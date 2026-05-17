Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί δήλωσε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Ιράν δεν υποχωρεί παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα λιμάνια του

«Στο εγγύς μέλλον, όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο νότιο τμήμα του Περσικού Κόλπου θα κλείσουν», δήλωσε ο ίδιος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τα Στενά του Ορμούζ στο Χ:

2026/05/17 In the past 24 hours, the IRGC Navy did not allow any vessel to pass through the Strait of Hormuz. In the near future, all U.S. military bases in the southern Persian Gulf will be deactivated. We will build the New Order. — Ebrahim Zolfaghari ☫ (@ibrahim_zolfgri) May 17, 2026

«Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαΐ – Νικ, δήλωσε ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν έχει αλλάξει την παγκόσμια τάξη.

«Στον τρίτο πόλεμο που μας επιβλήθηκε, η παγκόσμια ηγεμονία της Αμερικής έχει καταρρεύσει. Ο ιρανικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμοι να ανταποκριθούν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετικότητα», δήλωσε ο Ταλαΐ – Νικ, όπως αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Ο αμερικανικός μονομερισμός φτάνει στο τέλος του και ο κόσμος, βασιζόμενος στον Πόλεμο του Ραμαζανιού (28 Φεβρουαρίου 2026) και στη γενναία αντίσταση και άμυνα του ιρανικού έθνους, κινείται προς τον πολυμερισμό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αμερικανικό μονομερισμό», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο).

Η ανάρτηση: