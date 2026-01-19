ΔΟΑΕ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού με το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με την γραμμή Ferosplavna-1.

Ο ΔΟΑΕ είχε κινηθεί έτσι ώστε να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας για τις απαραίτητες εργασίας

Πρόκειται για μία από τις δύο γραμμές υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό – η βασική είναι η γραμμή Dniprovska των 750 kV.

«Η εφεδρική γραμμή Ferosplavna-1 των 330kV επανασυνδέθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στις 19:17 σήμερα, μετά τις επιτυχείς εργασίες επισκευής που ολοκλήρωσαν ουκρανοί τεχνικοί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΔΟΑΕ», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

The 330 kV Ferosplavna-1 back up line was reconnected to Ukraine’s ZNPP at 19:17 local time today after successful repair work was carried out by Ukrainian technicians under an IAEA-brokered ceasefire. DG @rafaelmgrossi said the reconnection of the line – damaged since 2 January… https://t.co/9aFEXAdaX5 pic.twitter.com/OlFlaWWRzA — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) January 19, 2026

Είχε εξασφαλιστεί τοπική κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε ανακοινώσει την Παρασεκυή ότι εξασφάλισε μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για να εφαρμοστεί τοπική κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αρχίσουν οι επισκευές στην τελευταία εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την πυρηνική ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και για να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», είχε δηλώσει ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι.