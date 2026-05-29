Γιάννης Παπαμιχαήλ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Τι συνέβη

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ ήταν σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Ο ίδιος κατέρρευσε χθες στο σπίτι του ενώ το τελευταίο διάστημα είχε κάποια προβλήματα με την υγεία του.

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Τι συνέβη με την υγεία του

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Κάποιες τιμές στις εξετάσεις του δεν ήταν στα επιθυμητά όρια, συγκεκριμένα ήταν σε οριακά σημεία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να συνεχίσουν τις εξετάσεις ώστε να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Οι γιατροί στέκονται στο πλευρό του, ενώ διευθυντής του συγκεκριμένου νοσοκομείου είναι ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης (πρώτος ξάδελφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ).

Ο χωρισμός από την Ελένη Κολτζή

Στην αρχή του έτους ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε πως χώρισε 1,5 χρόνο μετά τον γάμο του με την σύζυγό του, Ελένη Κολτζή.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης του Facebook έκανε το εξής σχόλιο κάτω από μια ανάρτησή του: «Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί, φιλικά το λέω». Τότε, εκείνος απάντησε ως εξής: «Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες».