαχικών πολλών ετών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις χρησίμευσαν ως νέα «κλήση αφύπνισης» προς τους Ευρωπαίους σχετικά με την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης της παραγωγικής τους ικανότητας και των δυνατοτήτων τους, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιτύχουν τον στόχο δαπανών του 5%, αυτό θα ισοδυναμούσε με συνολική αύξηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ετήσιες αμυντικές δαπάνες το 2035 σε σύγκριση με το 2024.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ λένε ότι θέλουν συμφωνίες σε βασικούς τομείς όπου οι ευρωπαϊκοί στρατοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, αεράμυνα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και δυνατότητες πληροφοριών και επιτήρησης, όπως οι διαστημικοί δορυφόροι.

Ορισμένες από τις εταιρείες θα παρουσιάσουν σχέδια την επόμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση της ανάγκης για περισσότερα εργοστάσια και προσωπικό, εξασφαλίζοντας κρίσιμες πρώτες ύλες και ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού. Μία από τις πηγές είπε ότι θα συζητήσουν επίσης πώς να μειωθεί η εξάρτηση από κινεζικά και ταϊβανέζικα εξαρτήματα.

«Ο γενικός γραμματέας συναντάται τακτικά με τη βιομηχανία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλη τη συμμαχία για να ενθαρρύνει την αυξημένη παραγωγή, την καινοτομία και τις επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών μας σε δυνατότητες», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Φωτιά και νερό 17.05.26

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οκτώ τραυματίες 17.05.26

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Σύνταξη
Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Δουβλίνο 17.05.26

Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Το ερώτημα 17.05.26

Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Τουρκία 17.05.26

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Σύνταξη
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Τέλεια καταιγίδα 17.05.26

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Σύνταξη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

