Επιχείρηση διάσωσης 24χρονου τουρίστα στην Κάλυμνο – Τραυματίστηκε ενώ έκανε αναρρίχηση
Ο 24χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα από τις ΗΠΑ είχαν πάει για αναρρίχηση στην Κάλυμνο
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 24 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Σικάτη» Καλύμνου.
Πρόκειται για το ένα απο τα τρία μέλη τουριστών, που τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο αναρριχητικό πεδίο της περιοχής.
Κάλεσαν το 112
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκε ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β’ Τάξης Καλύμνου με 7 μέλη, καθώς και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Καλύμνου.
Οι διασώστες, αφού προσέγγισαν τον τραυματία, τον μετέφεραν με φορείο στην πλησιέστερη παράλια, όπου τον παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος για την διακομιδή του σε έτερη παραλία του νησιού, από όπου και παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
