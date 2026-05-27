ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Μετά την ανακοίνωση 29 νέων ονομάτων από την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο που έχει εκπονήσει η ομάδα στελεχών του Κώστα Σκανδαλίδη, αρχής γενομένης από την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στις 27 Μαΐου, στην Αττική, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών».

Πρόκειται για την πρώτη από τις 13 περιφερειακές εκδηλώσεις της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιλέγει να δώσει κεντρικά χαρακτηριστικά στη συζήτηση, επιστρατεύοντας το βαρύ «πυροβολικό» του κόμματος.

Κατ’ αρχάς, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μία επιλογή ενδεικτική της σημασίας που δίνουν από την αξιωματική αντιπολίτευση στη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Επιπλέον, στη συζήτηση θα μιλήσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών, καθώς και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, Κώστας Σκανδαλίδης.

Το «μομέντουμ» της εκδήλωσης

Φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο το πολιτικό «μομέντουμ» της εκδήλωσης. Αφενός πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Αφετέρου, λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη στιγμή για τον χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου του σχεδίου του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία «βάζει “ταφόπλακα” στην αυτοδιοίκηση». Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει ότι καταργούνται και τα λιγοστά ψήγματα αυτοτέλειας και αυτονομίας των Δήμων. Την ίδια ώρα, μιλούν για ένα αποτυχημένο εκλογικό σύστημα που ακροβατεί στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, το πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί, για πολλούς λόγους, έναν νευραλγικό τομέα παρέμβασης. Πρώτον, το κόμμα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, έχοντας την πλειοψηφία σε περισσότερους από 100 δήμους ανά την επικράτεια. Δεύτερον, κινείται σε μία εκ διαμέτρου αντίθεση προγραμματική κατεύθυνση από την πολιτική που ακολουθεί το κυβερνών κόμμα. Τρίτον, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δίνει μεγάλο βάρος στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των εκλογικών του επιδόσεων. Υπενθυμίζεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου τα ποσοστά του κόμματος ήταν μονοψήφια, ενώ στις ευρωεκλογές κατέγραψε διψήφια νούμερα μόνο στο Δυτικό Τομέα Αθηνών.

«Γέφυρες» με νέες εκλογικές δεξαμενές

Ο Κώστας Σκανδαλίδης μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της Επιτροπής σχεδιάζουν βήμα-βήμα τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο της δράσης τους σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στόχος είναι η «αποκέντρωση» της δουλειάς της επιτροπής και η δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού, που θα συνεργάζεται με τις κομματικές οργανώσεις. Συγχρόνως, όμως θα απευθύνεται σε ευρύτερα ακροατήρια πέρα από τον σκληρό κομματικό πυρήνα.

Σημειωτέον δε, έκανε θετική εντύπωση σε αρκετά στελέχη του Κινήματος η διαθεσιμότητα που έχουν στο νέο εγχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη, πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόσης Πελεγρίνης και Γιάννης Πανούσης. Αμφότεροι φαίνεται πως έχουν πάρει «ζεστά» τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Στις τελευταίες ανακοινώσεις ονομάτων που έγιναν, η Χαριλάου Τρικούπη εξέπεμψε ένα μήνυμα αμφίπλευρης διεύρυνσης. «Επαναπατρίστηκαν» μεταξύ άλλων οι πρώην βουλευτές του Κινήματος, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και Λεονάρδος Χατζηανδρέου, ενώ ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Αγγελικής Αδαμοπούλου, πρώην βουλεύτριας του Μερα25 και της Εύας Αμπαζή, που επίσης ανήκε στο κόμμα της αριστεράς. «Παρών» στα τεκταινόμενα του ΠΑΣΟΚ δήλωσε και ο προερχόμενος από το «Ποτάμι», Κυριάκος Χαρακίδης.

Πάντως, μέχρι τις εκλογές, η επιτροπή αυτή θα έχει αποκτήσει πανελλαδικά χαρακτηριστικά με στόχο να συμβάλλει τα μέγιστα στη «μάχη» της πολιτικής αλλαγής.