Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους η μητέρα της 3χρονης και ο 27χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα.

Το παιδί έχει αποσωληνωθεί αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα και ο Πακιστανός είχαν ήδη πάρει το δρόμο για το φυλακή. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη ο 27χρονος Πακιστανός καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ μόλις μία ημέρα πριν, η 25χρονη μητέρα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, επίσης χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Μέλημα τώρα της Εισαγγελίας και των κοινωνικών υπηρεσιών είναι τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της επιμέλειας των τριών παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων- τα δύο στην Παιδιατρική κλινική και το 8 μηνών βρέφος στη Μαιευτική κλινική αντίστοιχα.