O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».
Βρισκόμαστε σε «απόσταση αναπνοής» από τον μεγάλο τελικό της Eurovision και, ο Akylas δίνει στους θαυμαστές μια γεύση από το τι θα ακολουθήσει (του χρόνου τέτοιες ημέρες) αν η Ελλάδα βγει τελικά νικήτρια.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής του «FERTO» – το οποίο έχει προκαλέσει έναν μίνι πανικό σε όλη την Ευρώπη- κάλεσε άπαντες να ψηφίσουν «6», τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό.
«Γεια σου Ευρώπη!»
Tι κάλεσμα ήταν αυτό; Να ψηφίσουν «FERTO»:
Tι κάλεσμα ήταν αυτό; Να ψηφίσουν «FERTO»:
«Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε Ferto, ψηφίστε 6[…]Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες [να φας και να πιεις] μουσακά, σουβλάκι, ούζο, [να δεις] όμορφες ηλιόλουστες παραλίες, πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou», είπε ο τραγουδιστής με το γνωστό παιχνιδιάρικο τρόπο του.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, ο Akylas μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με την μητέρα του, την οποία αγκαλιάζει και φιλά, ενώ βρίσκονται έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει.
Υπενθυμίζεται ότι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision έχει ως εξής:
- Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
- Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
- Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
- Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
- Αλβανία: Alis, «Nân»
- Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
- Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
- Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
- Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
- Μάλτα: AIDAN, «Bella»
- Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
- Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
- Κροατία: LELEK, «Andromeda»
- Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
- Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
- Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
- Πολωνία: ALICJA, «Pray»
- Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
- Σουηδία: FELICIA, «My System»
- Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
- Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
- Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
- Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
