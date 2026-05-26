Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026

Σε όλο και πιο δύσκολη θέση περιέρχεται το μέγαρο Μαξίμου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά και τις μεθοδεύσεις, στις οποίες επιδόθηκε στη Βουλή, προκειμένου να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Πέραν του γεγονότος ότι το Μαξίμου παραμένει σταθερά υπόλογο για την ουσία της σκανδαλώδους υπόθεσης, τώρα καλείται να απολογηθεί και για τις θεσμικές ακροβασίες, τις οποίες μεταχειρίστηκε για να μπλοκάρει την εξεταστική, επικαλούμενο λόγους «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές, μην επιτρέποντας αυτή να συσταθεί με τις 120 ψήφους, με τις οποίες είχε συσταθεί και η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές.

Μην επιτρέποντας δηλαδή να συσταθεί με τον τρόπο που προβλέφθηκε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης.

Το Μαξίμου προχώρησε στις μεθοδεύσεις αυτές, ασφαλώς γιατί δεν ήθελε με τίποτα την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και μάλιστα μέσω μιας εξεταστικής που θα εξελισσόταν μέσα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή στο κέντρο της πολιτικής ζωής, και θα τροφοδοτούσε την επικαιρότητα με νέες αποκαλύψεις.

Αδυναμία δικαιολόγησης

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση τώρα είναι ότι, ενώ είχε στη διάθεσή της πολύ χρόνο προκειμένου να επεξεργαστεί την επιχειρηματολογία που θα χρησιμοποιήσει, ήταν τόσο χοντροκομμένος ο τρόπος με τον οποίο μπλόκαρε την εξεταστική, που τώρα επιδεικνύει χαρακτηριστική αδυναμία να τον δικαιολογήσει.

Γεγονός που κατέστη σαφές και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δέχτηκε επίμονες ερωτήσεις και πρώτα απ’ όλα σε σχέση με το τι έχει αλλάξει από το 2022, όπου η εξεταστική για την ίδια υπόθεση -των υποκλοπών- είχε συσταθεί με αναγκαία πλειοψηφία 120 ψήφων, χωρίς τότε η κυβέρνηση να θέσει θέμα «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας».

Επιχειρώντας να απαντήσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τότε «η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει, είχε ψηφίσει «παρών», άρα δεν έθεσε κάποιο ζήτημα ως παρεμπίπτον, τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός που έθεσε το παρεμπίπτον ζήτημα, ο Μάκης Βορίδης» για το «ποια πλειοψηφία πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή οι 151 ψήφοι και όχι η μειοψηφία που η δική μας η κυβέρνηση έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οι 120 ψήφοι».

Τα πρακτικά

Αλλά βέβαια, αν ανατρέξει κανείς στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής μετά την ψηφοφορία για την προηγούμενη εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, θα διαπιστώσει ότι το ποια πλειοψηφία θα πρέπει να ακολουθείται στις εξεταστικές για τις υποκλοπές έχει ήδη κριθεί και έχει κριθεί ρητά και μάλιστα από τα χείλη του τότε Προέδρου της Βουλής και σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Τασούλας, λέει λοιπόν ρητά (29.8.2022) πρώτον ότι η τότε εξεταστική αφορά την ΕΥΠ και την παρακολούθηση Ανδρουλάκη από αυτήν «ή και από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα» και βέβαια εξίσου ρητά λέει ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία για μια εξεταστική με το παραπάνω αντικείμενο, είναι τα «δύο πέμπτα τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ήτοι 120 Βουλευτές ανεξαρτήτως πλειοψηφίας».

Ειδικότερα, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρει ότι υπέρ της σύστασης της εξεταστικής για τις υποκλοπές ψήφισαν 142 βουλευτές, κατά δεν ψήφισε κανείς και «παρών» ψήφισαν 157 βουλευτές, σημειώνει ότι «συνεπώς η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, µε θέµα: «Εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής και Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, την επιβεβαιωµένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του µε το κακόβουλο λογισµικό «Predator», την παράνοµη χρήση αυτού στην ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εµπλεκόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου», αφού συμπλήρωσε το όριο των δύο πέμπτων τουλάχιστον του συνόλου των Βουλευτών, ήτοι 120 Βουλευτών ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, σύμφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2, εδάφιο γ’, του Συντάγματος και 144 παράγραφος 5, εδάφιο β’, του Κανονισμού της Βουλής, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία».

Εάν, λοιπόν, η ΝΔ είχε τότε ταχθεί υπέρ της σύστασης εξεταστικής (και όχι «παρών», το οποίο, θολώνοντας τα νερά, ο Μ. Βορίδης βάφτισε «επί της ουσίας υπέρ») και η πρόταση είχε συγκεντρώσει από 151 βουλευτές και πάνω, τότε πράγματι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν κρίθηκε τότε (έστω και «παρεμπιπτόντως») το θέμα της αναγκαίας πλειοψηφίας, γιατί αυτή θα είχε συγκεντρωθεί ούτως ή άλλως, οπότε και δεν θα υπήρχε λόγος να εξεταστεί το ζήτημα.

Με δεδομένο όμως ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ (η οποία ρητά αναφερόταν στην ΕΥΠ) οδήγησε σε συγκρότηση εξεταστικής με λιγότερες από 151 ψήφους, αλλά και με επίσης δεδομένο την ρητή διαπιστωτική δήλωση του Προέδρου περί της απαιτούμενης, στην περίπτωση αυτή, πλειοψηφίας, είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί κοινοβουλευτικό προηγούμενο που δεσμεύει πλέον τη Βουλή και το οποίο σήμερα το Μαξίμου ουσιαστικά παραβίασε.

Ποιοι οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας»;

Άλλωστε μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης μία σαφής απάντηση για το ποιοι είναι οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» που τώρα επικαλέστηκε για να μπλοκάρει τη δεύτερη εξεταστική για τις υποκλοπές.

Το in έθεσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο το ερώτημα τι σημαίνουν επί της ουσίας και πώς μεταφράζονται οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και αν η κυβέρνηση βλέπει πίσω από αυτούς τους λόγους είτε θέμα κατασκοπείας είτε θέμα σύνδεσης του Predator (το οποίο κατά βάση θα αφορούσε η τωρινή εξεταστική) με την ΕΥΠ.

Εκπροσωπώντας το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τις εισαγγελικές διατάξεις του Αρείου Πάγου που δεν είδαν σύνδεση Predator – ΕΥΠ, ούτε και θέμα κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι «για όλα αυτά έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη» (αποφεύγοντας βέβαια να μνημονεύσει τη μόνη δικαστική απόφαση που υπάρχει, αυτή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το οποίο είδε και τα δύο αυτά θέματα και ζήτησε να διερευνηθούν), ενώ αναφορικά με την ουσία του ερωτήματος, περιορίστηκε να πει ότι «ο ρόλος της ΕΥΠ, τον οποίο δεν νομίζω ότι είναι καλό να συζητήσουμε εδώ πέρα, δεν το κάνουν σε κανένα σοβαρό κράτος, άπτεται και πολύ κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας» και να κάνει λόγο για «κάποιους» που «προτιμούν να κάνουν «κουρελόχαρτο» την ΕΥΠ» για «να επιβιώσουν πολιτικά», λέγοντας ότι «υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό».

Αλλά βέβαια αν οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» που εσχάτως ανακάλυψε το Μαξίμου, κατά την κυβέρνηση αφορούν απλώς και μόνο το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται η ΕΥΠ, τότε αυτό σίγουρα έχει κριθεί, όπως είδαμε, με τον πιο ρητό και επίσημο τρόπο από τη Βουλή, στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, όπου διαπιστώθηκε ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι αυτή των 120 βουλευτών.

Τι έχει πράξει η κυβέρνηση;

Αλλά το Μαξίμου αποφεύγει να απαντήσει και τι έχει κάνει η κυβέρνηση, και οι κρατικές της αρχές, για να μάθει τι πληροφορίες υπεκλάπησαν από το παράνομο Predator και σε ποιων τα χέρια βρίσκονται σήμερα.

Το in, ζήτησε μια απάντηση σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός (και στόχος των υποκλοπών) Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή, διερωτήθηκε, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις μέσω Predator, αν «υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”;», καταγγέλλοντας τη σημερινή κυβέρνηση ότι είναι εκείνη που δεν το έκανε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε και εδώ τη Δικαιοσύνη: «Στις δυτικές Δημοκρατίες τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων την αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη. Εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη, έχει εκδώσει τρία πορίσματα σε ανώτατο επίπεδο και μάλιστα από δικαστικούς λειτουργούς που αποτελούν την επιλογή των ίδιων των ανώτατων δικαστών. Και παράλληλα, η τακτική Δικαιοσύνη, πέραν δηλαδή της Δικαιοσύνης στον ανώτατο βαθμό, μέλλει να εκδικάσει την υπόθεση που αφορά τέσσερις ιδιώτες. Έχει γίνει έφεση και έχει προσδιοριστεί και η δικάσιμος για τους επόμενους μήνες. Άρα, και την έρευνα, όπως κανείς να τη χαρακτηρίζει, και τις αποφάσεις τις εκδίδει η Δικαιοσύνη».

Με άλλα λόγια, το Μαξίμου επιβεβαιώνει ότι (πέρα από τη Δικαιοσύνη που ερευνά ποινικά αδικήματα) η κυβέρνηση και οι κρατικές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να διερευνήσουν το τι πληροφορίες υπεκλάπησαν και σε ποια χέρια βρίσκονται, παρά το γεγονός ότι υπεκλάπησαν από το μισό υπουργικό συμβούλιο και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Αλλά και για την ΕΔΕ για το θέμα της παραχώρησης, από την ελληνική κυβέρνηση, αδειών εξαγωγής του Predator, που είχαμε πριν από 3 χρόνια μάθει ότι ολοκληρώθηκε και ότι βρισκόταν και στο στάδιο των πειθαρχικών διώξεων, το Μαξίμου εξακολουθεί να μην έχει απάντηση για το ποια είναι τα αποτελέσματά της, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε δεύτερο συνεχόμενο briefing να ερωτάται από το in, και να απαντάει ότι «αναμένουμε απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο».