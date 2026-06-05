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Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση την περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Αλεξέι Λικατσόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για ένα «σοβαρό συμβάν» που οδήγησε στον τραυματισμό Ρώσων στρατιωτών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) είχε διαπραγματευτεί μια τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην περιοχή αυτή, την έκτη μέσα σε έναν χρόνο, προκειμένου να επισκευαστεί μια σημαντική γραμμή ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί.

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για ένα «σοβαρό συμβάν» που οδήγησε στον τραυματισμό Ρώσων στρατιωτών.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, προέτρεψε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση Γκρόσι:

A localized ceasefire brokered by the IAEA took effect on the frontline near the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) today, paving the way for crucial power line repairs to prevent the threat of a nuclear accident. In work monitored by IAEA experts, technicians from both… pic.twitter.com/0Zb1TaTUe1 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 5, 2026

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια κατελήφθη από τη Ρωσία λίγο μετά την εισβολή της στην Ουκρανία

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη.

Κατελήφθη από ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Ο σταθμός έχει υποστεί επανειλημμένα ζημιές στη διάρκεια του πολέμου και εκφράζονται φόβοι για πυρηνικό ατύχημα.

Ενώ οι αντιδραστήρες έχουν κλείσει προληπτικά, εξακολουθούν να χρειάζονται ενέργεια για να ψύχονται.