newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί ο Ερντογάν «αγάπησε» έναν παλιό του αντίπαλο – Άλλους τους φυλακίζει, κάποιους τους επιλέγει
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 06:00

Γιατί ο Ερντογάν «αγάπησε» έναν παλιό του αντίπαλο – Άλλους τους φυλακίζει, κάποιους τους επιλέγει

Το στοίχημα πλέον δεν είναι να φιμώνει τους αντιπάλους του, αλλά να τους επιλέγει.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όσο αυτός ο κύριος βρίσκεται στην ηγεσία του CHP, η δουλειά μας είναι εύκολη». Αυτό είχε δηλώσει ο Ταγίπ Ερντογάν όταν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ανέλαβε την ηγεσία του CHP το 2012. Μετά από ένα τριετές διάλειμμα, ο τελευταίος επιστρέφει στην προεδρία του κόμματος, χάρη στον… αντίπαλό του, αποκαλύπτοντας έναν νέο ευφάνταστο τρόπο αυταρχικής διακυβέρνησης με δημοκρατικό περιτύλιγμα.

Στις 21 Μαΐου 2026, τα τουρκικά δικαστήρια ακύρωσαν το συνέδριο του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επικαλούμενα καταγγελίες για εξαγορά ψήφων μεταξύ των συνέδρων. Ήταν το γεγονός που έφερε τον Οζγκιούρ Οζέλ στην προεδρία του CHP στη θέση του Κιλιτσντάρογλου.

Έτσι  οι δικαστές ανέστειλαν την ηγεσία του κόμματος δηλαδή καθαίρεσαν τον Οζέλ και διέταξαν την επαναφορά του πρώην προέδρου Κιλιτσντάρογλου. Είδαμε μάλιστα εικόνες δίχως προηγούμενο, στις οποίες αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν βίαια την ηγεσία από τα γραφεία του κόμματος.

Η Τουρκία έχει παράδοση στη διάλυση κομμάτων και εξόντωση αντιπάλων. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο του 2025. Το 2016 είχε φυλακιστεί ο τότε συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Το επίσημο τουρκικό κράτος έχει χειραγωγήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για να διαλύσει πολιτικά κόμματα. Από το Κόμμα Ευημερίας του Νετσμετίν Ερμπακάν, που απαγορεύτηκε το 1998, έως μια μακρά σειρά κουρδικών κομμάτων (Κόμμα Εργασίας του Λαού, Κόμμα Δημοκρατίας, Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, Κόμμα Δημοκρατικής Κοινωνίας και HDP).

Τι αλλάζει με την απόφαση της 21ης Μαΐου

Η αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας έχει περάσει από πολλά ορόσημα την τελευταία δεκαετία,  σημειώνει ο ειδικός στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης, Αραβικό Κέντρο, Σαλίμ Τσεβίκ, με ανάλυσή του στο Foreign Policy. Αυτά αφορούσαν καταστολή της αντιπολίτευσης, εξουδετέρωση προσώπων, περιορισμό θεσμών και συρρίκνωση του χώρου μέσα στον οποίο μπορούσε να δράσει η αντιπολίτευση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τσεβίκ,  η απόφαση της 21ης Μαΐου πηγαίνει ακόμη πιο πέρα. «Ο στόχος δεν είναι πλέον ένα άτομο, ένας δήμαρχος ή ένας δήμος. Είναι το ίδιο το κόμμα, το θεσμικό όχημα μέσω του οποίου θα έπρεπε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση απέναντι στον Ερντογάν».

Έτσι ο Τούρκος ειδικός εξηγεί πως ενώ τα προηγούμενα μέτρα αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση, τον εκφοβισμό ή την απομάκρυνση προσώπων της αντιπολίτευσης, η δικαστική απόφαση επιδιώκει «να αναδιαμορφώσει την ίδια την αντιπολίτευση».

Αφήνοντας άθικτη την αξιωματική αντιπολίτευσης αλλάζει μόνο αυτόν που την διοικεί. «Σε αυτό το πλαίσιο, μια ελεγχόμενη αντιπολίτευση εξυπηρετεί τέλεια τους στόχους του Ερντογάν. Υπό τον Κιλιτσντάρογλου, το CHP πιθανότατα θα συνεχίσει να συμμετέχει στις εκλογές, να κατέχει κοινοβουλευτικές έδρες και να προσφέρει στο καθεστώς ορατές αποδείξεις πολιτικού πλουραλισμού. Προσφέρει την εικόνα του πολιτικού ανταγωνισμού χωρίς την ουσία του» υπογραμμίζει ο ειδικός.

Αν ο Ερντογάν διέλυε το CHP, το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να θυματοποιήσει τους αντιπάλους του και πιθανώς να τους ενισχύσει πολιτικά. Έτσι, θα διατηρεί την εξουσία σε μια κατ’ επίφαση δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026, δήλωσε ότι η τουρκική δημοκρατία σύντομα θα αποκτήσει «το είδος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που της αξίζει». Έναν μήνα αργότερα, το δικαστήριο του την παρέδωσε. Άλλωστε και το 2016 ο Ερντογάν είχε πράξει κάτι ανάλογο μπλοκάροντας τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση του μετέπειτα συμμάχου του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Χωρίς να είναι γνωστή κάποιου είδους συμφωνία μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου το γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε από την αστυνομία να εκκενώσει διά της βίας τα γραφεία του κόμματος είναι ενδεικτικό της στάσης που θα ακολουθήσει.

Μπορεί να ιδρύσει νέο κόμμα ο Οζέλ;

Η δημιουργία νέου κόμματος παραμένει μια δύσκολη επιλογή για τον Οζέλ, σύμφωνα με τον Τούρκο ειδικό. Τα πρώτα του εμπόδια θα είναι χρηματοδότηση, οργάνωση και δημιουργία δικτύου τοπικών οργανώσεων, τα οποία όμως ίσως να μπορέσει να ξεπεράσει. Ωστόσο, για τον Τσεβίκ, αυτό που τα καθιστά σήμερα σχεδόν απαγορευτικά είναι η έκταση της κρατικής πίεσης προς τους ιδιώτες που θα έπρεπε να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Ακόμη και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δίσταζαν να νοικιάσουν χώρους υπό τον φόβο κυβερνητικών αντιποίνων. Τα νέα κόμματα σπάνια πετυχαίνουν στην Τουρκία ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες· οι σημερινές συνθήκες κάθε άλλο παρά φυσιολογικές είναι.

Ο ίδιος ο Οζέλ αντιμετωπίζει έναν επιπλέον κίνδυνο: εκκρεμεί ήδη κοινοβουλευτικός φάκελος που ζητά την άρση της ασυλίας του και συνεπώς «η αποχώρησή του από το CHP θα τον εξέθετε σε διώξεις χωρίς την πολιτική προστασία που εξακολουθεί να του προσφέρει η θέση του». Έτσι παραμένει μια έσχατη λύση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

World
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Σύνταξη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σύνταξη
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Σύνταξη
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Σύνταξη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σύνταξη
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies