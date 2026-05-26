Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 14:52

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Σε όλο και πιο δύσκολη θέση περιέρχεται το μέγαρο Μαξίμου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά και τις μεθοδεύσεις, στις οποίες επιδόθηκε στη Βουλή, προκειμένου να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Πέραν του γεγονότος ότι το Μαξίμου παραμένει σταθερά υπόλογο για την ουσία της σκανδαλώδους υπόθεσης, τώρα καλείται να απολογηθεί και για τις θεσμικές ακροβασίες, τις οποίες μεταχειρίστηκε για να μπλοκάρει την εξεταστική, επικαλούμενο λόγους «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές, μην επιτρέποντας αυτή να συσταθεί με τις 120 ψήφους, με τις οποίες είχε συσταθεί και η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές.

Μην επιτρέποντας δηλαδή να συσταθεί με τον τρόπο που προβλέφθηκε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης.

Το Μαξίμου προχώρησε στις μεθοδεύσεις αυτές, ασφαλώς γιατί δεν ήθελε με τίποτα την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και μάλιστα μέσω μιας εξεταστικής που θα εξελισσόταν μέσα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή στο κέντρο της πολιτικής ζωής, και θα τροφοδοτούσε την επικαιρότητα με νέες αποκαλύψεις.

Αδυναμία δικαιολόγησης

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση τώρα είναι ότι, ενώ είχε στη διάθεσή της πολύ χρόνο προκειμένου να επεξεργαστεί την επιχειρηματολογία που θα χρησιμοποιήσει, ήταν τόσο χοντροκομμένος ο τρόπος με τον οποίο μπλόκαρε την εξεταστική, που τώρα επιδεικνύει χαρακτηριστική αδυναμία να τον δικαιολογήσει.

Γεγονός που κατέστη σαφές και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δέχτηκε επίμονες ερωτήσεις και πρώτα απ’ όλα σε σχέση με το τι έχει αλλάξει από το 2022, όπου η εξεταστική για την ίδια υπόθεση -των υποκλοπών- είχε συσταθεί με αναγκαία πλειοψηφία 120 ψήφων, χωρίς τότε η κυβέρνηση να θέσει θέμα «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας».

Επιχειρώντας να απαντήσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τότε «η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει, είχε ψηφίσει «παρών», άρα δεν έθεσε κάποιο ζήτημα ως παρεμπίπτον, τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός που έθεσε το παρεμπίπτον ζήτημα, ο Μάκης Βορίδης» για το «ποια πλειοψηφία πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή οι 151 ψήφοι και όχι η μειοψηφία που η δική μας η κυβέρνηση έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οι 120 ψήφοι».

Τα πρακτικά

Αλλά βέβαια, αν ανατρέξει κανείς στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής μετά την ψηφοφορία για την προηγούμενη εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, θα διαπιστώσει ότι το ποια πλειοψηφία θα πρέπει να ακολουθείται στις εξεταστικές για τις υποκλοπές έχει ήδη κριθεί και έχει κριθεί ρητά και μάλιστα από τα χείλη του τότε Προέδρου της Βουλής και σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Τασούλας, λέει λοιπόν ρητά (29.8.2022) πρώτον ότι η τότε εξεταστική αφορά την ΕΥΠ και την παρακολούθηση Ανδρουλάκη από αυτήν «ή και από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα» και βέβαια εξίσου ρητά λέει ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία για μια εξεταστική με το παραπάνω αντικείμενο, είναι τα «δύο πέμπτα τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ήτοι 120 Βουλευτές ανεξαρτήτως πλειοψηφίας».

Ειδικότερα, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρει ότι υπέρ της σύστασης της εξεταστικής για τις υποκλοπές ψήφισαν 142 βουλευτές, κατά δεν ψήφισε κανείς και «παρών» ψήφισαν 157 βουλευτές, σημειώνει ότι «συνεπώς η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, µε θέµα: «Εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής και Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, την επιβεβαιωµένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του µε το κακόβουλο λογισµικό «Predator», την παράνοµη χρήση αυτού στην ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εµπλεκόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου», αφού συμπλήρωσε το όριο των δύο πέμπτων τουλάχιστον του συνόλου των Βουλευτών, ήτοι 120 Βουλευτών ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, σύμφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2, εδάφιο γ’, του Συντάγματος και 144 παράγραφος 5, εδάφιο β’, του Κανονισμού της Βουλής, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία».

Εάν, λοιπόν, η ΝΔ είχε τότε ταχθεί υπέρ της σύστασης εξεταστικής (και όχι «παρών», το οποίο, θολώνοντας τα νερά, ο Μ. Βορίδης βάφτισε «επί της ουσίας υπέρ») και η πρόταση είχε συγκεντρώσει από 151 βουλευτές και πάνω, τότε πράγματι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν κρίθηκε τότε (έστω και «παρεμπιπτόντως») το θέμα της αναγκαίας πλειοψηφίας, γιατί αυτή θα είχε συγκεντρωθεί ούτως ή άλλως, οπότε και δεν θα υπήρχε λόγος να εξεταστεί το ζήτημα.

Με δεδομένο όμως ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ (η οποία ρητά αναφερόταν στην ΕΥΠ) οδήγησε σε συγκρότηση εξεταστικής με λιγότερες από 151 ψήφους, αλλά και με επίσης δεδομένο την ρητή διαπιστωτική δήλωση του Προέδρου περί της απαιτούμενης, στην περίπτωση αυτή, πλειοψηφίας, είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί κοινοβουλευτικό προηγούμενο που δεσμεύει πλέον τη Βουλή και το οποίο σήμερα το Μαξίμου ουσιαστικά παραβίασε.

Ποιοι οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας»;

Άλλωστε μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης μία σαφής απάντηση για το ποιοι είναι οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» που τώρα επικαλέστηκε για να μπλοκάρει τη δεύτερη εξεταστική για τις υποκλοπές.

Το in έθεσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο το ερώτημα τι σημαίνουν επί της ουσίας και πώς μεταφράζονται οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και αν η κυβέρνηση βλέπει πίσω από αυτούς τους λόγους είτε θέμα κατασκοπείας είτε θέμα σύνδεσης του Predator (το οποίο κατά βάση θα αφορούσε η τωρινή εξεταστική) με την ΕΥΠ.

Εκπροσωπώντας το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τις εισαγγελικές διατάξεις του Αρείου Πάγου που δεν είδαν σύνδεση Predator – ΕΥΠ, ούτε και θέμα κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι «για όλα αυτά έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη» (αποφεύγοντας βέβαια να μνημονεύσει τη μόνη δικαστική απόφαση που υπάρχει, αυτή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το οποίο είδε και τα δύο αυτά θέματα και ζήτησε να διερευνηθούν), ενώ αναφορικά με την ουσία του ερωτήματος, περιορίστηκε να πει ότι «ο ρόλος της ΕΥΠ, τον οποίο δεν νομίζω ότι είναι καλό να συζητήσουμε εδώ πέρα, δεν το κάνουν σε κανένα σοβαρό κράτος, άπτεται και πολύ κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας» και να κάνει λόγο για «κάποιους» που «προτιμούν να κάνουν «κουρελόχαρτο» την ΕΥΠ» για «να επιβιώσουν πολιτικά», λέγοντας ότι «υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό».

Αλλά βέβαια αν οι λόγοι «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» που εσχάτως ανακάλυψε το Μαξίμου, κατά την κυβέρνηση αφορούν απλώς και μόνο το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται η ΕΥΠ, τότε αυτό σίγουρα έχει κριθεί, όπως είδαμε, με τον πιο ρητό και επίσημο τρόπο από τη Βουλή, στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, όπου διαπιστώθηκε ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι αυτή των 120 βουλευτών.

Τι έχει πράξει η κυβέρνηση;

Αλλά το Μαξίμου αποφεύγει να απαντήσει και τι έχει κάνει η κυβέρνηση, και οι κρατικές της αρχές, για να μάθει τι πληροφορίες υπεκλάπησαν από το παράνομο Predator και σε ποιων τα χέρια βρίσκονται σήμερα.

Το in, ζήτησε μια απάντηση σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός (και στόχος των υποκλοπών) Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή, διερωτήθηκε, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις μέσω Predator, αν «υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”;», καταγγέλλοντας τη σημερινή κυβέρνηση ότι είναι εκείνη που δεν το έκανε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε και εδώ τη Δικαιοσύνη: «Στις δυτικές Δημοκρατίες τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων την αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη. Εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη, έχει εκδώσει τρία πορίσματα σε ανώτατο επίπεδο και μάλιστα από δικαστικούς λειτουργούς που αποτελούν την επιλογή των ίδιων των ανώτατων δικαστών. Και παράλληλα, η τακτική Δικαιοσύνη, πέραν δηλαδή της Δικαιοσύνης στον ανώτατο βαθμό, μέλλει να εκδικάσει την υπόθεση που αφορά τέσσερις ιδιώτες. Έχει γίνει έφεση και έχει προσδιοριστεί και η δικάσιμος για τους επόμενους μήνες. Άρα, και την έρευνα, όπως κανείς να τη χαρακτηρίζει, και τις αποφάσεις τις εκδίδει η Δικαιοσύνη».

Με άλλα λόγια, το Μαξίμου επιβεβαιώνει ότι (πέρα από τη Δικαιοσύνη που ερευνά ποινικά αδικήματα) η κυβέρνηση και οι κρατικές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να διερευνήσουν το τι πληροφορίες υπεκλάπησαν και σε ποια χέρια βρίσκονται, παρά το γεγονός ότι υπεκλάπησαν από το μισό υπουργικό συμβούλιο και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Αλλά και για την ΕΔΕ για το θέμα της παραχώρησης, από την ελληνική κυβέρνηση, αδειών εξαγωγής του Predator, που είχαμε πριν από 3 χρόνια μάθει ότι ολοκληρώθηκε και ότι βρισκόταν και στο στάδιο των πειθαρχικών διώξεων, το Μαξίμου εξακολουθεί να μην έχει απάντηση για το ποια είναι τα αποτελέσματά της, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε δεύτερο συνεχόμενο briefing να ερωτάται από το in, και να απαντάει ότι «αναμένουμε απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο».

ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

