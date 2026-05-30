Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Η απόφαση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ονομάσει μια ελίτ μονάδα των ειδικών δυνάμεων ως «Ήρωες του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού» έχει προκαλέσει οργή και πολιτική αντίδραση στην Πολωνία. Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαΐου και υιοθετήθηκε «με στόχο την αναβίωση των ιστορικών παραδόσεων του εθνικού στρατού», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε οργή στην Πολωνία, όπου ο Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός – UPA, η στρατιωτική πτέρυγα του Οργανισμού Ουκρανών Εθνικιστών κατηγορείται για τη διεξαγωγή των σφαγών της Βολίνια το 1943–1944, ενός από τα οδυνηρά κεφάλαια της πολωνο-ουκρανικής ιστορίας.

Οι σφαγές πραγματοποιήθηκαν σε εδάφη που βρίσκονταν τότε υπό ναζιστική κατοχή, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί τη δυτική Ουκρανία, όπου μέλη του UPA σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες Πολωνούς, ενώ χιλιάδες Ουκρανοί σκοτώθηκαν αργότερα σε πράξεις αντεκδίκησης. Η Πολωνία αναγνωρίζει τις δολοφονίες ως γενοκτονία, όπως υπογραμμίζει ο Kyiv Independent, ενώ η Ουκρανία έχει περιγράψει τα γεγονότα ως μέρος μιας ευρύτερης διμερούς σύγκρουσης, με συνυπαιτιότητα και των δύο πλευρών.

Τι ήταν ο Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός

Στην Ουκρανία, ο Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός θεωρείται ως ένα «αντιαντισοβιετικό κίνημα αντίστασης» που πολέμησε εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά η οργάνωση πολέμησε εναντίον των ναζί, εναντίον Πολωνών ανταρτών που είχαν συνασπιστεί στην «Πολωνική Αντιστασιακή Κυβέρνηση» και εναντίον Πολωνών κομμουνιστών ανταρτών.

Όπως οι ναζί έφευγαν κυνηγημένοι από τους Σοβιετικούς το 1944, αρχικά ο Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός, τους χτύπησε για να τους πάρει τον οπλισμό, όμως αργότερα συμμάχησε μαζί τους, πήρε οπλισμό και πολέμησε τους Σοβιετικούς, δίνοντας χρόνο στους ναζί να ξεφύγουν.

Από το 2019 τα εν ζωή μέλη του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού έχουν καθεστώς βετεράνων.

YouTube thumbnail

Το Παράσημο του Λευκού Αετού που ο Ναβρότσκι θέλει να αφαιρεθεί από τον Ζελένσκι

Ο Πολωνός Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε στις 29 Μαΐου ότι θα επιδιώξει να αφαιρέσει από τον Ζελένσκι την υψηλότερη κρατική τιμή της Πολωνίας λόγω της απόφασης αυτής. Ονομάζοντας μια ουκρανική στρατιωτική μονάδα ως «Ήρωες του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού», ο Ζελένσκι «παρείχε στη ρωσική προπαγάνδα εξαιρετικό υλικό και πολλά να σκεφτεί», πρόσθεσε ο Ναβρότσκι.

«Αξιολογώ αυτή την απόφαση πολύ κριτικά», πρόσθεσε.

Ο πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα απένειμε στον Ζελένσκι το Παράσημο του Λευκού Αετού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου στη Βαρσοβία το 2023.

Ο Ναβρότσκι, ιστορικός που ασχολήθηκε με την πολιτική, έχει επανειλημμένα επικρίνει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τονίζοντας παράλληλα τις ιστορικές διαμάχες μεταξύ των δύο χωρών.

Το παράσημο του Τάγματος του Λευκού Αετού, η ανώτερη τιμητική διάκριση της Πολωνίας.

Η επίσημη διαμαρτυρία για την απόφαση της Ουκρανίας – Αντίδραση Βαλέσα

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Πολωνία, Βασίλ Μποντνάρ, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας στις 28 Μαΐου, όπου ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάρτσιν Μποσάτσκι διαμαρτυρήθηκε επίσημα για την απόφαση. Ο Μποσάτσκι δήλωσε ότι η κίνηση αυτή άγγιξε ένα ευαίσθητο θέμα για την Πολωνία.

Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα καταδίκασε επίσης την κίνηση, αναφέροντας ότι αφαίρεσε την καρφίτσα με την ουκρανική σημαία από το πέτο του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Βαλέσα είναι εξέχων υποστηρικτής της Ουκρανίας από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, υποστηρίζοντας τακτικά τις προσπάθειες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κιέβου και επιδεικνύοντας δημοσίως σύμβολα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προέτρεψε τις δύο χώρες να μην επιτρέψουν στις ιστορικές διαμάχες να βλάψουν τις τρέχουσες σχέσεις. «Αν τσακωθούμε για το παρελθόν, κάποιος άλλος θα κερδίσει το μέλλον», έγραψε ο Τουσκ στις 29 Μαΐου. «Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει επιτέλους να το καταλάβει αυτό. Το ίδιο και οι Πολωνοί» συμπλήρωσε.

Η Ουκρανία υπερασπίζεται την Ευρώπη λέει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο τιμητικός τίτλος δεν είχε ως στόχο «να προσβάλει τον φιλικό πολωνικό λαό» χωρίς όμως να ζητήσει συγνώμη ή να υπάρξει ανάκληση της ονοματοδοσίας. «Η ιστορία μας επιβεβαιώνει ότι μόνο η Μόσχα ωφελείται από τις διαμάχες μεταξύ Ουκρανών και Πολωνών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίχιι.

«Σήμερα, το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό υπερασπίζεται όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Ζητώντας την απονομή τιμητικού τίτλου στη μονάδα τους, οι στρατιώτες μας σίγουρα δεν είχαν την πρόθεση να προσβάλλουν τον φιλικό πολωνικό λαό. Για αυτούς, ο αγώνας της UPA συμβολίζει αποκλειστικά την αντίθεση στην αυτοκρατορική πολιτική της Μόσχας και σε καμία περίπτωση δεν στρέφεται εναντίον των Πολωνών».

Ο Τίχιι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μακροχρόνια υποστήριξη της Πολωνίας στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας και κάλεσε σε συνεχή διάλογο και συνεργασία. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι διαμάχες για το παρελθόν να υπονομεύσουν την αντίστασή μας στον κοινό εχθρό», δήλωσε.

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 23:50

Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη

Το επιτελείο Τραμπ συνεδρίασε στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο. Η συνεδρίαση τελείωσε χωρίς αποφάσεις.

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

