ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27 Μαΐου 2026, 06:45

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Μετά την ανακοίνωση 29 νέων ονομάτων από την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο που έχει εκπονήσει η ομάδα στελεχών του Κώστα Σκανδαλίδη, αρχής γενομένης από την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στις 27 Μαΐου, στην Αττική, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών».

Πρόκειται για την πρώτη από τις 13 περιφερειακές εκδηλώσεις της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιλέγει να δώσει κεντρικά χαρακτηριστικά στη συζήτηση, επιστρατεύοντας το βαρύ «πυροβολικό» του κόμματος.

Κατ’ αρχάς, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μία επιλογή ενδεικτική της σημασίας που δίνουν από την αξιωματική αντιπολίτευση στη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Επιπλέον, στη συζήτηση θα μιλήσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών, καθώς και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, Κώστας Σκανδαλίδης.

Το «μομέντουμ» της εκδήλωσης

Φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο το πολιτικό «μομέντουμ» της εκδήλωσης. Αφενός πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Αφετέρου, λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη στιγμή για τον χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου του σχεδίου του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία «βάζει “ταφόπλακα” στην αυτοδιοίκηση». Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει ότι καταργούνται και τα λιγοστά ψήγματα αυτοτέλειας και αυτονομίας των Δήμων. Την ίδια ώρα, μιλούν για ένα αποτυχημένο εκλογικό σύστημα που ακροβατεί στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, το πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί, για πολλούς λόγους, έναν νευραλγικό τομέα παρέμβασης. Πρώτον, το κόμμα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, έχοντας την πλειοψηφία σε περισσότερους από 100 δήμους ανά την επικράτεια. Δεύτερον, κινείται σε μία εκ διαμέτρου αντίθεση προγραμματική κατεύθυνση από την πολιτική που ακολουθεί το κυβερνών κόμμα. Τρίτον, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δίνει μεγάλο βάρος στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των εκλογικών του επιδόσεων. Υπενθυμίζεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου τα ποσοστά του κόμματος ήταν μονοψήφια, ενώ στις ευρωεκλογές κατέγραψε διψήφια νούμερα μόνο στο Δυτικό Τομέα Αθηνών.

 «Γέφυρες» με νέες εκλογικές δεξαμενές

Ο Κώστας Σκανδαλίδης μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της Επιτροπής σχεδιάζουν βήμα-βήμα τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο της δράσης τους σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στόχος είναι η «αποκέντρωση» της δουλειάς της επιτροπής και η δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού, που θα συνεργάζεται με τις κομματικές οργανώσεις. Συγχρόνως, όμως θα απευθύνεται σε ευρύτερα ακροατήρια πέρα από τον σκληρό κομματικό πυρήνα.

Σημειωτέον δε, έκανε θετική εντύπωση σε αρκετά στελέχη του Κινήματος η διαθεσιμότητα που έχουν στο νέο εγχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη, πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόσης Πελεγρίνης και Γιάννης Πανούσης. Αμφότεροι φαίνεται πως έχουν πάρει «ζεστά» τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Στις τελευταίες ανακοινώσεις ονομάτων που έγιναν, η Χαριλάου Τρικούπη εξέπεμψε ένα μήνυμα αμφίπλευρης διεύρυνσης. «Επαναπατρίστηκαν» μεταξύ άλλων οι πρώην βουλευτές του Κινήματος, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και Λεονάρδος Χατζηανδρέου, ενώ ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Αγγελικής Αδαμοπούλου, πρώην βουλεύτριας του Μερα25 και της Εύας Αμπαζή, που επίσης ανήκε στο κόμμα της αριστεράς. «Παρών» στα τεκταινόμενα του ΠΑΣΟΚ δήλωσε και ο προερχόμενος από το «Ποτάμι», Κυριάκος Χαρακίδης.

Πάντως, μέχρι τις εκλογές, η επιτροπή αυτή θα έχει αποκτήσει πανελλαδικά χαρακτηριστικά με στόχο να συμβάλλει τα μέγιστα στη «μάχη» της πολιτικής αλλαγής.

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας-Καρυστιανού – Το νέο τοπίο που… χάραξε
Δημοσκόπηση 26.05.26

Την απόλυτη επιβεβαίωση ενός πολιτικού σκηνικού που μοιάζει με κινούμενη άμμο επιβεβαιώνει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Με δύο νέα κόμματα να λαμβάνουν θέση στην αφετηρία η νέα μέτρηση καταγράφει μεγάλες ανακατατάξεις ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

