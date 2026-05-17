Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων
- Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί δήλωσε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες.
Το Ιράν δεν υποχωρεί παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα λιμάνια του
«Στο εγγύς μέλλον, όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο νότιο τμήμα του Περσικού Κόλπου θα κλείσουν», δήλωσε ο ίδιος.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τα Στενά του Ορμούζ στο Χ:
2026/05/17
In the past 24 hours, the IRGC Navy did not allow any vessel to pass through the Strait of Hormuz.
In the near future, all U.S. military bases in the southern Persian Gulf will be deactivated.
We will build the New Order.
— Ebrahim Zolfaghari ☫ (@ibrahim_zolfgri) May 17, 2026
«Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαΐ – Νικ, δήλωσε ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν έχει αλλάξει την παγκόσμια τάξη.
«Στον τρίτο πόλεμο που μας επιβλήθηκε, η παγκόσμια ηγεμονία της Αμερικής έχει καταρρεύσει. Ο ιρανικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμοι να ανταποκριθούν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετικότητα», δήλωσε ο Ταλαΐ – Νικ, όπως αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
«Ο αμερικανικός μονομερισμός φτάνει στο τέλος του και ο κόσμος, βασιζόμενος στον Πόλεμο του Ραμαζανιού (28 Φεβρουαρίου 2026) και στη γενναία αντίσταση και άμυνα του ιρανικού έθνους, κινείται προς τον πολυμερισμό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αμερικανικό μονομερισμό», τόνισε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social.
«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο).
Η ανάρτηση:
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- Πανικός από την παρουσία Εθνοφυλάκων με όπλα στον ΒΟΑΚ – Η άσκηση που τρόμαξε τουρίστες
- ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2: Ο Δικέφαλος έχασε το… σέντονι στο «αντίο» της Λεωφόρου
- Ρεσιτάλ Τζόλη με δύο ασίστ στο ντέρμπι κορυφής του Βελγίου (vids)
- Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
- Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
- Ο Akylas επέστρεψε στην Αθήνα – «Ελπίζω να σας έκανα περήφανους»
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις