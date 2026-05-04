Γιάννης Παπαμιχαήλ για Γιώργο Θεοφάνους: «Τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ξέσπασε δημόσια κατά του Γιώργου Θεοφάνους, εξηγώντας ότι η ενόχλησή του προκλήθηκε από το γεγονός πως, όπως υποστηρίζει, ο συνθέτης δεν απάντησε σε μηνύματα εκτίμησης που του είχε στείλει. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ συνομίλησε στα social media με διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι προσπάθησαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί και τι ήταν αυτό που τον έκανε να αντιδράσει τόσο έντονα.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο ίδιος, εκείνο που τον ενόχλησε περισσότερο ήταν, όπως ανέφερε, η έλλειψη σεβασμού από την πλευρά του Γιώργου Θεοφάνους. Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια τοποθέτηση για το θέμα. Το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου 2026 βρέθηκε κανονικά στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», σχολιάζοντας τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε αρχικά: «Καλά αυτός ο Θεοφάνους, τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί 2 ημέρες του στέλνω τα καλύτερα πόσο τον εκτιμώ, τα πάντα. Μια απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τ’ άκουσε. Σιγά τον μουσικό. Αυτά τα chords που παίζει, είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Έχω σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας, δυστυχώς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Θεοφάνους υπερόπτη και επιμένοντας ότι το ζήτημα για εκείνον ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Όπως σημείωσε: «Εγώ δεν είδα καμία παιδεία ή ανατροφή. Και το κυριότερο, κανένα σεβασμό. Έναν υπερόπτη».

Η απάντηση σε follower

Η ανάρτηση προκάλεσε γρήγορα σχόλια και αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να τον ρωτούν τι ακριβώς εννοεί, αλλά και αν τελικά εκτιμά ή όχι τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένας διαδικτυακός του φίλος τού έγραψε: «Τελικά τον θαυμάζεις ή όχι; Μπερδεύτηκα Γιαννάκη», με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να απαντά: «Πάμε πάλι. Μου ήταν συμπαθής σαν άνθρωπος, μουσικά είναι σε ένα οκ επίπεδο. Την ασέβεια δεν μπορώ».