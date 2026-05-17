Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Live in Style 17 Μαΐου 2026, 17:10

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci, Ντέμνα Γκβασάλια, παρουσίασε το Σάββατο το βράδυ στη Νέα Υόρκη την πρώτη του συλλογή Cruise 2027 για τον ιταλικό οίκο πολυτελείας, μετατρέποντας την Times Square σε πασαρέλα, σε μια προσπάθεια της ιδιοκτήτριας εταιρίας Kering να αναζωογονήσει το εμβληματικό του brand, το οποίο είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες –τόσο οικονομικές, όσο και κύρους.

Γιατί εκεί;

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν, το σημείο του κόσμου όπου ο ιταλικός οίκος άνοιξε το πρώτο του κατάστημα εκτός Ιταλίας το 1953.

Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες από τη συλλογή Gucci Cruise 2027 στην Times Square της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ, στις 16 Μαΐου 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

«GucciCore»

«Η συλλογή GucciCore, που παρουσιάστηκε το Σάββατο, μοιάζει με επιστροφή στην πατρίδα για το brand» δήλωσε ο Ντέμνα σε ανακοίνωσή του.

«Ήθελα να κάνω το αδύνατο και να τοποθετήσω τη Gucci στο κέντρο αυτής της μητρόπολης» πρόσθεσε.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι ήταν μεταξύ των μοντέλων που ανέδειξαν τα ποικίλα πατρόν του Ντέμνα, από επαγγελματικά κοστούμια και καμπαρντίνες μέχρι μακριά φορέματα, μπροστά σε ένα κοινό από διασημότητες, συμπεριλαμβανομένων των Άννα Γουίντουρ και Μαράϊα Κάρεϊ.

«Η συλλογή GucciCore, που παρουσιάστηκε το Σάββατο, μοιάζει με επιστροφή στην πατρίδα για το brand» δήλωσε ο Ντέμνα σε ανακοίνωσή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Cut (@thecut)

H Πάρις Χίλτον περπατάει στην πασαρέλα Gucci Cruise 2027 στην Times Square της Νέας Υόρκης, στις 16 Μαΐου 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Μια γεωγραφική αφήγηση

Η γκάμα της συλλογής αντανακλά την «ποικιλία στυλ που διασταυρώνονται όπως οι δρόμοι της πόλης» δήλωσε ο Ντέμνα.

Οι συλλογές Cruise, που κάποτε περιορίζονταν σε ρούχα για διακοπές, παρουσιάζονται πλέον συχνά σε τοποθεσίες που επιτρέπουν στους οίκους να συνδέσουν τα σχέδιά τους με μια γεωγραφική αφήγηση. Παρουσιάζονται στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, επιπλέον του εξαμηνιαίου ημερολογίου μόδας.

Επέκταση της αγοράς στο USA

Η απόφαση της Gucci να διοργανώσει την επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη έρχεται σε μια εποχή που πολλές ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας στρέφονται προς την αγορά της Βόρειας Αμερικής για να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους.

Ο γαλλικός οίκος μόδας Christian Dior παρουσίασε τη συλλογή Cruise του στο Λος Άντζελες προηγουμένως, αυτό το μήνα.

Οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν κατά 8% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος πολυτελούς μόδας τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έπληξε τις δαπάνες των αγοραστών από τη Μέση Ανατολή και περιόρισε τα διεθνή ταξίδια

Η απόφαση

Η επίδειξη στην Times Square ακολούθησε το ντεμπούτο του Ντέμνα στις πασαρέλες για τον οίκο στο Μιλάνο τον Φεβρουάριο.

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής πέρασε μια δεκαετία στο brand Balenciaga της μαμάς-εταιρίας Kering πριν αναλάβει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Gucci τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αντικαθιστώντας τον σχεδιαστή Σάμπατο ντι Σάρνο, ο οποίος κατείχε τη θέση για δύο χρόνια.

Η Gucci αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του γαλλικού ομίλου Kering, ο οποίος επιδίωξε μια δημιουργική ανανέωση όταν διόρισε τον Ντέμνα στην κορυφαία θέση σχεδιασμού του οίκου.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη μόδα

Οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν κατά 8% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος πολυτελούς μόδας τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έπληξε τις δαπάνες των αγοραστών από τη Μέση Ανατολή και περιόρισε τα διεθνή ταξίδια.

Η Kering χαρακτήρισε τα τριμηνιαία αποτελέσματα ως «πρώτο βήμα» στην ανάκαμψή της.

Η Kering, η οποία κατέχει επίσης την Yves Saint Laurent και τον οίκο κοσμημάτων Boucheron, διόρισε τον Λούκα ντε μέο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον περασμένο Σεπτέμβριο για να ηγηθεί μιας αναστροφής της κατάστασης, ειδικά στην Gucci.

Έχει δεσμευτεί να υπερδιπλασιάσει το περιθώριο λειτουργικού κέρδους του ομίλου πολυτελών ειδών και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της Gucci.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Η Σίντι Κρόφορντ και ο Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή Gucci / REUTERS/Eduardo Munoz

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

