Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαΐου 2026, 00:15

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ταγαράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ποιος ήταν

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

