ΕΛ.Α.Σ.: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα – Ο συμβολισμός πέρα από ένα νέο κόμμα

Μόλις αποκαλύφθηκε το ΕΛ.Α.Σ. σε ελάχιστα λεπτά το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εξελίχθηκε σε νούμερο ένα θέμα στα social media.

Επικοινωνιακά η επιλογή του ονόματος πυροδότησε αντιδράσεις οριζόντια σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσίπρας κλείδωσε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα λίγους μήνες πριν με πολλούς από τους στενούς του συνεργάτες να αποδέχονται τουλάχιστον αμήχανα το ΕΛ.Α.Σ., αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα όνομα που με το που θα ανακοινωθεί επίσημα θα σημάνει και την έναρξη μιας σκληρής μάχης με πολιτικούς αντιπάλους.

Αναμφίβολα είναι ένα ηλεκτρικό όνομα καθώς παραπέμπει ευθέως στον ΕΛ.Α.Σ. της εθνικής αντίστασης, για άλλους στο «Ελλάς» δίνοντας ουσιαστικά ένα πατριωτικό τόνο και άλλους στην «ΕΛΑΣ», την ελληνική αστυνομία.

Για τους αριστερούς και τα μέλη και τους οπαδούς του κομμουνιστικού κόμματος πρόκειται για όνομα ιερό με βαριά ιστορία για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.

Για τη Δεξιά το όνομα σύμβολο του αγώνα κατά της γερμανικής κατοχής ενεργοποίησε αμέσως διχαστικά αντανακλαστικά και ευκαιρία να πέσουν από την πρώτη στιγμή σταγόνες διχασμού στο εκλογικό σώμα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι επικοινωνιακά ο κ. Τσίπρας τόσο με το σκηνικό της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης όσο και με το ίδιο το όνομα του κόμματος και με το αστέρι στη θέση του «Α» της Αριστεράς στο ΕΛ.Α.Σ. πετυχαίνει να φτιάξει ένα κόμμα που θα αποκαλείται με το όνομά του και όχι με το όνομα του ιδρυτή του.

Παράταξη

«Θα είμαστε κάτι παραπάνω από κόμμα, θα είμαστε, συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη» είπε ο κ. Τσίπρας χθες το βράδυ στο Θησείο για ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να περιορίσει τα όρια αναφοράς του νέου φορέα μόνο στην Αριστερά από το Κέντρο και πέρα.

Σε όλη του την ομιλία ο κ. Τσίπρας φρόντισε να στείλει μηνύματα σε όλες τις κατευθύνσεις του πολιτικού φάσματος.

Στα αριστερά του και στους πρώην συντρόφους από τη Νέα Αριστερά που τον κατηγορούν για κεντρώα στροφή την ώρα που ο ίδιος όχι μόνο δεν απεμπολεί την ταυτότητά του, αλλά τη βάζει σε περίοπτη θέση στο όνομα του κόμματος.

Στα Δεξιά δείχνοντας ότι τραβά διαχωριστική γραμμή και σε μια από τις πιο σκληρές του ομιλίες στο Θησείο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη ΝΔ και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλώντας για τον εκδημοκρατισμό της εξουσίας και για την αποκατάσταση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης γιατί όπως γιατί η «Δικαιοσύνη χωρίς Δημοκρατία εκφυλίζεται».

Και προς το κέντρο και συγκεκριμένα προς το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη και ταυτίζοντας το άλλοτε κόμμα εξουσίας με τη ΝΔ.

«Αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Γιατί ΕΛ.Α.Σ.

Τους λόγους της επιλογής του ονόματος παράθεσε σε πρώτο χρόνο η άτυπη εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της εξηγώντας ότι το «Ελληνική» στο όνομα δείχνει ότι ο νέος πολιτικός φορέας απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και συνέχισε για το «Αριστερά» και τη «Συμπαράταξη» λέγοντας:

«Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και Συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Δουλεύουμε για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά».

Υπογραφές

Με μια κίνηση που θύμισε Ανδρέα Παπανδρέου τη μακρινή 3η του Σεπτέμβρη του 1974, ο Αλέξης Τσίπρας υπό τη σκέπη της Ακρόπολης σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη του δικού του κόμματος ενώπιον τουλάχιστον 3.000 φίλων του στην πλατεία του Θησείου.

Το ενδιαφέρον φούντωσε από την αρχή καθώς με το που άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα μέσα σε 20 λεπτά είχαν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά περισσότεροι από 3.000 πολίτες.

Μάλιστα η ίδια η πλατφόρμα έδινε και τη δυνατότητα εγγραφής στο νέο φορέα με τη μεγάλη πλειοψηφία όσων υπέγραφαν τα πρώτα λεπτά και τις πρώτες ώρες να εγγράφονται και στο νέο κόμμα.