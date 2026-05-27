Η Ναταλία Βοντιάνοβα έγκυος στο 6ο παιδί της στα 44 της – Η LVMH αποκτά έναν ακόμη διάδοχο

Το μοντέλο από τη Ρωσία, 44 ετών, είναι έγκυος και περιμένει το έκτο της παιδί, όπως αποκάλυψε η ίδια στη γαλλική Vogue. Η Βοντιανόβα ποζάρει στο εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού, φορώντας ένα γαλάζιο μίνι φόρεμα Alaïa και Converse χωρίς κορδόνια -αναδεικνύοντας την κοιλιά της.

«Μεταξύ δύο επιδείξεων μόδας, στις αρχές του έτους, η Ναταλία Βοντιανόβα μου εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν έγκυος» γράφει η λεζάντα της γαλλικής Vogue στο Instagram δίπλα σε μια φωτογραφία του εξωφύλλου.

«Το έκτο της παιδί, στα 44 της. Καταλάβαμε αμέσως ότι έπρεπε να είναι η πρωταγωνίστρια του καλοκαιρινού μας εξωφύλλου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue France (@voguefrance)

Το τρίτο παιδί με τον Αρνό

Αυτό είναι το τρίτο μωρό για τη Βοντιανόβα και τον σύζυγό της, Αντουάν Αρνό*. Έχει άλλα τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Τζάστιν Πόρτμαν.

Τον Ιανουάριο του 2020, η Βοντιανόβα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Αρνό στο Instagram, ανεβάζοντας μια selfie με τον μέλλοντα σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα.

«Αυτή η χρονιά ήταν υπέροχη και σίγουρα αξέχαστη… 2020, ερχόμαστε! Ανυπομονώ να γιορτάσουμε την επόμενη χρονιά με τους αγαπημένους μας @antoinearnault» έγραψε η Βοντιάνοβα στη λεζάντα της ανάρτησης, επιδεικνύοντας το διαμαντένιο δαχτυλίδι της σε σχήμα αχλαδιού, το οποίο φαίνεται να είναι τοποθετημένο οριζόντια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Vodianova (@natasupernova)

Ο δεύτερος γιος της LVMH

Για την ιστορία να πούμε ότι Βοντιάνοβα έχει τρία μεγαλύτερα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της Τζάστιν Πόρτμαν, ενώ αυτό θα είναι το τρίτο της παιδί με τον Αρνό. Οι Αρνό, που ελέγχουν την LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, είναι μία από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο.

Ο Αντουάν, ο δεύτερος από τα πέντε παιδιά του πατριάρχη Μπερνάρ Αρνό, είναι επί του παρόντος διευθύνων σύμβουλος της Christian Dior SE, της εταιρείας χαρτοφυλακίου της οικογένειας. (Η LVMH αγόρασε την Christian Dior το 2017 για 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Μια αύρα γύρω της

Το 2017, ο Αρνό μίλησε στο περιοδικό W για τη «δυσδιάκριτη» σύντροφό του, λέγοντας: «Σχεδόν από το πρώτο μας ραντεβού, ήταν μια υπέροχη διαδρομή γεμάτη ανατροπές».

«Θυμάμαι που την είδα και το σαγόνι μου έπεσε, κυριολεκτικά» αναπολεί την πρώτη φορά που συναντήθηκαν σε μια φωτογράφιση για την καμπάνια της Louis Vuitton το 2008. «Εννοώ, φυσικά είναι όμορφη, αλλά έχει κάτι ακαθόριστο. Υπάρχει μια αύρα γύρω της».

*Με στοιχεία από people.com και thecut.com