Ο καύσωνας στη Γαλλία έχει αρχίσει να υποχωρεί από τα δυτικά ενώ από την Κυριακή το βράδυ αναμένεται οι θερμοκρασίες να υποχωρήσουν περεταίρω σε περισσότερες περιοχές. Ομοίως στην Αγγλία οι κάτοικοι θα πάρουν ανάσα από την επόμενη εβδομάδα.

Ο «θερμικός θόλος», όπως ονομάζεται το φαινόμενο σήμανε απανωτά ρεκόρ θερμοκρασιών τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες.

Στο Λονδίνο καταγράφηκε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο την Τρίτη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1°C. Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα με 34,8°C.

Υψηλές – αλλά χαμηλότερες- θερμοκρασίας τον μήνα Μάιο είχαν καταγραφεί το 1922 και το 1944. Στην Ιρλανδία καταγράφηκε επίσης η μέγιστη θερμοκρασία με 28,8°C.

Τις νυχτερινές ώρες ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 20°C.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη Γαλλία που οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36°C τη Δευτέρα και την Τρίτη, τις πιο ζεστές ημέρες του Μαΐου που έχουν καταγραφεί. Ένας εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο καύσωνας αυτή την εβδομάδα ευθύνεται για τον θάνατο επτά ανθρώπων, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Συνολικά οι θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι και 15°C πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του χρόνου.

Περιορισμοί στην άντληση νερού

Το κύμα ζέστης έχει προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα. Στη Γαλλία έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην άντληση νερού στον ποταμό Ousse des Bois κοντά στα σύνορα με την Καταλονία τόσο για γεωργική όσο και για οικιακή χρήση.

Σύμφωνα με τη Le Monde οι κρατούμενοι στις φυλακές Villepinte λένε ότι βιώνουν απάνθρωπες συνθήκες λόγω υπερπληθυσμού και της έλλειψης υποδομών και πρόσβασης στα ντους. Το θέμα ανέδειξε η βουλευτής Clémentine Autain που επισκέφθηκε την Παρασκευή τις φυλακές όπου ζουν 1.332 κρατούμενοι ενώ η επίσημη χωρητικότητα είναι για 703.

Ο κλιματολόγος, Françoise Vimeux, σε άρθρο του στη Le Monde επισημαίνει ότι ο «θερμικός θόλος» που βιώνει η Γαλλία δεν ήταν κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες ως φαινόμενο που θα κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Σήμερα, με την αύξηση της θερμοκρασίας να φτάνει, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, σχεδόν 1,3 °C σε παγκόσμιο επίπεδο και 2,2 °C στη Γαλλία, η εμφάνιση τέτοιας ζέστης την άνοιξη εμπίπτει στο φάσμα των πιθανών φαινομένων, με πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Αυτό επιβεβαιώνει ένα διπλό μήνυμα που οι κλιματολόγοι επαναλαμβάνουν εδώ και χρόνια. Από τη μία πλευρά, τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιο τακτικά, πιο ζεστά, πιο μακρά, θα εμφανίζονται νωρίτερα και θα διαρκούν περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, για να καθορίσουμε το επίπεδο στο οποίο πρέπει να ανταποκρίνονται οι δράσεις προσαρμογής μας, δεν πρέπει να εξετάζουμε, για το μέλλον μόνο τα πιο πιθανά ακραία φαινόμενα, αλλά να λαμβάνουμε επίσης υπόψη την πιθανότητα, όσο μικρή και αν είναι, να μας επηρεάσουν φαινόμενα μεγάλης κλίμακας και με ισχυρές επιπτώσεις».

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κρίση, αλλά πορεία

Ο ίδιος επισημαίνει ότι για ακόμα μία φορά ότι «ήμασταν ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

«Για άλλη μια φορά, η κατάσταση των τελευταίων ημερών και οι συνέπειές της αντιμετωπίζονται ως μια μεμονωμένη κρίση που δεν αναμένεται να επαναληφθεί. Όμως η κλιματική αλλαγή δεν είναι κρίση, είναι μια πορεία.

Ας το επαναλάβουμε: αυτό που ήταν αδύνατο γίνεται δυνατό, και αυτό που ήταν εξαιρετικό γίνεται ο κανόνας. Δεν θα επιστρέψουμε στο κλίμα της παιδικής μας ηλικίας κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, ακόμη και αν καταφέρουμε να απανθρακοποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας».

Ακόμα, επισημαίνει ότι δεν μπορεί η προετοιμασία να συνίσταται σε συστάσεις εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού για ατομική πρόληψη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το κύμα ζέστης συνέπεσε με την περίοδο των εξετάσεων στα σχολεία στη Γαλλία και η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το ελαφρύ ντύσιμο ή την κατανάλωση υγρών αλλά χρειάζεται δομικές αλλαγές όπως την προσαρμογή των υποδομών σε συνθήκες που μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες κλιματολογικές συνθήκες.