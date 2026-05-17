CNBC: Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ και ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για να το κάνουν σωστά

Μια νέα πραγματικότητα βιώνουν οι πολίτες στις ΗΠΑ που έχει άμεση σχέση με την πολιτική.

Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τη χώρα σε αριθμούς ρεκόρ

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια που ο αριθμός όσων εγκαταλείπουν τη χώρα ξεπερνά τον αριθμό όσων εισήλθαν.

Εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστεύουν

Σύμφωνα με το The Brookings Institution οι περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές Τραμπ και οι προσπάθειες απέλασης παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ορισμένοι Αμερικανοί πολίτες μεταναστεύουν για λόγους σπουδών, εργασίας, δημιουργίας οικογένειας, συνταξιοδότησης και άλλους λόγους.

Το ευρύτερο εκτιμώμενο εύρος αφορά άτομα που έφυγαν οικειοθελώς, με το Brookings να εκτιμά ότι το 2025 έφυγαν 210.000 με 405.000 άτομα.

Εκδρομές γνωριμίας με τον νέο τόπο διαμονής

Υπό αυτές τις συνθήκες η Expatsi, μια εταιρεία που προσφέρει εκδρομές γνωριμίας με τον νέο τόπο διαμονής για Αμερικανούς, αποτελεί πλέον μια περιζήτητη πηγή πληροφοριών για ορισμένους.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2022, διοργάνωσε το δεύτερο ετήσιο συνέδριο «Move Abroad Con» στο Σαν Ντιέγκο στις 9 και 10 Μαΐου. Περίπου 600 Αμερικανοί από όλη τη χώρα συμμετείχαν, αριθμός διπλάσιος από αυτόν της πρώτης διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, όπως δήλωσε η συνιδρύτρια της Expatsi, Τζεν Μπάρνετ, στο CNBC Make It.

Φεύγουν για πολιτικούς λόγους

Σύμφωνα με την Μπάρνετ, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (89%) δήλωσε ότι επιθυμεί να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ για πολιτικούς λόγους. Άλλοι αναφέρουν ότι επιθυμούν να μετακομίσουν για να εξοικονομήσουν χρήματα (57%).

Περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ελπίζουν να μετακομίσουν εντός των επόμενων δύο ετών, διαθέτουν μέσο μηνιαίο προϋπολογισμό 3.856 δολάρια και κατανέμονται σε 44% μεμονωμένα άτομα, 39% ζευγάρια και 17% οικογένειες με παιδιά.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο της Expatsi πλήρωσαν από 500 έως 1.000 δολάρια για να λάβουν μέρος στο διήμερο πρόγραμμα με πάνω από 50 ειδικούς .