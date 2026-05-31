Με το λογότυπο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας φωταγωγήθηκε η Βουλή
Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας με την φωταγώγηση του μεγάρου του κοινοβουλίου
Στις δράσεις για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, συμμετέχει η Βουλή των Ελλήνων. «Σε έναν ισχυρό συμβολισμό, το κτήριο της Βουλής φωταγωγήθηκε απόψε με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας με θέμα: «My MS Diagnosis» για την ενίσχυση της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης της ασθένειας» σημειώνεται σε ανακοίνωση του ελληνικού κοινοβουλίου.
Η φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και στην ενίσχυση της ορατότητας των ατόμων που ζουν με τη νόσο, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «παγκοσμίως, εκτιμάται ότι περίπου 2.500.000 άνθρωποι ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, εκ των οποίων 500.000 βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περίπου 23.000 πάσχοντες ζουν στην Ελλάδα, με 11.000 από αυτούς να κατοικούν στην Αττική. Η προώθηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού μηνύματος συνδράμει με την επίδρασή του στη συνολική εκστρατεία των πασχόντων και η Βουλή είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες».
