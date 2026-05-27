27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαΐου 2026, 13:07

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Με παρωχημένα επιχειρήματα και ένα επαναλαμβανόμενο κλισέ περί επιστροφής στο παρελθόν, ο Παύλος Μαρινάκης και η κυβέρνηση επιχειρούν να αποδομήσουν μία παράταξη που μόλις ξεκινάει και, μάλιστα, με τρόπο δυναμικό, όπως φάνηκε στην χθεσινή παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ένα είναι ότι άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό», ισχυρίσθηκε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας την Τετάρτη στο Open. «Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης» (σ.σ. άλλον περιμένατε;), «ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη ας πούμε, διαδικασία που ‘ντύνει’ αυτή την παρουσίαση», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας στο αφήγημα του Μαξίμου περί «rebranding», αλλά χωρίς να απαντά στα κρίσιμα ζητήματα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη από το Θησείο.

«Και το δεύτερο είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη – με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε – ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες», ανέφερε, προκαλώντας κατάπληξη με την αναφορά σε διχαστικά συνθήματα, όταν ο ίδιος εκπροσωπεί την κυβέρνηση του «Μητσοτάκη ή χάος».

Στη συνέχεια, βέβαια, παραδέχθηκε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν «πολλά προβλήματα», λέγοντας ότι το ζητούμενο είναι «να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη (…) με πολιτικές», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει «καταφέρει αρκετά», σημειθώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα».

Λίγο πριν φτάσουμε στο τέρμα, δηλαδή, καθώς είναι προφανές ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει τώρα να αυξήσει ταχύτητα, ενώ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «επενδύει στην ‘όπισθεν. Στο να γυρίσουμε πίσω’», χωρίς να αποδέχεται ότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης – σε περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία, και η ΕΛΑΣ δεύτερο – θα απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε, στην ουσία, με μισόλογα, για να καταλήξει στο ότι για την ΝΔ «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος».

«Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν. Και απαντώντας στην ουσία του ερωτήματός σας, ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς», είπε μάλιστα, εκτιμώντας προφανώς ότι αυτό που πρεσβεύει η ΝΔ των σκαδνάλων ταυτίζεται με αυτό που θεωρεί «ότι ζητάει η κοινωνία».

Για να καταλήξει ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μία θεωρία. Είναι ανέφικτο, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική τής πάνω και της κάτω πλατείας», επέμεινε ο κ. Μαρινάκης, της κυβέρνησης που έχει μπροστάρηδες τους Γεωργιάδη, Βορίδη και Πλεύρη…

Με «ποιο ΠΑΣΟΚ»… δεν μπορεί να συγκυβερνήσει η ΝΔ

Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ και στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης, παρατήρησε ότι «με το ΠΑΣΟΚ, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ του ’80, που γέννησε αυτήν τη λογική των εύκολων λύσεων, μας χωρίζει άβυσσος, ιδεολογικά, πολιτικά. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, όταν η χώρα χρειάστηκε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία».

Για να περάσει στο σήμερα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, δίχως να τον κατονομάσει, λέγοντας πως «τώρα, ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, τον υπουργό Οικονομικών της περιόδου που η Ελλάδα με πολύ δύσκολες αποφάσεις κατάφερε και κρατήθηκε όρθια, συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υιοθετεί μια ρητορική, ένα μέρος μιας ρητορικής, περί συγκάλυψης και ξυλολίων – ε, αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση στο συνέδριο, με ποιον δεν θα κυβερνήσει, ενώ δεν παίρνει μια απόφαση πώς θα κυβερνήσει, με ποιους θα κυβερνήσει, απαντάει από μόνο του σε αυτό το οποίο λέω εγώ», τα περί αυτοδυναμίας δηλαδή, η οποία, κατά τα άλλα, ισχυρίσθηκε πως δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την «γαλάζια» παράταξη.

Κουβέντα για τους «κεραυνούς» Καραμανλή για τις υποκλοπές

Τέλος, με τα γνωστά επιχειρήματα περί χειρισμού της υπόθεσης από την Δικαιοσύνη και περί «ιδιωτών», ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να απαντήσει στους «κεραυνούς» που εξαπέλυσε κατά του Μεγάρου Μαξίμου για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Κώστας Καραμανλής, κατά την πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά την ηχηρή απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ.

«Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Επί της ουσίας του θέματος, δεν το έχουμε υποτιμήσει. Έχει τη σοβαρότητα που έχει και δεν προσπαθούμε να μειώσουμε την αξία της συζήτησης. Όμως αυτό δεν αναιρεί δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η Δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις και σε ανώτατο επίπεδο και σε επίπεδο πρώτου βαθμού ως προς την δίκη των τεσσάρων ιδιωτών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να λέει τίποτα επί της ουσίας που να απαντά στις αιχμές Καραμανλή.

«Και το δεύτερο δεδομένο είναι, ότι η αντιπολίτευση, εγώ δεν θα αναφερθώ στον κύριο Καραμανλή, γιατί ο κύριος Καραμανλής είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι πιστεύει σε κάθε εμφάνιση που κάνει», όπως είπε, συνεχίζοντας να μιλάει για την αντιπολίτευση και όχι για τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, από την οποία, πλέον, ο κ. Καραμανλής κρατάει σαφείς αποστάσεις, όπως φάνηκε με την απουσία του από το «γαλάζιο» συνέδριο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Πολιτική 27.05.26

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
in Confidential 27.05.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά

Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Πόλεμος στο Ιράν 27.05.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Εξελίξεις 27.05.26

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ελλάδα 27.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

