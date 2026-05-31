Ανακοίνωση του ΔΟΑΕ για την ουκρανική επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – ΙΑΕΑ ανέφερε το Σάββατο πως ενημερώθηκε από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου στην Ευρώπη, ότι ένα drone έπληξε κτίριο της τουρμπίνας, με αποτέλεσμα να προκληθεί τρύπα στον τοίχο. Πρόκειται για την πρώτη στοχευμένη επίθεση κατά των κύριων μονάδων παραγωγής ενέργειας του εργοστασίου της Ζαπορίζια.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμου Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε την σοβαρή ανησυχία του για το συμβάν, χωρίς όμως να προχωρήσει σε εκτιμήσεις ως προς το ποιος έκανε την επίθεση. Αρκέστηκε απλά να γράψει πως «η επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά».

Κλιμάκιο του Οργανισμού ζήτησε από την ρωσική διοίκηση πρόσβαση στο πυρηνικό εργοστάσιο προκειμένου να εξετάσει το κτίριο της τουρμπίνας που υπέστη ζημιές, χωρίς να είναι ακόμα γνωστή η απάντηση του επικεφαλής του σταθμού.

Ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ, ανακοίνωσε πως χρησιμοποιήθηκε drone με οπτικές ίνες (FPV drone), γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα τυχαίου χτυπήματος καθώς τα drone αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρεμβολών.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει έκρηξη». Σύμφωνα με τον Λιχάτσεφ, «η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου». «Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά», πρόσθεσε.

The IAEA has been informed by the ZNPP that a drone today struck a turbine building at the site, reportedly causing a hole in its wall. DG @rafaelmgrossi expresses serious concern about the reported incident which would endanger both the 7 indispensable pillars for ensuring… pic.twitter.com/WA7pxCVbvH — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 30, 2026

Τι αναφέρει η ανάρτηση του οργανισμού για την Ζαπορίζια

«Ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ότι σήμερα ένα drone χτύπησε ένα κτίριο τουρμπίνας στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τρύπα στον τοίχο του. Ο Γενικός Διευθυντής Ράφαελ Γκρόσι εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το αναφερόμενο περιστατικό, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τους 7 απαραίτητους πυλώνες για τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης όσο και τις 5 συγκεκριμένες αρχές για την προστασία του πυρηνικού σταθμού ZNPP, οι οποίες ορίζουν σαφώς ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία επίθεση οποιουδήποτε είδους από ή κατά» του σταθμού.

Η επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά, λέει ο Γενικός Διευθυντής Γκρόσι. Η ομάδα του ΔΟΑΕ στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπρόζε (ZNPP) έχει ζητήσει πρόσβαση για να εξετάσει από πρώτο χέρι το κτίριο της τουρμπίνας που έχει πληγεί. Αυτή θα είναι η πρώτη επίθεση με drone εντός της περιμέτρου του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπρόζε (ZNPP) από τον Απρίλιο του 2024. Ο ΔΟΑΕ θα ενημερώνει σχετικά με αυτές τις πληροφορίες καθώς η ομάδα του ΔΟΑΕ θα αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες μετά την απόκτηση της ζητούμενης πρόσβασης στον τόπο του συμβάντος».