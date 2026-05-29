Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Όπως όλα δείχνουν, ένα ακόμη παιδί της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ αποχωρίζεται επίσημα το επώνυμο του πατέρα του.

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί του πρώην ζευγαριού, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από την ταυτότητά του, και να γίνει επίσημα «Μάντοξ Τσίβαν Τζολί», σύμφωνα με το TMZ.

Αυτό ακολουθεί την απόφαση του Μάντοξ να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επαγγελματικό του όνομα, καθώς αναφέρεται ως «Μάντοξ Τζολί» στους τίτλους της πρόσφατης ταινίας της Αντζελίνα, Couture, στην οποία εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη.

Τα παιδιά που λένε «αντίο» στο επώνυμο Πιτ

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την παρόμοια απόφαση μερικών από τα αδέλφια του Μάντοξ να αφαιρέσουν το επώνυμο του Πιτ από τις ταυτότητες τους. Η Σάιλο, που είναι πλέον 20 ετών, υπέβαλε αίτηση για να αλλάξει το όνομά της σε «Σάιλο Νουβέλ Τζολί» στα 18α γενέθλιά της τον Μάιο του 2024.

Η αίτηση εγκρίθηκε επίσημα από δικαστήριο του Λος Άντζελες λίγους μήνες αργότερα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ζαχάρα άφησε ανεπίσημα το επώνυμο του πατέρα της, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της από το Spelman College. Το όνομά της αναφέρθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί», παρότι στο πρόγραμμα της τελετής αποφοίτησης εμφανιζόταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ».

Η Βίβιεν, 17 ετών, φαίνεται επίσης να αποφάσισε να αφήσει πίσω το επώνυμο Πιτ, καθώς αναγράφεται ως Βίβιεν Τζολί στο πρόγραμμα του μιούζικαλ The Outsiders.

Η Αντζελίνα, 50 ετών, και ο Μπραντ, 62 ετών, έχουν επίσης δύο γιους, τον Παξ, 22 ετών, και τον Νοξ, 17 ετών, αν και φαίνεται ότι και οι δύο έχουν διατηρήσει και τα δύο επώνυμα.

«Είναι εξαντλημένη, αλλά νιώθει ανακούφιση»

Οι σχέσεις του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως τεταμένες, μετά τη διάλυση του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Το ζευγάρι, γνωστό ως «Brangelina», γνωρίστηκε το 2005, ενόσω ο Μπραντ χώριζε με την Τζένιφερ Άνιστον, και τελικά παντρεύτηκε το 2014.

Ωστόσο, η Αντζελίνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα, ισχυριζόμενη ότι ο Μπραντ κακοποίησε σωματικά και λεκτικά την ίδια και τα παιδιά τους σε μια πτήση το 2016.

(Σε ανταγωγή της ισχυρίστηκε ότι ο Μπραντ επιτέθηκε σε δύο από τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ σε απάντηση, εκπρόσωπος του ηθοποιού επέμεινε: «Ο Μπραντ έχει αναλάβει την ευθύνη για ό,τι έκανε, αλλά δεν θα το κάνει για πράγματα που δεν έκανε».

Σε ότι αφορά το διαζύγιό τους, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έκλεισαν την υπόθεσή τους τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από χρόνια δικαστικών μαχών για την επιμέλεια των παιδιών. Τότε, ο δικηγόρος της Αντζελίνα εξέδωσε δήλωση στο περιοδικό People, στην οποία ανέφερε: «Πάνω από οκτώ χρόνια πριν, η Αντζελίνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον κ. Πιτ. Αυτή και τα παιδιά εγκατέλειψαν όλα τα ακίνητα που μοιράζονταν με τον κ. Πιτ και, από τότε, έχει επικεντρωθεί στο να βρει ηρεμία και να επουλώσει τις πληγές της οικογένειάς τους. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος μιας μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια. Ειλικρινά, η Αντζελίνα είναι εξαντλημένη, αλλά νιώθει ανακούφιση που αυτό το κομμάτι τελείωσε».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly